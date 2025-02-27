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MSB kaynakları: "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır"

-MSB duyurdu: "Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kaynakları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuvvet Komutanlarını hedef aldığı açıklamalara ilişkin, "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

"Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Türk Silahlı Kuvvetlerini, bekasına yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "İcra edilen terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar 186'sı Irak'ın, 266'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 452 olmuştur. Bu vesileyle 20 Şubat'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'yu, Suriye'nin kuzeyinde icra ettiğimiz Bahar Kalkanı Harekatı'nın 5'inci yıl dönümünde, tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hudut hattında kaçak geçişe izin yok

Hudut hattının Cumhuriyet tarihinin en yoğu tedbirleri ile korunduğuna vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, "Hudutlarımızda son bir hafta içerisinde 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 90 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 810 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 423 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 11 bin 177'ye ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

"Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmesi planları kabul edilemez"

Uluslararası toplumun, Filistin topraklarında yaklaşık 1 buçuk yıldır kadın ve çocuk on binlerce insanın katledilmesine kayıtsız kaldığını dile getiren Tuğamiral Aktürk, "İnsani felaketin yaşandığı Filistin topraklarında ateşkesin devam etmesi, adaletin ve hukukun sağlanması gerekmektedir. İsrail tarafından, Filistin topraklarında yaklaşık 1,5 yıldır çoğunluğu kadın ve çocuk on binlerce insanın katledilmesine kayıtsız kalan uluslararası toplum kalıcı ateşkes ve iki devletli çözüm için elini taşın altına koymalıdır. Bu kapsamda, Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmesi planları kabul edilemez. Uluslararası toplumun yapması gereken Gazze'nin yeniden inşa ve imarına katkıda bulunmak ve Batı Şeria'da huzur ve istikrarın bozulmasının önüne geçmektir" açıklamasında bulundu.

Tuğamiral Aktürk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bekamızın ayrılmaz bir parçası olan yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin de katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanımız ile Milli Savunma Bakan Yardımcımız Bilal Durdalı, 24 Şubat'ta Savunma Sanayii Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 'Yeni Nesil Araçlar Projesi Sözleşme İmza Töreni'ne katılmıştır. Milli Savunma Bakan Yardımcımız Bilal Durdalı, 22 Şubat'ta İstanbul Tuzla'daki Anadolu Tersanesinde gerçekleştirilen ve 8 adet temin edilmesi planlanan 'Yeni Tip Çıkarma Gemisi Projesi' birinci gemisinin denize indirilme törenine de iştirak etmiştir. Proje kapsamında, birinci geminin Kasım 2025'te, son geminin ise Mayıs 2027'de hizmete girmesi planlanmaktadır. Bakanlığımıza bağlı ASFAT tarafından 24 Şubat'ta Bursa Teknik Üniversitesinde düzenlenen 'Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri Paneli'ne katılım sağlanarak savunma sanayimizin denizcilik alanındaki yenilikleri ile ASFAT'ın kariyer imkanları konusunda geleceğin mühendisleriyle bir araya gelinmiştir. ASFAT tarafından 'Öncülerinin İzinde Hayallerinin Peşinde' adıyla düzenlenen Savunma Sanayi Farkındalık Buluşmaları kapsamında, farklı illerdeki askeri fabrika ve tersanelerimizde gerçekleştirilecek programların ilki yarın (28 Şubat) Ankara'daki 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde yapılacaktır."

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini hatırlata Tuğamiral Aktürk, "Milli Savunma Üniversitesine askeri öğrenci temini kapsamında; 357 bin 358'i kadın olmak üzere 670 bin 717 başvurunun yapıldığı aday belirleme sınavı 23 Şubat'ta gerçekleştirilmiştir. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl yapılan sınava da müracaat eden kadın aday sayısının erkek aday sayısından fazla olmasından memnuniyet duyuyor, öğrenci adaylarımıza ve velilerimize teşekkür ediyoruz. 24 Şubat'ta başlayan '2025 Yılı Milli Savunma Bakanlığında İstihdam Edilmek Üzere Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan İşçi Temini' başvuruları yarın sona erecektir" ifadelerine yer verdi.

