44 Kişiye Mezar Olan Saitbey Sitesi: Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'nın Kamu Görevlilerine Soruşturma İzni Vermediği Karara İtiraz Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

44 Kişiye Mezar Olan Saitbey Sitesi: Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'nın Kamu Görevlilerine Soruşturma İzni Vermediği Karara İtiraz Edildi

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi’yle ilgili 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Dulkadiroğlu Kaymakamlığının kararına itiraz edildi. Saitbey Sitesi'nde ailesini kaybeden Tuba Erdemoğlu, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Erdemoğlu, "Biz bu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz ve itirazlarımızı yaptık. Bir an önce verilen bu kararın geri çekilmesini, soruşturma izinlerinin verilerek 7 kamu görevlisinin yargılanmasını istiyoruz" dedi.

07.09.2024 09:32  Güncelleme: 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: ÜNAL AYDIN

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi'yle ilgili 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Dulkadiroğlu Kaymakamlığının kararına itiraz edildi. Saitbey Sitesi'nde ailesini kaybeden Tuba Erdemoğlu, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Erdemoğlu, "Biz bu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz ve itirazlarımızı yaptık. Bir an önce verilen bu kararın geri çekilmesini, soruşturma izinlerinin verilerek 7 kamu görevlisinin yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşümle yapıldığı halde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Saitbey Sitesi'nde 44 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerince hazırlanan bilirkişi raporunda, Dulkadiroğlu Belediyesi'nde o dönemde yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma ve görevi kötüye kullanma" iddiaları ile 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni talep etti.

Kahramanmaraş Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü, 29 Eylül 2023 tarihli kararıyla Dulkadiroğlu Belediyesi'nde o dönemde yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu personeller hakkında ön inceleme yapmak üzere İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep etti. Müfettişler tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, Kahramanmaraş Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü tarafından Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'na gönderildi. Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya imzalı 4 Haziran 2024 tarihli kararda, 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmedi.

"Hukuka aykırı karara itiraz ettik"

Söz konusu karara karşı Saitbey Sitesi'nde yakınlarını kaybeden aileler, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz dilekçesini sundu. Saitbey Sitesi'nde babası Hasan, annesi Hatice, kardeşi Sudenaz ve dedesi Ökkeş Çayırcı'yı kaybeden Tuba Erdemoğlu, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Erdemoğlu, "Burası kentsel dönüşümden yapılmasına rağmen 3,5 katı kaçak yapıldı. Zemin etüt raporu onaylanmadan kazı çalışması yapıldı. Statik proje olmadan katlar çıkıldı. Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, kamu görevlilerine soruşturma izni vermedi. Burada kaçak bir yapı var, göz ardı edilmiş bir yapı var, aylarca denetlenmemiş, ceza kesilmemiş, yaptırım uygulanmamış. Buna rağmen kamu görevlilerine soruşturma iznini Dulkadiroğlu Kaymakamlığı reddetti. Biz bu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz ve itirazlarımızı yaptık. Bir an önce verilen bu kararın geri çekilmesini, soruşturma izinlerinin verilerek 7 kamu görevlisinin yargılanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Erdemoğlu, Saitbey Sitesi davasında bir tutuklu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu binanın hem müteahhidi hem de altındaki marketi işleten Hasan Çam tutuklu. Hasan Çam projede olmayan kaçak bir asma kat yapıyor ve burayı kata çeviriyor. Normal kata çevirmek için de binanın taşıyıcı elamanlarına zarar vererek statiğini bozacak çelik profiller monte ediyor. Son gelen bilirkişi raporu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen raporda yıkımın bunlardan dolayı yapıldığı belirtilmiştir. Biz davamızda özellikle Hasan Çam'ın 'olası kastla' yargılanmasını istiyoruz. 27 Eylül'de 5'inci duruşmamız görülecek. Bu binanın yıkımını sebep verecek hareketlerde bulunup, işlemler yapıp, ruhsatsız ve kaçak asma kat yaptığından ötürü 'olası kastla' yargılanmasını istiyoruz."

"Mücadelemiz adalet tecelli edene kadar sürecek"

Erdemoğlu, ANKA Haber Ajansı aracılığıyla Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulundu. Erdemoğlu, "Özellikle Dulkadiroğlu bölgesinde eski binalar yıkılmadı. 30-40 yıllık binalar ayakta dururken 5 yıllık bina 8 saniyede yerle bir oldu. Deprem davalarının taksirle değil 'olası kastla' görülmesi için bakanlığın bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Kamu görevlilerinin bir an önce davaya dahil edilmesi gerekiyor. Biz adalet istiyoruz. Başka bir beklentimiz yok. Benim ailem 19 aydır toprağın altında yatarken, enkaz altında can verirken, biz zaten enkazın üstünde can vermiştik. Biz ailelerimizin görmek istemeyeceğimiz hallerinde şahit olduk. Ben 18 yaşındaki kız kardeşimi ellerimle defnettim. Ben buna sebep olanların en ağır cezalarla cezalandırılmasını istiyorum" ifadesini kullandı.

Erdemoğlu, konuşmasının devamında tutuksuz sanıkların tutuklanmasını talep etti. Erdemoğlu, sanık Halil Yıldız'ın, AK Partili Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun kayınbiraderi olduğuna dikkati çekti. Erdemoğlu, "Tevfik Göksu, Halil Yıldız'ın tahliye edilmesi için devreye girdi mi? Devreye girdiğiyse vicdanı rahat mı? Burada bizim 44 canımız hayatını kaybetti. Suçluları kim varsa çektiğimiz acıları çekmeden, gün yüzü görmesin. Mücadelemiz adalet tecelli edene kadar sürecek. Vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

44 Kişiye Mezar Olan Saitbey Sitesi: Dulkadiroğlu Kaymakamlığı\'nın Kamu Görevlilerine Soruşturma İzni Vermediği Karara İtiraz Edildi
Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Politika, Güncel, Deprem, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel 44 Kişiye Mezar Olan Saitbey Sitesi: Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'nın Kamu Görevlilerine Soruşturma İzni Vermediği Karara İtiraz Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 01:35:50. #1.13#
SON DAKİKA: 44 Kişiye Mezar Olan Saitbey Sitesi: Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'nın Kamu Görevlilerine Soruşturma İzni Vermediği Karara İtiraz Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement