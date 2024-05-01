1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde Doğu Anadolu\'da Sendikalar Etkinlikler Düzenledi

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Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ardahan, Kars ve Ağrı'da sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyip basın açıklaması yaptı.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bir araya gelen HAK-İŞ Erzurum İl Başkanlığı üyeleri, açtıkları pankartlarla İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayarak, işçilerin bayramını kutladı.

HAK-İŞ İl Başkanı Erdoğan Çelik, burada yaptığı konuşmada, 48 yıldır emeğin ve alın terinin hakkı için meydanlarda olduklarını ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Çelik, şöyle konuştu:

"76 yıldır siyonist İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamları, işgalleri, zulümleri tüm dünyaya haykırmak ve yaşanan zulümler sona ersin diye uluslararası topluma çağrıda bulunmak üzere alanlardayız. HAK-İŞ olarak, siyonist İsrail'in ve katil Netanyahu'nun uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Soykırıma karşı sessiz kalan Avrupa Birliği, ABD ve onun kuklalarını nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz."

Çelik, işçiler için taleplerini de anlattı.

Yakutiye Kent Meydanı'nda ise 13 sendika başkanı ve üyeleri davul zurna eşliğinde halay çekti.

TÜRK-İŞ Erzurum İl Temsilcisi Yusuf Gökcan, burada yaptığı konuşmada, işçilerin bayramını kutlayarak, günün şartlarına uygun seviyede eşit ve adil ücret uygulanması, vergide adaletin sağlanması gerektiğini söyledi.

Tunceli

Tunceli'de de bazı sivil toplum kuruluşları ve sendika üyeleri, Kışla Meydanı'nda kutlama programı düzenledi.

Sanat Sokağı'nda toplanan gruplar, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle Kışla Meydanı'na yürüdü.

Konuşmaların ardından katılımcılar, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Ardahan

Ardahan'da bazı sivil toplum kuruluşları ve sendika üyeleri Milli Egemenlik Parkı'nda kutlama programı yaptı.

HAK-İŞ Ardahan İl Başkanı Serhat Yıldız, burada yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ı kutlamak için toplandıklarını belirterek, katılım sağlayanlara teşekkür etti.

HAK-İŞ'in ardından aynı bölgede diğer sivil toplum kuruluşları ve sendika üyeleri de kutlama programı düzenledi.

Ağrı

Ağrı'da HAK-İŞ İl Başkanlığınca Millet Bahçesi'nde program düzenlendi.

HAK-İŞ İl Başkanı Hakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, birlik, dayanışma ve mücadelelerini haykırmak için 81 ilde halkla bir arada olduklarını söyledi.

İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamları, işgalleri, zulümleri, tüm dünyaya haykırmak ve yaşanan zulümlerin sona ermesi için uluslararası topluma çağrıda bulunmak üzere alanlarda olduklarını anlatan Yıldırım, "HAK-İŞ olarak, siyonist İsrail'in ve katil Netanyahu'nun uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Soykırıma karşı sessiz kalan Avrupa Birliği, ABD ve onun kuklalarını nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz." dedi.

Kars

Kars'ta ise Atatürk Caddesi'nde Kars Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde toplanan vatandaşlar, ellerinde döviz ve pankartlarla Valiliğin belirlediği Kars Tren Garı Meydanı'na yürüdü.

Grup, polislerce yapılan aramaların ardından meydana alındı.

Eğitim-Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Bazı katılımcıların Filistin bayraklarıyla katıldığı etkinlik, halay çekilmesiyle sona erdi.

Erzincan

Erzincan'da da sendika, dernek ve bazı siyasi parti temsilcileri Eski Otogar Alanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde çeşitli dövizler ile Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, emniyetin güvenlik önlemleri eşliğinde Fevzi Paşa Caddesi'nden, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Gruptakiler, polis kontrol noktalarındaki üst aramasının ardından alana alındı.

Kalabalık, İliç'teki maden ocağı sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçi ile İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Eğitim-Sen Erzincan Şube Başkanı Hüseyin Taner, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, "Dünyanın ve yurdun neresinde olursa olsun yüreği aydınlık bir gelecek için çarpanlara buradan, emeğin kürsüsünden selam gönderiyoruz." dedi.

Kutlamaya CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'de katıldı.

Etkinlik, konuşmaların ardından verilen konserle ve kalabalığın halay çekmesiyle sona erdi.