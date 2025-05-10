İş görüşmesine giden kadına boks hocasından bıçaklı ve yumruklu saldırı - Son Dakika
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İş görüşmesine giden kadına boks hocasından bıçaklı ve yumruklu saldırı

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Beşiktaş'ta iş görüşmesine giden bir kadın, spor salonu işletmecisi ve boks hocasının bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi sürerken, şüpheli gözaltına alındı.

10.05.2025 17:50  Güncelleme: 19:44
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün öğle saatlerinde iş görüşmesi için Ulus Mahallesi'ndeki evinden çıkan 36 yaşındaki Sibel M. ile mahallesinde bulunan spor salonunu işleten ve aynı zamanda boks hocası olduğu öğrenilen Furkan K., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İş görüşmesine giden kadına boks hocasından bıçaklı ve yumruklu saldırı

İŞ GÖRÜŞMESİNE GİDEN KADINA BOKS HOCASINDAN BIÇAKLI VE YUMRUKLU SALDIRI

Tartışmanın ardından Furkan K., üzerinde bulundurduğu iddia edilen bıçakla Sibel M.'yi yaraladı. Yere yığılan Sibel M.'ye Furkan K. yumruklarla saldırmaya devam etti. Kadının yardım çığlıklarınakomşular ve çevredekiler koştu. Yardımda gelen komşuları gören Furkan K., olay yerinden kaçtı.

İş görüşmesine giden kadına boks hocasından bıçaklı ve yumruklu saldırı

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sibel M., olay yerine gelen sağlık ekiplerin kendisine yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sibel M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İş görüşmesine giden kadına boks hocasından bıçaklı ve yumruklu saldırı

"ABLAMI BIÇAKLAYAN KİŞİYİ TANIYORUM"

Yoğun bakımda hayat mücadelesine devam eden Sibel M.'nin kardeşi Berivan M., ablasının uğradığı bıçaklı ve yumruklu saldırıyı şu sözlerle anlattı: "Ablamın saat 14.00' da iş görüşmesi vardı. Oraya gitmek için takım elbisesinin giyip evden çıktığı esnada yolunu keserek üç yerinden ablamı bıçakladı. Daha sonra bıçakladığı yetmezmiş gibi kendisi aynı zamanda boksör, bıçaklanmış ablamı yerde yumruklamaya devam etti. Ablamın çığlıkları üzerine komşular ablamın yanına koşunca, o da korkup hızlıca kaçtı. Ablamı bıçaklayan kişiyi tanıyorum. Bizim mahallemizde kendisinin spor salonu var. Kendisi arkadaşlarıyla birlikte spor salonunun önünde alkol içiyorlardı. Yüksek sesle konuşuyorlardı. Evimizin içi göründüğü için zaten rahatsız olmuştuk. Rahatsızlığımızı dile getirdik, şikayet ettik.

İş görüşmesine giden kadına boks hocasından bıçaklı ve yumruklu saldırı

"ÖNCESİNDE ZATEN ABLAMIN ÖNÜNÜ KESMİŞLERDİ"

Öncesinde zaten ablamın önünü kesmişlerdi. Ben aşağı indiğimde ablamı bıçaklayan kişinin nişanlısı ablamın parmağını kırmıştı. Ben ablamı yukarı çıkarttım. İlk olayı bu şekilde durdurmuştum. Daha sonra biz karakola gidip şikayetçi olduk. Kendisine uzaklaştırma verildi. Bu olay davaya dönüşmeden düştü. Üzerinden birkaç ay geçtikten sonra ruhsatı olmadığı için kapatılmış. İki katlı bir spor salonuydu. Üst kat nişanlısının işlettiği pilates salonuydu. Aşağı katta ise adamın işlettiği boks salonu vardı. İkisinin de ruhsatı olmadığı için kapatıldı ve mühürlendi. Mühürlendikten bir gün sonra ablam iş görüşmesine giderken bu olay yaşandı.

İş görüşmesine giden kadına boks hocasından bıçaklı ve yumruklu saldırı

"İLK AÇILDIĞI ZAMANLARDA ABLAM ZATEN O SPOR SALONUNA ÜYEYDİ"

Kendisi şu an yoğun bakımda karnından aldığı darbe midesini kesmiş midesine dikiş attılar şu an hayati tehlikesi var. Ben ceza almasını istiyorum, bıçaklandığı anlara tanık olan şahit de var, ifadesi de alındı. Zaten kafasına vurmaya devam ederken imdat çığlıklarına tüm komşular çıkıp gelmiş. İlk açıldığı zamanlarda ablam zaten o spor salonuna üyeydi. Daha sonrasında rahatsız olduğu için o salondan ayrılma kararı aldı. Sonrasında mahallemizde yer alan başka bir spor salonuna kayıt oldu. İletişimleri oradan var sadece. Arkadaşlık da mevcuttu sonra bu rahatsızlıklar dile getirilince sonrasında yaşandı bu olaylar. 'İstediğimiz saatte içeriz, istediğimizi yaparız, yüksek sesle konuşuruz' dediler sonrasında bu olaylar yaşandı, üstüne bunlar oldu"

İş görüşmesine giden kadına boks hocasından bıçaklı ve yumruklu saldırı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Beşiktaş, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Genel, Olay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel İş görüşmesine giden kadına boks hocasından bıçaklı ve yumruklu saldırı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Johny Guitar:
    çok anormal bir durum 6 0 Yanıtla
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