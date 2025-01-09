15 yaşındaki Hacer\'i 100\'ü aşkın bıçak darbesiyle öldüren aynı yaştaki sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, evde tartıştığı eski kız arkadaşı Hacer Çağla Çetinalp'i (15) 100'den fazla bıçak darbesiyle bıçaklayarak öldüren U.E.Y. (15) hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, bir marketten satın aldığı eldiveni taktıktan sonra Çetinalp'i bıçakladığı belirtilen U.E.Y. ifadesinde ise cinayetin ardından kan lekelerini temizlemeye çalıştığını söyledi. U.E.Y.'nin cep telefonu incelemesinde ise internette 'kan lekesi', 'silah' ve 'lateks pudrasız eldiven' ile ilgili aramalar yaptığı kaydedildi.

Olay, 15 Haziran'da akşam saatlerinde Arap Hasan Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Şerif Remzi Ortaokulu'ndan mezun Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı U.E.Y. ile polis memuru babası İ.U.Ç.'nin evinde buluştu. Taraflar arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında U.E.Y., Çetinalp'i 100'ü aşkın yerinden bıçakladı. Çetinalp, eve dönen babası İ.U.Ç., tarafından evde kanlar içinde yere yatarken bulundu. İ.U.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çetinalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetinalp'in cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli olarak U.E.Y. ile Çetinalp'in babası İ.U.Ç.'yi gözaltına aldı. U.E.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki işlemlerin ardından 16 Haziran'da adliye sevk edilen şüphelilerden U.E.Y. tutuklanırken, İ.U.Ç. ise serbest bırakıldı.

ELDİVEN TAKIP, BIÇAKLAMIŞ

Soruşturmasını tamamlayan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, U.E.Y. hakkında, 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede öne çıkan ayrıntılar dikkat çekti. U.E.Y.'nin bir marketten plastik eldiven satın alıp çantasına koyduğu, eldiveni takıp, Hacer Çağla Çetinalp'i bıçakladığı belirtildi. U.E.Y.'nin eylemini tamamladıktan sonra suçta kullandığı bıçağı, Çetinalp'e ait cep telefonunu ve bazı eşyalarını da alarak evden ayrıldığı, sonra bu eşyaları çöp konteynerine attığı da iddianamede yer aldı. Olayda kullanılan bıçağın, polisin yaptığı aramada U.E.Y.'nin evinde bulunduğu da iddianamede belirtildi.

'ÇANTAMDAKİ BIÇAĞI ALIP, HACER'İ HEDEF ALARAK SAVURDUM'

U.E.Y.'nin savcılıktaki ifadesine de iddianamede yer verildi. U.E.Y.'nin ifadesinde, "Hacer'in babası gittikten sonra evin salonunda bir süre konuştuk. Konuşmamız ilişkiyi sonlandırma konusundaydı. Hacer, tekrar barışmak istediğini bana söylüyordu. Ben ise barışmak istemediğimi söylüyordum. Hacer beni, yatağın bulunduğu bir odaya çağırdı. 'Buraya neden geldik' diye kendisine sordum. O da bana burada daha rahat konuşacağımızı söyledi. Daha sonra evin dış kapısını kilitlemek üzere odadan ayrılıp, geri geldi. Neden böyle yaptığını sordum. Beni sevdiğini söyledi. Ben de ayrılmak istediğimi ses tonumu biraz yükselterek söyledim. 'Senden adam olmaz. Sen busun' gibi beni aşağılayıcı şeyler söyledi. Ben de bunun üzerine çantamda bulunan bıçağı alıp, Hacer'i hedef alarak savurdum. Hatırladığım kadarıyla ilk bıçak darbesi Hacer'in boğazına geldi. Sonra bıçak darbelerinin Hacer'in neresine geldiğini hatırlamıyorum. Eldiveni Hacer'i bıçaklarken mi taktım yoksa sonradan ortalığı temizlerken mi taktım hatırlamıyorum. Banyoda eldivenden damlayan kanlar vardı. Onları temizlemeye çalıştım. Sanırım temizlemek için banyoda bulunan havluları kullandım. Kimse beni azmettirmedi. Cinayet planlı değildi. Eldivenleri olay öncesinde almış olsam da evimizde bulaşıkları yıkarken kullanmak amacıyla satın almıştım" dedi.

NOTLARI VE İNTERNETTEKİ ARAMALARI İDDİANAMEDE YERE ALDI

İddianamede U.E.Y.'ye ait telefonun bilirkişi incelemesi kayıtları da yer aldı. U.E.Y.'nin 'kan lekesi çı', 'kan lekesine böç', 'tabanca fiyatları', 'silah', 'İzmir silah dükkanı' ve 'lateks pudrasız eldiven' anahtar kelimeleri ile internet üzerinden arama gerçekleştirdiği, ayrıca alınacaklar listesinde ise 'çanta alıp içine bıçak, ceket, şapka, eşofman, çakmak, lateks veya nitril pudralı eldiven almak ve kolonya koymak. Evden çıkarken üstümde tişört ve büyük cepli eşofmanımın olması gerek. Dolmuşa binerken çantamdan ceketi ve şapkayı çıkarıp takmak. Olay yerine yakın yerlerde kamera var mı' başlıklarını yazdığı ortaya çıktı. Alınacaklar başlıklı notta ise 'balta, satır, çekiç, testere, bıçak seti ve elektrikli matkap yazılı olduğu bilirkişi raporunun yer aldığı iddianamede yer aldı. Forumlarda yer alan 'boğarak öldürmek', 'cinnet geçiren, sinirden kuduran kişiler neden elle boğarak öldürmeyi tercih ediyor', 'boğarak adam öldürme fetişim var' ve 'çıplak elle adam öldürme sanatı' konu başlıklı sayfaların ziyaret edildiği de iddianameye giren bilirkişi raporunda yer buldu.