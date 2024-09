44 Kişiye Mezar Olan Saitbey Sitesi: Dulkadiroğlu Kaymakamlığı\'nın Kamu Görevlilerine Soruşturma İzni Vermediği Karara İtiraz Edildi

Güncel

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: ÜNAL AYDIN

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi'yle ilgili 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Dulkadiroğlu Kaymakamlığının kararına itiraz edildi. Saitbey Sitesi'nde ailesini kaybeden Tuba Erdemoğlu, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Erdemoğlu, "Biz bu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz ve itirazlarımızı yaptık. Bir an önce verilen bu kararın geri çekilmesini, soruşturma izinlerinin verilerek 7 kamu görevlisinin yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşümle yapıldığı halde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Saitbey Sitesi'nde 44 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerince hazırlanan bilirkişi raporunda, Dulkadiroğlu Belediyesi'nde o dönemde yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma ve görevi kötüye kullanma" iddiaları ile 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni talep etti.

Kahramanmaraş Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü, 29 Eylül 2023 tarihli kararıyla Dulkadiroğlu Belediyesi'nde o dönemde yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu personeller hakkında ön inceleme yapmak üzere İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep etti. Müfettişler tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, Kahramanmaraş Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü tarafından Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'na gönderildi. Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya imzalı 4 Haziran 2024 tarihli kararda, 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmedi.

"Hukuka aykırı karara itiraz ettik"

Söz konusu karara karşı Saitbey Sitesi'nde yakınlarını kaybeden aileler, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz dilekçesini sundu. Saitbey Sitesi'nde babası Hasan, annesi Hatice, kardeşi Sudenaz ve dedesi Ökkeş Çayırcı'yı kaybeden Tuba Erdemoğlu, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Erdemoğlu, "Burası kentsel dönüşümden yapılmasına rağmen 3,5 katı kaçak yapıldı. Zemin etüt raporu onaylanmadan kazı çalışması yapıldı. Statik proje olmadan katlar çıkıldı. Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, kamu görevlilerine soruşturma izni vermedi. Burada kaçak bir yapı var, göz ardı edilmiş bir yapı var, aylarca denetlenmemiş, ceza kesilmemiş, yaptırım uygulanmamış. Buna rağmen kamu görevlilerine soruşturma iznini Dulkadiroğlu Kaymakamlığı reddetti. Biz bu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz ve itirazlarımızı yaptık. Bir an önce verilen bu kararın geri çekilmesini, soruşturma izinlerinin verilerek 7 kamu görevlisinin yargılanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Erdemoğlu, Saitbey Sitesi davasında bir tutuklu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu binanın hem müteahhidi hem de altındaki marketi işleten Hasan Çam tutuklu. Hasan Çam projede olmayan kaçak bir asma kat yapıyor ve burayı kata çeviriyor. Normal kata çevirmek için de binanın taşıyıcı elamanlarına zarar vererek statiğini bozacak çelik profiller monte ediyor. Son gelen bilirkişi raporu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen raporda yıkımın bunlardan dolayı yapıldığı belirtilmiştir. Biz davamızda özellikle Hasan Çam'ın 'olası kastla' yargılanmasını istiyoruz. 27 Eylül'de 5'inci duruşmamız görülecek. Bu binanın yıkımını sebep verecek hareketlerde bulunup, işlemler yapıp, ruhsatsız ve kaçak asma kat yaptığından ötürü 'olası kastla' yargılanmasını istiyoruz."

"Mücadelemiz adalet tecelli edene kadar sürecek"

Erdemoğlu, ANKA Haber Ajansı aracılığıyla Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulundu. Erdemoğlu, "Özellikle Dulkadiroğlu bölgesinde eski binalar yıkılmadı. 30-40 yıllık binalar ayakta dururken 5 yıllık bina 8 saniyede yerle bir oldu. Deprem davalarının taksirle değil 'olası kastla' görülmesi için bakanlığın bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Kamu görevlilerinin bir an önce davaya dahil edilmesi gerekiyor. Biz adalet istiyoruz. Başka bir beklentimiz yok. Benim ailem 19 aydır toprağın altında yatarken, enkaz altında can verirken, biz zaten enkazın üstünde can vermiştik. Biz ailelerimizin görmek istemeyeceğimiz hallerinde şahit olduk. Ben 18 yaşındaki kız kardeşimi ellerimle defnettim. Ben buna sebep olanların en ağır cezalarla cezalandırılmasını istiyorum" ifadesini kullandı.

Erdemoğlu, konuşmasının devamında tutuksuz sanıkların tutuklanmasını talep etti. Erdemoğlu, sanık Halil Yıldız'ın, AK Partili Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun kayınbiraderi olduğuna dikkati çekti. Erdemoğlu, "Tevfik Göksu, Halil Yıldız'ın tahliye edilmesi için devreye girdi mi? Devreye girdiğiyse vicdanı rahat mı? Burada bizim 44 canımız hayatını kaybetti. Suçluları kim varsa çektiğimiz acıları çekmeden, gün yüzü görmesin. Mücadelemiz adalet tecelli edene kadar sürecek. Vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.