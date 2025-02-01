33 yıldır biyolojik annesini arıyor; DNA testi ile gerçek ortaya çıkacak

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ANTALYA'da yaşayan Nilşad Parmaksız (49), 16 yaşında gerçek annesinin başkası olduğunu öğrenince biyolojik annesini aramaya başladı. 33 yıldır annesine ait ize ulaşmaya çalışan Parmaksız, "Anneme ait olduğunu düşündüğüm bir mezar var. Mahkeme, mezarın açılmasına ve DNA örneği alınmasına karar verdi. Tek isteğim, nüfus cüzdanımda annemin adının yazması" dedi.

Antalya'da yaşayan güzellik uzmanı Nilşad Parmaksız, 16 yaşında biyolojik annesi olduğunu öğrendiği Münibe Nilsun Pekcan'ı bulabilmek için araştırmaya koyuldu. Parmaksız, babası Mehmet Kürşat Parmaksız ile annesi Münibe Nilsun Pekcan'ın 1975 yılında tanıştığını, dini nikahla birlikte yaşadıklarını, 1976'da Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesi'nde doğduğunu öğrendi. Doğumundan kısa süre sonra biyolojik annesiyle babasının ayrılması sonucu Nilşad Parmaksız'ın nüfus kaydına annesi olarak babasının resmi nikahla evlendiği Emel Parmaksız'ın adı yazıldı.

ANNE İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN DAVA AÇTI

Yıllardır biyolojik annesini arayan Nilşad Parmaksız, nüfus kaydına gerçek annesinin ismini yazdırmak için dava açtı. Antalya 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelen raporda, 'MERNİS veri tabanında Türkiye genelinde yapılan incelemede Münibe Nilsun Pekcan adında herhangi bir kayda rastlanılmamış olup Emin Necdet ve Vahide Nurunnisa'dan olma 13.11.1958 doğumlu Münibe Nilsun Pekcan adında benzer kayıt bulunmuştur' denildi. Duruşmada ayrıca ölü olarak kayda geçen Münibe Nilsun Pekcan'ın ölüm dayanak raporu talep edildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelen ölüm dayanak raporunda, 'İlgi müzekkere üzerine arşivimizde yapılan araştırma sonucu Münibe Nilsun Pekcan'ın Beyoğlu ilçesi tarafından tescil edilen 1978385 numaralı ölüm vukuatının bulunduğu tespit edilmişse de ölüm dayanak belgesine arşivimizde ulaşılamamıştır' diye belirtildi. Nilşad Parmaksız, biyolojik annesinin tespiti için Münibe Nilsun Pekcan'ın mezarından DNA tespiti örneğinin alınmasını talep etti. Mahkeme, Parmaksız'ın annesine ait olabileceği mezardan DNA örneği alınmasına karar verdi.

'NE ZAMAN ARAŞTIRMAYA KALKSAM HEP ÜSTÜ KAPATILDI'

33 yıldır biyolojik annesini bulabilmek için araştırma yaptığını belirten Nilşad Parmaksız, "16 yaşındayken annemin annem olmadığını öğrendim. O zamanlar Ankara'da yaşıyorduk. Her yıl bir şehir değiştiriyorduk. Babam diğer akrabalarımızdan beni kaçırmak için yaptığını söyledi. İlerleyen zamanlarda Nevşehir'e döndük. Annemin bana Nevşehir'deki mezarını gösterdiler. Mezarın üstünde isim yazmıyordu. Bununla ilgili bugüne kadar bilgi alamadım. Babama ne zaman sorsam beni hep geçiştirdi. İnsanlar neden bunca yıl beklediğimi sorguluyor. Ne zaman araştırmaya kalksam hep üstü kapatıldı. Mahkemeye müracaat ediyordum, herhangi bir şey bulunamıyordu" dedi.

'ANNE SEVGİSİ GÖRMEDEN İKİ KIZIMI BÜYÜTÜYORUM'

En büyük hayalinin kimliğinde annesinin isminin yazması olduğunu söyleyen Parmaksız, "Böyle bir gerçeği 16 yaşında öğrenmişim, neler hissettiğimi o zaman hiç bilemedim. Büyüdükçe annemin isminin kimliğimde yazması gerektiğini düşündüm. Üvey annem ve kardeşlerim yanımda olsa da tek başına büyümüş bir çocuğum. Hayatla mücadelede tek başımaydım. Okudum, meslek sahibi oldum ve evlendim. Ama annemi merak etmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Anne sevgisi görmeden iki kızımı büyütüyorum. Anne sevgisini tadabilmeyi çok isterdim. Annemin neleri sevdiğini, nerede yaşadığını bilmiyorum" diye konuştu.

'MEZARIN AÇILMASINI BEKLİYORUZ'

Annesine ait olduğunu düşündüğü mezarın açılacağını kaydeden Parmaksız, "Bir mezar araştırmasına girildi. Nevşehir'de anneme ait olduğunu düşündüğüm bir mezar var. Üzerinde isim yazmıyordu. Mahkemeye müracaat ettiğimizde mezarı bulamadıklarını söylediler. Ben de ertesi günü hemen Nevşehir'e gittim ve mezarı gösterdim. Avukatım fotoğraflarını mahkemeye sundu. Mezarın üzerine tekrar yazı yazıldı. Mahkeme, mezarın açılmasına ve DNA örneği alınmasına karar verdi. Şimdi annemin mezarının açılmasını bekliyoruz" dedi.

'ÖLÜM RAPORUNA ULAŞTIK, ZEHİRLENME'

Müvekkilinin daha önce yaptığı başvuruların kanıt olmaması nedeniyle iptal olduğunu belirten Avukat Yaşar Bayar da "Nilşad Hanım yaklaşık 2 yıl önce bize gelerek, hukuki süreç başlatmak istediğini söyledi. Yaptığımız araştırmalarda, daha önce açılan davanın da müvekkilin biyolojik annesine ait T.C. kimlik numarasının bulunamaması sebebiyle reddedildiğini öğrendik. Elimizde bulunan eski hüviyet cüzdanı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılmasını talep ettik. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yazıda müvekkilin biyolojik annesinin T.C. kimlik numarasının bulunduğu belirtildi. Ölüm raporuna da ulaştık ve zehirlenmeden kaynaklı öldüğü yazıyordu. Ölüm yaşı 18 olarak görünüyor. Müvekkilin annesinin nüfusa kaydı 5 yaşındayken yapılmış" diye konuştu.

'İNTİHAR ETTİĞİNE DAİR BAZI TELEFONLAR ALDIK'

Nilşad Parmaksız'ın annesine ait olduğunu düşündükleri mezarın açılacağını ve DNA örneği alınacağını belirten Avukat Bayar, "Elimizde bulunan evrak neticesinde müvekkilin biyolojik annesinin ismi mezara yazıldı. Bu süreçte müvekkilin annesinin intihar ettiği ya da öldürüldüğüne dair bazı telefonlar aldık. Bizim tek amacımız, müvekkilin kimliğinde annesinin isminin yer alması. Son aşamada DNA testi alınması için fethi kabir yapılacak ve mezar açılacak. Müvekkilden DNA örnekleri alındı. Nevşehir'de mezar yerinin açılmasını ve DNA testinin tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Haber: İrem GÜNEYBAZ - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,