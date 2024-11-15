2024 Yazı Türkiye'nin En Sıcak Yazı

Türkiye'de 2024 yılının yaz mevsimi, son 54 yılın en sıcak yazı olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar yaz (haziran, temmuz, ağustos) mevsimi ortalama sıcaklığı 24 derece olarak ölçüldü. Bu yaz ise ortalama sıcaklık 2,1 derece artarak 26,1 dereceye yükseldi.

Bu yılın yaz mevsiminde ortalama sıcaklıklar, Dalaman, Antakya, Finike, Korkuteli, Sivas, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Gemerek, Nevşehir, Zara, Kangal, Pınarbaşı (Kayseri) Ilgın, İnebolu, Ordu, Hopa, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Ünye, Pazar (Rize), Tosya, Osmancık, Kızılcahamam, İspir, Oltu, Şebinkarahisar, Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Batman, Çermik, Birecik çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Yurdun diğer yerlerinde yaz mevsiminde ortalama sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti.

Yaz mevsiminde en yüksek sıcaklık 47,8 derece ile Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık ise 1,6 dereceyle Erzurum'da ölçüldü.

2024 yılının haziran ortalama sıcaklığı 25,4 derece ile 1991-2020 normallerinin 3,6 derece üzerinde kaydedildi. Bu yıl temmuz ortalama sıcaklığı 26,7 derece ile 1991-2020 normallerinin 1,7 derece, ağustos ortalama sıcaklığı ise 26,4 derece ile 1991-2020 normallerinin 1,3 derece üzerinde ölçüldü.

Bu veriler doğrultusunda Türkiye'de en sıcak yaz mevsiminin 2024 yılında yaşandığı tespit edildi. Bu yaz son 54 yılın en sıcak yaz mevsimi olarak kayıtlara geçti.

2010 yılında ise Türkiye'de en sıcak yaz mevsimi yaşanmıştı.

Türkiye'nin yıllara göre en sıcak geçen ilk 10 yaz mevsimi şöyle sıralandı:

Sıra Yıl 1. 2024 2. 2010 3. 2012 4. 2016 5. 2007 6. 2023 7. 2021 8. 2017 9. 2022 10. 2018

Marmara Bölgesi'nde yaz mevsiminde ortalama sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 11,2 derece ile Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 41,4 derece ile Edirne'de ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde kaydedilirken, en düşük sıcaklık 8,1 derece ile Gediz'de, en yüksek sıcaklık ise 44,6 derece ile Aydın'da kayıtlara geçti.

Akdeniz Bölgesi'nde yazın ortalama sıcaklıklar, Dalaman, Antakya, Finike, Korkuteli'de mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Akdeniz Bölgesi'nde en düşük sıcaklık 6,2 derece ile Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 44,7 derece ile Manavgat'ta ölçüldü.

İç Anadolu'da en yüksek sıcaklık Polatlı'da

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Sivas, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Gemerek, Nevşehir, Zara, Kangal, Pınarbaşı (Kayseri) Ilgın'da mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 1,9 derece ile Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 40 derece ile Polatlı'da ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar İnebolu, Ordu, Hopa, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Ünye, Pazar (Rize), Tosya, Osmancık, Kızılcahamam, İspir, Oltu, Şebinkarahisar'da mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. Karadeniz Bölgesi'nde en düşük sıcaklık 4,8 derece ile Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık 40,7 derece ile Amasya'da görüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Doğanşehir'de mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık 1,6 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 40,9 derece ile Ergani'de ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Siirt, Mardin, Diyarbakır, Batman, Çermik, Birecik'te mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük sıcaklık 13 derece ile Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 47,8 derece ile Ceylanpınar'da kayıtlara geçti.