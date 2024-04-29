Su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Edanur Gezer için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Edanur Gezer için cenaze töreni düzenlendi

Su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Edanur Gezer için cenaze töreni düzenlendi

5 yaşındaki Edanur Gezer'in su birikintisine düşerek hayatını kaybetmesi üzerine Esenyurt'ta cenaze töreni düzenlendi. Baba jandarma eşliğinde törene katılan acılı anne feryatlarıyla yürekleri dağladı. İstanbul Valisi Davut Gül, ailenin yanında yer alarak başsağlığı diledi.

29.04.2024 18:47  Güncelleme: 18:57
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Su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Edanur Gezer için cenaze töreni düzenlendi

Cezaevinde olan baba jandarma eşliğinde cenaze törenine katıldı

Acılı annenin feryatları yürekleri dağladı

İSTANBUL - Su birikintisine düşerek hayatını kaybedeb 5 yaşındaki Edanur Gezer için Esenyurt'ta bulunan Kıraç Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Acılı annenin ayakta güçlükle durduğu görülürken, cezaevinde olan baba da izinli olarak katıldı.

Emrah DODUK

Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti. Edanur Gezer için bugün Esenyurt'ta bulunan Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ailesi, yakınları ve cezaevinde olan baba jandarma eşlinde kelepçeli olarak katıldı. Vali Davut Gül acılı anne Nurcan Gezer baş sağlığı diledi. Edanın acılı annesi ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken feryatları yürekleri dağladı. Vali Davut Gül tabuta omuz verdi. Kılınan cenaze namazın ardından cenaze defnedilmek için Esenyurt'da mezarlığa defnedildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, " Yavrumuz hayatını kaybetti maalesef. Bizlerde Esenyurt'ta cenaze törenine geldik. Allah ailesine sabır versin. Ölüm olayı olduğu için otomatikman savcılık tarafından başlanan işlemler oluyor. Bundan sonraki adli süreç orada devam edecek. İhmal var mı yok mu kusur var mı yok mu ya da kimlerin kusuru var bu adli süreçte belli olacak. Biz daha çok yavrularımızın bu tür bir hadise ile karşılaşmaması için tedbirleri hangi kurum neler yapması gerek onlara bakacağız. Ayrıca ailenin kendi içerisinde bir çok sıkıntısı var onlarla ilgili Aile, Sosyal Politikalar il müdürlüğümüz üzerine düşen neyse bundan sonraki süreci takip edeceğiz" dedi.

Feryat eden acılı anne Nurcan Gezer, "Güvenlikler gelmiş burada ateş yakmayın mangalın içine ateşi yakın demişler. Çocuk yok diye hepsi dağılmışlar çocuğu aramaya bir tane mi iki tanemi güvenlik varmış. Güvenliğe gidip 5 yaşındaki kız çocuğu yok demişler . güvenlikte kuyunun yanına geliyor. kafasını uzatıp çocuğunuz burada içinde diyor. Orada bizimkilerden birisi müdehale etmeye çalışıyor. İçine atlama burası çok derin diyor. Derin olduğunu biliyorsunuz da niye bir şeyler yapmıyorsunuz. Dün gittim oraya çevirmişler orayı önem almışlar. Benim çocuğum olmasa başka birinin çocuk da olabilirdi. Başka bir annenin ciğeri de yana bilirdi. Kim oraya sebepliyse cezasını çeksin" dedi.

Eda'yı su birikintisinden çıkaran dayı Selçuk Yaşar, " Biz ailece piknik yapıyorduk. Baktım kuyunun üzerinde yatıyor. İçinden çıkardım baktım dudakları mosmor. Etrafında koruma yoktu bildiğimiz su birikimiydi. Kimse gelip burada kuyu var demedi. Derinlik beni çekiyordu zaten. Toprağa tutunup tek elimle çıkardım. Bulmamız 20 dakikayı buldu. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Edanur Gezer için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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