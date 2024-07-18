Bakan Göktaş'tan 15 Temmuz darbe girişimine karşı vatan sevgisi vurgusu - Son Dakika
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Bakan Göktaş'tan 15 Temmuz darbe girişimine karşı vatan sevgisi vurgusu

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Bakan Göktaş'tan 15 Temmuz darbe girişimine karşı vatan sevgisi vurgusu -"15 Temmuz'da vatandaşlarımızı canı pahasına devletine, milletine siper eden en büyük motivasyon, ailelerimizden gördüğümüz vatan sevgisidir" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul...

18.07.2024 13:33
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Bakan Göktaş'tan 15 Temmuz darbe girişimine karşı vatan sevgisi vurgusu

-"15 Temmuz'da vatandaşlarımızı canı pahasına devletine, milletine siper eden en büyük motivasyon, ailelerimizden gördüğümüz vatan sevgisidir"

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 15 Temmuz Sempozyumda yaptığı konuşmada "15 Temmuz'da vatandaşlarımızı canı pahasına devletine, milletine siper eden en büyük motivasyon, ailelerimizden gördüğümüz vatan sevgisidir" dedi.

İstanbul Üniversitesi tarafından Rektörlük Binası'nda "Milletin Zaferi: İlkeye, Ülkeye, Aileye Aidiyet" isimli 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, 15 Temmuz gazileri ile çok sayıda davetli katıldı. Program 15 Temmuz'da yaşananları aktaran kısa film gösterimi ile başladı.

"Millet iradesinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur"

Programda bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, milletimizin kazandığı bu büyük zafer, darbeler dönemine son vererek, demokrasimizin gücünü kanıtlamıştır. Aziz milletimiz o gece, büyük bir irade sergileyerek, FETÖ'nün hain darbe girişimini başarıyla engellemiş ve geleceğine sahip çıkmıştır. Millet iradesinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu iradeyi, bu gücü ortaya koyan ise geçmişi asırlara dayanan milletimizin gönülden bağlı olduğu kadim medeniyetimizdir" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz'da, Anadolu topraklarında düşman işgaline geçit vermeyen Çanakkale ruhu uyandı"

Konuşmasına devam eden Bakan Göktaş, "15 Temmuz'da, Anadolu topraklarında düşman işgaline geçit vermeyen Çanakkale ruhu uyandı. O gece İstanbul'da kapatılan köprüyü gözünü kırpmadan geçen vatandaşlarımız Türkiye'nin geleceğini kurtardı. 15 Temmuz'da kadını, erkeği, genci, yaşlısı aileler bütün Türkiye cesaretleri ve kararlılıklarıyla özgürlük ve demokrasi mücadelesinin en ön saflarında yer aldı. Hepimiz ailelerimizden aldığımız güçle sokaklara çıktık. Milletimiz, her şeyden önce, ailelerinden güç alarak müthiş bir cesaret sergiledi. 15 Temmuz zaferi, bizi tehdit eden karanlığın büyük bir aydınlığa dönüşmesini sağladı" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz'da vatandaşlarımızı canı pahasına devletine, milletine siper eden en büyük motivasyon, ailelerimizden gördüğümüz vatan sevgisidir"

Konuşmasında ailenin önemine vurgu yapan Bakan Göktaş, "Bizi biz yapan değerlerimize aidiyeti ise ancak aileyle mümkün kılabiliriz. İşte bu anlayıştan hareketle, Bakanlık olarak, 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye' diyerek tüm çalışmalarımızın odağında aileyi konumlandırıyoruz. Aile değerleri, kültürümüzü şekillendiren asli mayadır. Bizi hayata bağlayan, öncelikle aile bağlarımızdır. 15 Temmuz'da vatandaşlarımızı canı pahasına devletine, milletine siper eden en büyük motivasyon, ailelerimizden gördüğümüz vatan sevgisidir. Çünkü vatan en büyük evimiz, millet en geniş ailemizdir. Biz de Bakanlık olarak, bu geniş ailenin, kadın-erkek, genç-yaşlı her üyesi için özel hizmet modelleri geliştiriyor, politikalar hayata geçiriyoruz" dedi.

"Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz bize milletimizin emanetidir"

Bakan Göktaş, "Ailemizin önemli bir parçası olarak gördüğümüz, şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize derin bir vefa duygusuyla destek oluyoruz. Pek çok alanda sağladığımız desteklerle 15 Temmuz kahramanlarımız dahil olmak üzere şehitlerimizin aileleri ile gazilerimizin her zaman yanında oluyoruz. Biliyoruz ki, onlar için ne yapsak az. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz bize milletimizin emanetidir. Bu emanetlere sahip çıkmak boynumuzun borcudur, vatani görevimizdir. Bu anlamda şehit yakını ve gazilerimizin her daim yanında olmaya gayret ediyoruz. Hayatın her alanında onlara büyük bir özveriyle hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Fetullahçıların genel prensibi şudur: inkar, iftira ve kumpas"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Karşımızda dünyanın en büyük istihbarat örgütlerinden birini yaşadık. Fethullahcıların genel prensebi şudur: inkar, iftira ve kumpas. Herhangi bir suçu işleyen, kabahati olan biri evet bunu yaptık, der. Ama bunu Fethullahçılar'da göremezsiniz. Etrafınızda baktığınızda da bunu göremezsiniz. Aslında her şey planlanmıştı. Planlanmayan Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, vatandaşlarımızın Menderes ile arkadaşlarında yaşadığı pişmanlığı yaşamamak için sokağa ineceklerini planlayamadılar" şeklinde konuştu.

Programda konuşan 15 Temmuz Gazisi İbrahim Akbalık ise, "15 Temmuz, milletimizin bağımsızlığına ve demokrasisine olan inancını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiği karanlıktan aydınlığa kavuştuğu önemli bir tarihtir. O gece hain darbe girişimine karşı milletimizin her bir ferdi kadın, erkek, genç, yaşlı demeden sokaklara dökülerek demokrasimize sahip çıkmıştır" dedi.

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz, İstanbul, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakan Göktaş'tan 15 Temmuz darbe girişimine karşı vatan sevgisi vurgusu - Son Dakika

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