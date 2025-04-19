23 Nisan'da Çocuk Neşesi, İzmir'i Saracak

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bayram havası yaşatacak etkinliklerle kutlayacak. Kültürpark'ta kurulacak oyun alanları, sahne etkinlikleri ve atölyeler, çocukların coşkusunu doruğa çıkaracak.

Kentin farklı noktalarında çeşitli spor etkinlikleri, konserler, atölyeler ve şenlikler düzenlenerek İzmir'de bayram havası oluşturulacak. Resmi program, 23 Nisan'da 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, saat 10.00'da ise kutlama töreni başlayacak.

Kültürpark'ta bayram havası

Kültürpark Ahşap Sahne ve çevresinde bulunan çim alan, çocukların bayramı dopdolu geçirmesini sağlayacak. 23 Nisan'da 13.00-19.00 saatlerinde düzenlenecek sahne etkinliklerinde trio konseri, tiyatrolar, çocuk zumba gösterisi, danslar, sihirbaz şovları, Ersin Show, Şubadap Çocuk Konseri ve Özlem Menokan ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Orkestrası konseri olacak. Ahşap Sahne'de 11.00-14.00 saatleri arasında Karaoke Yarışması düzenlenecek. Kaskatlı Havuz alanında saat 13.00'te ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu konseri var. İZFAŞ tarafından Kültürpark'ta devam eden 5. İzmir Kitap Fuarı kapsamında saat 13.00'te Menekşe Altı Etkinlik Alanı'nda "Bay Mon ve Tuhaf Komşular: Dinle, Düşün, Sorgula", saat 14.00'te Ahşap Sahne'de "Seni Gidi Seni Canavarı" çocuk kitapları üzerine söyleşiler yapılacak.

Atölyelerde hem eğlenip hem öğrenecekler

Kültürpark'ta kurulan çadır alanında 12.00-15.00 saatlerinde atölyeler olacak. İZELMAN AŞ Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinin Sanatla Dünya Çocukları Atölyesi, Origami ile Bayram Neşesi Atölyesi, Bilim ile 23 Nisan Mucizeleri Deney Atölyesi, Matematik ile Zeka Şöleni Atölyesi ve Neşeli Hayvanlar Çizim Atölyesi çocukların keyifli zaman geçirmesini sağlayacak. Rotarak atölyelerinde ise seramik boyama, uçurtma yapımı, bez çanta boyama, kalemlik yapımı, kitap ayracı yapımı, yüz boyama, yaratıcı drama, toplu oyunlar ve çocuk yogası yer alacak. Atölye çalışmaları kapsamda ayrıca Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'nın (EÇEV) Rüzgar Gülü Atölyesi, Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü'nün Çarkı Çevir Hakkını Bil Atölyesi, Kodlama ile Mario Atölyesi, Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi, Mavi Dünya Kuklaları Atölyesi, Maske Atölyesi, Deniz Koruma Şube Müdürlüğü'nün Evimiz Deniz Atölyesi ve Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün Sokak Farkındalık Atölyesi ile Bocce oyunu olacak.

Oyun alanında coşku doruğa çıkacak

Kültürpark'taki açık alan etkinliklerinde 11.00-16.00 saatleri arasında eğlence dolu anlar yaşanacak. Tahta bacaklar ve kuklalar, dans performansları, spor parkuru ve spor deneyim alanı, çocuklara unutamayacakları anlar yaşatacak. Ayrıca Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Gezici Kütüphane ile çocuklara kitap dağıtılacak.

Çocuklara özel Körfez turu

İzmirli çocuklar için İZDENİZ ve İZDOĞA tarafından çok özel bir etkinlik daha planlandı. Konak İskele'den kalkacak tarihi Bergama Vapuru, 23 Nisan'a özel çocuklar için Körfez turu yapacak. Etkinliğe 7-12 yaş arası çocuklar ebeveynleriyle katılabilecek. 14.00-16.00 saatleri arasındaki turda drama çalışması, Deniz İzcileri Atölyesi, Gemici Düğümleri ve Can Yeleği Giyme Atölyesi düzenlenecek. Bir yetişkin ve bir çocuğun katılımını kapsayacak turun biletleri için 'www.izdogaturizm.com' adresi ziyaret edilebilecek.

Doğal Yaşam Parkı ücretsiz

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda da 23 Nisan coşkusu yaşanacak. Doğal Yaşam Parkı'nın girişleri, 19-27 Nisan 2025 tarihlerinde 18 yaş altı öğrenciler ve okul gezilerinin refakatçileri için ücretsiz olacak.

Su Sporları Şenliği

Bayram, İzmir'de çeşitli spor faaliyetlerine ve festival tadında etkinliklere de sahne olacak. İnciraltı Su Sporları Tesisi'nde 20 Nisan'da Su Sporları Şenliği düzenlenecek. İZDENİZ ve su sporları kulüpleri iş birliğindeki organizasyon, 13.30-17.30 saatleri arasında yapılacak. Kano ve optimist yelken etkinliğinde 10-15 yaş aralığındaki çocukların su sporlarına ilişkin bilgi alabileceği, deneyim yaşayabileceği ve eğlenebileceği alanlar oluşturulacak.

