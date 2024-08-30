30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak\'ta törenler düzenlendi

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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta törenler düzenlendi.

İzmir'deki tören, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Çelenk sunulmasının ardından Vali Süleyman Elban, Valilik makamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Özsert ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden tören programında ise Vali Elban, Orgeneral Özsert ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, geçit töreniyle halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Günün önemine ilişkin konuşma yapan Yüzbaşı Yusuf Eldemir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin 102. yılını ulusça kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Eldemir, Türk milleti ve kahraman ordusunun birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 102 yıl önce bugün, topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazandığını kaydetti.

Törene AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

Ayrıca Konak'ta sahil güvenlik gemi ve botları kutlama etkinlikleri kapsamında halkın ziyaretine açıldı.

Aydın

Aydın Valiliği önünde gerçekleştirilen törende Vali Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Personel Albay Mehmet Toker ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Üsteğmen Seyfeddin Özden'in günün önemine ilişkin konuşmasının ardından halk oyunu gösterisi sunuldu.

Gösterinin ardından Vali Canbolat, makamında tebrikleri kabul etti.

Programa aralarında AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz'un da yer aldığı belediye başkanları, siyasi parti ve kurum temsilcileri katıldı.

Denizli

Denizli Valiliği önündeki törende, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Coşkun ve Çavuşoğlu, tören aracı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda toplanan vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı, halk oyunları gösterisi ve tören geçişi gerçekleştirildi.

Törene vatandaşların yanı sıra TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ve Şahin Tin, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Cüneyt Balaban da katıldı.

Manisa

Manisa'da da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulduğu kutlamalar kapsamında Vali Enver Ünlü, makamında tebrikleri kabul etti.

Hükümet Konağı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, tüfekli gösteri sundu.

Tören, halk oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

Uşak

Uşak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki programda Vali Turan Ergün, Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Garnizon Komutanı Albay Murat Erişen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Uşak Valisi Turan Ergün, valilik binasında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen İsa Ambarkaya günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, halk oyunları ekipleri dans gösterileri sundu.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.