Anamuhalefet liderinin kuvvet komutanlarını hedef alması

Bakanlık kaynakları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in tepki çeken açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır."

ABD'nin Dedeağaç'taki askeri varlığını sonlandıracağına dair haberler

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin Dedeağaç'taki askeri varlığını sonlandıracağına dair haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bakanlığımız, diğer tüm kurumlar ile birlikte eş güdüm içerisinde, ülkemizin çevresinde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri takip etmektedir. ABD tarafı da söz konusu iddiaları yalanlamıştır. Ayrıca ABD'den yapılan açıklamalarda Dedeağaç'ın bir askeri üs olmadığı, ABD'nin karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde bir askeri üs olarak değil, personel ve ekipman taşımak için bir merkez olarak kullandığı hatırlatıldı."

Suriye'deki son durum

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Komşumuz Suriye'de kalıcı bir güvenlik ve istikrarın sağlanabilmesi için, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız, yeni yönetimle yakın iş birliği ve koordinasyon içinde sürdürülmektedir. Bu kapsamda; 4 Şubat'ta Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilere yeni ve önemli bir boyut kazandırmıştır. Egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğimiz Suriye'de PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ başta olmak üzere hiçbir terör örgütüne yer yoktur. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Askeri Ataşe görevlendirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış en kısa zamanda görev yerine katılması sağlanacaktır. Önümüzdeki süreçte ikili askeri ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında bakanlığımızdan teknik bir heyetin Suriye'ye gitmesi planlanmaktadır."

İsrail'in Suriye'deki saldırıları

Bakanlık kaynakları, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki bazı yerleri vurduğu ve Dürzilere yönelik açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

"İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Dürzilere yönelik herhangi bir tehdide izin verilmeyeceğini açıklaması ve ardından Suriye'nin güneyindeki bazı noktaları hedef almasını doğru bulmuyoruz. İsrail'in bu tutum ve açıklamaları ayrılıkçı gündemlere cesaret vermektedir. Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünden, bölünmez siyasi birliğinden yanayız. Bu kapsamda Suriye hükümetiyle işbirliğimize kararlılıkla devam edeceğiz."

Yeni Suriye hükümetinin, terör örgütü PKK/YPG'nin ordu içindeki 'blok oluşturma' talebini reddetmesi

Bakanlık kaynakları, yeni Suriye Hükümetinin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye Ordusu içinde blok oluşturma talebini reddetmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Her fırsatta vurguladığımız Suriye'nin birlik ve bütünlüğü ilkesi, sadece toprak bütünlüğünü kastetmemekte; devlet içinde devlet ordu içinde ordu olamayacağına da işaret etmektedir. Suriye'nin tek bir devleti ve tek bir ordusu bulunmaktadır. Devrik rejimin uygulamaları bu kurumları zayıflatmış olsa da bugün için yeniden Suriye'nin kapasitesini inşa etme ve geliştirme kapsamında Suriye Ordusu'nun ve diğer devlet kurumlarının tekliği ve yeterliliği tesis edilecektir. Türkiye, bu noktada Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir."

Suriye - GKRY görüşmesi

Bakanlık kaynakları, yeni Suriye hükümetinin, GKRY heyetini kabul etmesine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Yıllardır Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalan GKRY'nin, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri kavramlarını da kullanarak, ayrıca Kıbrıs Adası'nın tek temsilcisiymiş gibi sergilediği bu tutum, kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Suriye Hükümeti kiminle görüşeceğine kendisi karar verir. Diğer taraftan, ülkemizin Suriye'deki yeni yönetim ile özel bir ilişkisi, geleceğe yönelik birçok konuda görüş alışverişi mevcuttur. Suriye Hükümeti'nin bu tip görüşmelerde Türkiye'nin hassasiyetlerini de dikkate aldığını değerlendiriyoruz."

Eurofighter tedariğinde son durum

Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedarikinde son duruma ilişkin sorular üzerine de şunları söyledi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda, Eurofighter Typhoon Uçağının tedarikinde, hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve BAE Systems Firmasına gönderilmiştir. İlgili firmanın fiyat teklifi beklenmektedir."