Belenbaşı Köyü Çocuk Bayramı ve Sporcu Çocuklar Şenliği

"Belenbaşı Köyü Çocuk Bayramı" adlı etkinlik kapsamında 23 Nisan'da 09.00-11.00 saatleri arasında köy meydanında "Mahallede Spor Var" projesiyle spor eğitimi alan çocuklar halk oyunları gösterisi yapacak. İnciraltı Plaj Sporları Tesisi'nde ise Sporcu Çocuklar Şenliği 23 Nisan'da 11.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı (GÖSEV) iş birliğiyle yapılacak organizasyonda pek çok spor dalında deneyim alanları oluşturulacak.

Tiyatro oyunu ve spor şenliği

25 Nisan'da çocuklara yönelik tiyatro gösterisi de yapılacak. Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda 18.00-19.30 saatlerinde Genç İzmir Tiyatro Topluluğu tarafından çocuklara özel ücretsiz "Şulibuli" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Şenliği de 26 Nisan'da 09.00-18.00 saatleri arasında Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile sponsor firmaların iş birliğinde yapılacak etkinlikte spor oyun ve deneyim alanları oluşturulacak. Ücretsiz buz pisti deneyimi, çocuk koşusu ve bisiklet sürüşü ile masal atölyesi düzenlenecek.

23 Nisan Çocuk Şenliği ve Egemen Çocuklar Hentbol Şenliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda 26 Nisan'da 13.00-15.30 saatlerinde Çocuk Şenliği gerçekleştirilecek. Programda cimnastik, güreş ve judo gösteri turnuvası ile tekvando kuşak sınavı yapılacak. Spor salonunun dışında kurulacak spor deneyim alanlarında da eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek. Egemen Çocuklar Hentbol Şenliği ise 29 Nisan'da 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Cumhuriyet Meydanı'nın yanında yer alan çim alanda Türkiye Hentbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek organizasyonda, alt yaş grupları hentbol takımlarıyla şenlik yapılacak.

AASSM çocuk sesleriyle şenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) tarafından tasarlanan "Bir Varmış Bir Yokmuş, Çocuklar Söylermiş" isimli anlatımlı konser, 23 Nisan Çarşamba günü saat 17.30'da çocukların umut, barış, sevgi ve hoşgörü dolu dünyasını sanatla buluşturacak. AASSM'de 27 Nisan günü ise "Bayram Neşesi" adlı yaratıcı drama atölyesi de var. Saat 11.00 ve 12.00'de iki ayrı seans şeklinde yapılacak ücretsiz atölye, 5-7 yaş arası 15 çocuk ile sınırlı olacak. Katılım için 21 Nisan saat 10.00'da AASSM web sayfasındaki form üzerinden başvuruda bulunulabilecek.

Tiyatro, pandomim, konser ve sihirbaz gösterileri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 23 Nisan günü saat 14.00'te İsmet İnönü Sahnesi'nde "Soytarılar Okulu" adlı oyunu ücretsiz sergileyecek. Saat 15.00'te ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahallesi Parkı'nda "7 den 77'ye Çocuk Bayramı" etkinliği kapsamında tiyatro oyunu ve pandomim gösterimi gerçekleştirecek. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi THM Orkestrası konseri düzenlenecek. Aliağa Helvacı İlkokulu bahçesinde 22 Nisan günü saat 11.00'de ve Karaburun merkezinde bulunan meydanda 26 Nisan günü saat 14.00'te atölye etkinlikleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şarkıları Grubu konseri yer alacak.

Gaziemir'de Gökçe konseri

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi iş birliği ile düzenlenecek 27. Gaziemir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Programı, 19-23 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak. Gaziemir'deki kutlamalarda animasyon ve yüz boyama gibi eğlenceli etkinliklerden müzikallere kadar çok sayıda etkinlik yer alacak. Festival, Gökçe konseri ile sona erecek.

Hayvan sahiplendirme etkinliği

24 Nisan Perşembe günü ise 11.00-17.00 saatleri arasında Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği yanında hayvanlara doğru yaklaşım konusunda etkinlikler, hayvan sahiplendirme ve yüz boyama çalışmaları yapılacak.

Köy Enstitüleri konuşulacak

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) 24 Nisan saat 14.00'te Köy Enstitülerinin 85. kuruluş yıl dönümü etkinliği kapsamında "Bir Cumhuriyet İmecesi: Köy Enstitüleri" sergisi açılışı ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Mandolin Orkestrası dinletisi olacak. Aynı gün saat 18.00'de "Cumhuriyetin Esası: Milli Egemenlik" paneli düzenlenecek. Doç. Dr. Asil Kaya moderatörlüğündeki panelin konuşmacıları Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Mehmetefendioğlu ve Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı olacak.