Atatürk'ü Anmak İçin Dolmabahçe'ye Akın - Son Dakika
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Atatürk'ü Anmak İçin Dolmabahçe'ye Akın

Onbinlerce vatandaş, Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı.

11.11.2024 00:32
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Onbinlerce vatandaş Dolmabahçe Sarayı'na akın etti

İSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ıncı yıl dönümünde 10 binlerce vatandaş, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Sağanak yağışa rağmen sarayın önünde bekleyen vatandaşlar havadan görüntülendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86'ıncı yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. 10 binlerce vatandaş, sağanak yağışa rağmen Türk bayraklarıyla anma töreni için Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Atatürk'e saygılarını göstermek isteyen vatandaşlar, saat 9'u 5 geçe saygı duruşuna başladı. Kalabalığın yoğun olduğu Dolmabahçe'de saygı duruşunda bulunanlar, duygu dolu anlar yaşadı. Sağanak yağışın altında saygı duruşunda bulunan vatandaşlar havadan görüntülendi.

"Bugün Ata'mızı yad ediyoruz"

Deniz Yücelen, "Biz bunu vazife olarak görüyoruz. Bugün Ata'mızı yad ediyoruz. Gelen herkese teşekkür ederiz, ifade edilemeyen duygular var. Kalabalığı görüyorsunuz. 10 Kasımlarda, diğer bayramlara, her zaman ziyaret ediyoruz. Ölmedi ki, devamlı ziyaret ediyoruz" dedi.

"Atatürk'ü çok seviyorum"

Mehmet Cihangir Tokel, "Atatürk'ümüz için çok hüzünlüyüm. Bugün onu anmak için buraya gelmek istedim. Atatürk'ü çok seviyorum. Her yıl genellikle geliyorum. Bizi kurtardı, Cumhuriyetimizin kurucusu" ifadelerini kullandı.

"Ne mutlum Türküm diyene"

Ayşe Ulu, "Biz Tekirdağ'dan, Ata'mızı görmeye geldik. Dün gece geldim. Sabah erkenden de buraya geldik. Hiçbir sene bırakmıyorum. İyi ki bu ülkeyi bize bıraktı. Heyecanla, töreni bekliyorum. Her yıl geliyorum ama bu kadar öne geçememiştim o yüzden mutluyum. Geçen yıl arkalarda çok beklemiştim. Ne mutlum Türküm diyene" şeklinde konuştu.

"Bugün ölümü değil aslında ölümsüzlüğü anıyoruz"

Tuğçe Gökmen, "Bugün ölümü değil aslında ölümsüzlüğü anıyoruz. Ölümünün 86'ıncı senesinde bu kadar ulusu hala ayağa kaldırıp, titretebilen biri. Her an kalbimizde hissediyoruz. Onu her an daha iyi anlıyorum. Üzgünüz ama hasretle anıyoruz, yasla değil. Çünkü hep bizimle ölmedi, Ata'mızı bırakmıyoruz" dedi.

"Buraya gelmek için sabahın erken saatlerinde yollara düştük"

Tülay Güner, "Üzgünüz. Buraya gelmek için sabahın erken saatlerinde yollara düştük. Burada olduğumuz için mutluyuz. Atatürk'ümüzü arıyoruz" diye konuştu.

"Çok seviyoruz, her zaman yaşayacak"

Bilgi Aydın, "Bizler, onların eserleriyiz. Benim dedem de Sakarya gazisi. Her şeyimizi onlara borçluyuz. Keşke hayatta olsalardı. Bugün değil de keşke onun olduğu dönem yaşamış olsaydım. O yoklukta savaşın içinde olsaydım. Bugünkü savaşımız daha kötü. Burada olmaktan mutluyum diyemiyorum. Mutluyum ama onu görememek acı. Her yıl gelemiyorum bu sene torunumu getirdim. Kocaeli Gebze'den geliyorum. Çok seviyoruz, her zaman yaşayacak. Bizden sonraki nesillerle olacak. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

"800 yıl geçse de aynı coşkuyla, aynı sevgiyle, aynı özlemle anacağız"

Emre Şan, "Duygu doluyuz. İsmini andığımız zaman bile gözlerimiz doluyor. 86 yıl değil, 800 yıl geçse de aynı coşkuyla, aynı sevgiyle, aynı özlemle anacağız. Çünkü o sonsuza kadar yaşayacak bir insan. Karaman'dan geliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Atatürk'ü Anmak İçin Dolmabahçe'ye Akın - Son Dakika

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