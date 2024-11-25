Fırtına tabelayı devirdi, çocuk kurtuldu - Son Dakika
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Fırtına tabelayı devirdi, çocuk kurtuldu

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Hatay'da devrilen tabela, 11 yaşındaki çocuğu son anda kurtardı. Aile ölümden döndü.

25.11.2024 09:51
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Fırtınanın devirdiği tabela çocuğu teğet geçti, o anlar kamerada

Tabelanın altında kalmaktan santimlerle kurtulan çocuk: "Ölümden kul payı kurtulduk"

HATAY - Hatay'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtulan küçük çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Hatay'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Reyhanlı ilçesi Değirmenkaşı Mahallesi'nde bulunan bir galerinin de tabelası fırtınanın etkisiyle devrildi. Metal tabelanın devrildiği esnada evlerinin önünde bulunan yola aracını park eden ve araçtan inen Berber ailesi de korku dolu anlara şahit oldu. Devrilen tabelanın ailenin 11 yaşındaki evladı Yusuf Polat Berberi santimlerle teğet geçtiği anlarsa an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

"Anlık bir rüzgar çıktı ve ne olduğunu anlamadan tabela devrildi"

'Verilmiş sadakamız' varmış diyerek evladının olayı yara almadan atlattığını dile getiren baba Ahmet Berber, "Marketten geldiğimizde evin önüne arabayı park etmiştik. Anlık bir rüzgar çıktı ve ne olduğunu anlamadan tabela devrildi. Çocuğum kaldırımdaydı hatta Rabbim korudu. Verilmiş sadakamız varmış, saniyelik bir olay yaşadık. Bir fırtına çıktı ve tabela devrildi.

"Ölümden kul payı kurtulduk"

Tabelanın üzerine doğru geldiği anları anlatan Yusuf Polat Berber, "Biz arabadan indiğimizde tabela direk bizim üzerimize doğru düştü. Ölümden kul payı kurtulduk" dedi.

Fırtına tabelayı devirdi, çocuk kurtuldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Fırtına tabelayı devirdi, çocuk kurtuldu - Son Dakika

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