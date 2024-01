AK Parti Kayseri Milletvekili Akar: "Filistin'deki terör faaliyetlerini şiddetle lanetliyoruz"

İSTANBUL - Filistin'e destek yürüyüşünde konuşan Eski Milli Savunma Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Bizim milletimiz asil bir millet. Biz nerede haksızlık, hukuksuzluk varsa onlara her zaman karşı çıktık. Filistin'deki katliama da şiddetle karşı çıkıyoruz. Biz bir taraftan kendi ülkemizdeki teröristlerle uğraşırken, diğer taraftan da Filistin'deki terör faaliyetlerini şiddetle lanetliyoruz" dedi.

İsrail'in Filistin'e saldırılarına 'dur' demek ve teröre tepki göstermek için Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum kuruluşu yılın ilk sabahında "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü gerçekleştirdi. Vatandaşlar sabah namazının ardından Galata Köprüsü'nde doğru yürüdü. Yürüyüşe, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sonrası Ayasofya Meydanı'nda toplanan katılımcılar "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları attı.

'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek İsrail'e Lanet' yürüyüşünde konuşan Eski Milli Savunma Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Bizim milletimiz asil bir millet. Biz nerede haksızlık, hukuksuzluk varsa onlara her zaman karşı çıktık. Filistin'deki katliama da şiddetli karşı çıkıyoruz. Biz bir taraftan kendi ülkemizdeki teröristlerle uğraşırken, diğer taraftan da Filistin'deki terör faaliyetlerini şiddetle lanetliyoruz. Oradaki yönetimi, başta Netanyahu olmak üzere yönetimindeki terörizmi, katliamın ve soykırım bir an önce son bulması için elimizden gelen neyse bugüne kadar yaptık, yapıyoruz. Şu anda da bu suskun yönetimlere karşı bütün İstanbul ayakta. Maalesef Avrupa'da, Amerika'da yönetimler suskun. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alınan tedbirlerle, uluslararası hukuk çerçevesinde yapılabilecek ne varsa bunları yaptık. Diğer taraftan da vatandaşlarımız bugün buraya toplanmak suretiyle milletimizin, 85 milyonun duygu ve düşüncelerini temsil ediyoruz. Bir an önce bu katliamın son bulmasını temenni ediyoruz. Biz aynı zamanda hudutlarımızın da emniyeti, güvenliği bakımından bildiğiniz gibi gece gündüz demeden terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah 40 yıldır başımıza musallat olan bu beladan da ülkemizi, milletimi kurtaracağız. Hudutlarımızın güvenliğini sağlayacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Filistin'de hayatını kaybeden kardeşlerimize de rahmet diliyorum. Gerçekten bu milletin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Oradaki atalarımızın, yedi iklim, üç kıtada at koşturup istikrarı, barışı, huzuru sağlamak için gayret gösterdiğini ve onlardan aldığımız ilhamla bizde bugün ayağa kalkmak suretiyle bütün İstanbul vicdanımızın sesini bütün dünyayla paylaşıyoruz. Bir an önce akan kan dursun. Barış ve ateşkes sağlansın. Mazlum insanların hayatı kurtulsun" dedi.

Binlerce vatandaşın akın ettiği yürüyüş hakkında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Bugün 2024 ün ilk günü ilk saatlerinde insanlığın sesini sözünü vicdanın sesini sözünü dünyaya duyurmak üzere tarihi bir mekanda Galata Köprüsü'ndeyiz. Bulunduğumuz bölge tarih boyunca farklı dillerin, farklı inançların, farklı kültürlerin, farklı medeniyetlerin var olduğu Beyoğlu'ndayız. İstanbul'dayız. Bütün dünyaya buradan nasıl beraberce huzur içinde yaşayabileceğimizin mesajını tarih boyunca vermiş bir milletin mensupları olarak, dünyaya Kudüs'te de huzurun ancak var olduğumuz medeniyetle mümkün olabildiğini haykırıyoruz. Zalimin karşısındayız, mazlumun yanındayız. Türkiye'nin selameti için, bekası için canını feda eden şehitlerimize rahmet için buradayız. Aynı şekilde hunharca, zalimce Gazelli Filistinlilere orada insanlığı katleden terör uygulayan İsrail'e lanet için buradayız. İsrail soykırımını lanetlemek için buradayız. Filistin'e Gazze'ye destek olmak için buradayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi ' Daha adil bir dünya mümkündür' sözünü tüm dünyaya duyurmak üzere buradayız. İnanıyorum ki tarihi bir günde tarihi bir mekanda tarihe önemli bir not düşüyoruz. Bu milletin asil bir millet olduğunu, hakkın sesini yükselten bir millet olduğunu, haklının yanında, zalimin karşısında olduğunu ve bir an önce İsrail'in Filistin'e uyguladığı terörün ve soykırımın son bulması ve gerekeni yapması için çağrıda bulunmak üzere buradayız. İnanıyorum ki insanlık bu sesi duyacak, dünya bu sesi duyacak. Mazlumların yanında olduğumuzu dünyaya duyuracağız. Daha adil bir dünya mümkünü tüm dünyaya duyuracağız. İstanbul'un dört bir yanından Ayasofya'dan, Süleymaniye'den, Yeni Cami'den, Fatih'ten, Yavuz Selim'den, Eyüp Sultan'dan, Beyoğlu'nun civar camilerinden buraya akın akın insanlar geldiler. Bu tarih ve insanlık önünde İstanbul'un bu asil duruşunu bütün dünyaya gösteriyor. İstanbul halen geç kalmış değil diyoruz. Bu tarihi güne not düşmek üzere tarihi mekana herkesin gelsin ve hep birlikte sesimizi tüm dünyaya duyuralım. Haklının sesini, mazlumun sesini ve mazlumun yanında olduğumuzu duyuralım. Şehitlerimize rahmet okuyalım. Gazze'ye, Filistin'e destek diyelim ve terör devleti İsrail'e lanet okuyalım. İnsanlık bu sesi duyacak, vicdanı bu sesi duyacak buna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yürüyüşte konuşan İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın ise, "Bugün İhlas Vakfı olarak gönüllülerimizle birlikte Milli İrade Platformu'nun düzenlemiş olduğu 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' mitingindeyiz. Kuzey Irak'ta Pençe Harekat Bölgesi'nde şehit olan Mehmetçiklerimizi anma, Filistin'de Gazze'de soykırıma uğrayan kardeşlerimize destek vermek maksadıyla buradayız. Türkiye olarak bir aradayız. Biriz, beraberiz. Hep birlikte buradan dünyaya haykırıyoruz ve zulmü lanetliyoruz. Bağırmamızı dünya duysun istiyoruz. Katılım müthiş, muazzam. Camilerde sabah namazı kılanlar akın akın buraya geliyor. Çok büyük bir miting. Halkımız, milletimiz duyarlı olduğunu gösteriyor. Tabii bizde İhlas Vakfı gönüllüleri olarak burada bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.