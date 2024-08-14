Türkiye\'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında deprem bölgesindeki 10 ilden toplam 715 bin 29 kişi başka şehirlere göç etti. Deprem bölgesinden en çok göç veren şehir ise 164 bin 247 kişi ile Hatay oldu.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri"ni yayınladı. Buna göre; Türkiye'de 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,9'unu erkekler, yüzde 52,1'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'de 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2023 yılında yüzde 4,04 oldu.

EN AZ GÖÇ ALAN İL ARDAHAN

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 232 bin 700 kişi ile Ankara ve 147 bin 765 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 6 bin 856 kişi ile Ardahan, 10 bin 202 kişi ile Bayburt ve 11 bin 806 kişi ile Tunceli oldu.

EN ÇOK GÖÇ VEREN İL DE İSTANBUL

İstanbul 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren il olurken, onu 208 bin 740 kişi ile Ankara ve 164 bin 247 kişi ile Hatay takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 811 kişi ile Ardahan, 7 bin 234 kişi ile Tunceli ve 7 bin 604 kişi ile Kilis oldu.

DEPREM BÖLGESİNDE 715 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖÇ ETTİ

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden yaşanan yoğun göç TÜİK verilerine de yansıdı. 2023 yılında deprem bölgesindeki 10 ilden toplam 715 bin 29 kişi başka yerlere göç etti. Deprem bölgesindeki en fazla göç veren şehir 164 bin 247 kişi ile Hatay oldu. Hatay'ı 102 bin 621 kişiyle Malatya, 82 bin 119 kişiyle Kahramanmaraş takip etti. 77 bin 898 kişi Adana'dan, 73 bin 835 kişi Gaziantep'ten göç etti.

Diyarbakır'dan 63 bin 878 kişi, Şanlıurfa'dan 63 bin 559, Adıyaman'dan 48 bin 372 kişi başka şehirlere taşındı. Deprem bölgesi şehirleri arasında en az göç veren Osmaniye ve Kilis oldu. Osmaniye'den 30 bin 896, Kilis'ten ise 7 bin 604 kişi göç etti.

EN ÇOK 20-24 YAŞ GRUBUNDAKİLER GÖÇ ETTİ

Türkiye'de, 2023 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 647 bin 191 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 43,4'ünü erkekler, yüzde 56,6'sını ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de 2023 yılında iller arası göç eden 3 milyon 450 bin 953 kişiden 601 bin 481'i hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 518 bin 16 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları, 512 bin 11 kişinin ise eğitim nedeniyle göç ettiği görüldü.

KADINLARDA GÖÇ NEDENİ EĞİTİM VE DOĞAL AFET

Türkiye'de 2023 yılında cinsiyete göre en önemli göç etme nedeni; erkeklerde 257 bin 277 kişi ile daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken, kadınlarda 361 bin 15 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu. Erkeklerde, hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ve doğal afet/ acil durum, kadınlarda ise eğitim ve doğal afet/ acil durum diğer önemli göç nedenleri arasında yer aldı.

GENÇLERDE EN ÖNEMLİ GÖÇ NEDENİ EĞİTİM

Türkiye'de 2023 yılında, en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubu olan 20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde; bu hareketliliğin en önemli sebebinin eğitim olduğu görüldü. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 231 bin 477'sinin eğitim, 94 bin 139'unun işe başlamak/ iş bulmak ve 50 bin 8'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.