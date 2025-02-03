6 Şubat Depremlerinin 2'nci Yılında Veli Ağbaba: "Şehir Merkezine Yapılan İnşaatlar Sosyal ve Kültürel Dokuyla Uyumlu Değil" - Son Dakika
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6 Şubat Depremlerinin 2'nci Yılında Veli Ağbaba: "Şehir Merkezine Yapılan İnşaatlar Sosyal ve Kültürel Dokuyla Uyumlu Değil"

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası Malatyalıların beklentilerinin yerine gelmediğini ifade ederek sürecin hiçbir noktasında kendilerinin görüşünün alınmadığını belirtti. Ağbaba, "Ne kamuoyunun, ne hak sahiplerinin, ne bu işle ilgili olması gereken odaların, mimarlar odasının paydaşlarının bilgisi olmadan Ankara'dan verilen kararlarla inşaatlar yapılmaya başlandı. Şehrin merkezi dediğimiz yere inşaatlar yapılıyor. Sosyal ve kültürel dokuyla uyumlu değil" dedi.

03.02.2025 11:32  Güncelleme: 12:58
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Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası Malatyalıların beklentilerinin yerine gelmediğini ifade ederek sürecin hiçbir noktasında kendilerinin görüşünün alınmadığını belirtti. Ağbaba, "Ne kamuoyunun, ne hak sahiplerinin, ne bu işle ilgili olması gereken odaların, paydaşların bilgisi olmadan Ankara'dan verilen kararlarla inşaatlar yapılmaya başlandı. Şehrin merkezi dediğimiz yere inşaatlar yapılıyor. Sosyal ve kültürel dokuyla uyumlu değil" dedi.

CHP'li Veli Ağbaba, 6 Şubat depremlerinin üzerinde 2 yıl geçmesine rağmen sürecin kötü yönetildiğini belirterek, ANKA Haber Ajansı'na şunları anlattı:

"Malatyalılar da biz de tatmin değiliz. Beklentilerin yerine geldiğini söyleyemeyiz. Maalesef depremin en başından itibaren süreç kötü yönetildi. Depremin o artçı sarsıntıları atlatılınca çeşitli tartışmalar oldu. Yerel seçim girdi gündeme. Ne kamuoyunun, ne hak sahiplerinin, ne bu işle ilgili olması gereken odaların, mimarlar odasının paydaşlarının bilgisi olmadan Ankara'dan verilen kararlarla inşaatlar yapılmaya başlandı. Geç başlandı. Kahramanmaraş'tan, Adıyaman'dan, Hatay'dan daha geç başladı Malatya'da. Özellikle çarşı merkezi için beklentinin gerçekleşmiş olması mümkün değil. Yani beklentimiz gerçekleşmedi. Umarım 2025'te biz de takip ediyoruz süreci. Umarım 2025, 2023-2024 gibi işlerin yavaş yürüdüğü, belirsizliğin yoğun olduğu bir dönem gibi yaşanmaz.

"Yapılan inşaatlar sosyal ve kültürel dokuyla uyumlu değil"

Maalesef şehirde doğru dürüst esnaf işyeri açabilmiş değil. Konteyner ile ilgili sorun var. Hem konteynerlerin konulma yerleri, esnafa danışılmadan karar alındı. Hem de koşulları uygun değil. Ayrıca bakın kent merkezini buradan hemen görüyorsunuz, şehrin merkezi dediğimiz, tam göbeğine inşaatlar yapılıyor. Sosyal ve kültürel dokuyla uyumlu değil. Küçük küçük dükkanlar. Tuvaleti olmayan bürolar var. Bu da Malatya'yı önümüzdeki dönemine deprem bir fırsata çevrilebilirdi. Kentin yeni yolların açılması, düzgün işyerlerinin yapılması ama maalesef cezaevi görünümlü işyerleri yapılıyor. Bakın buradan hiç kimseyle tartışılmadan Büyükşehir Belediye Başkanı olan şu anda adayken şu eski belediyenin yerine bir Söğütlü Cami'nin yapılmayacağını söylüyordu. Şimdi Söğütlü Cami inşaatı başlamış ama ne olacağı onun da belli değil.

"Fırsatlar kötü yöneticiler yüzünden kaybettirildi"

Kent aslında tekrar hapsedilmiş durumda. Yeni yollar açılması lazımdı, daha geniş yolların açılması lazımdı, güzel şeylerin yapılması lazımdı. Maalesef bu fırsat Malatya'ya kötü yöneticiler yüzünden kaybettirildi. Maalesef yerel yöneticiler risk alamadı. Yerel yöneticiler merkezi iktidara karşı seslerini yükseltemedi. 1994'te belediye meclis üyesi oldum o günden beri konuşulan bir konu var. Fuzuli Caddesi'ni Çevre Yolu'na bağlamak. Onun da olmayacağı belli oldu. Kent tamamen sıkışmış durumda. Yine aynı problemleri Malatya'da katmerlenerek trafik problemini yaşayacak. Bakın burada yeni cami var arada 200 metre Söğütlü Cami yapılıyor. Belki Söğütlü Cami daha düzgün bir alana daha büyük bir şekilde yapılabilirdi. Maalesef sözü geçmeyen bir yerel yönetim. Sözü para etmeyen siyasetçi olunca Malatya bu durumu yaşıyor.

"Kentin duyarsız yöneticileri Malatya'yı kamuoyuna anlatamadılar"

Şunu söyleyelim: 2023 depreminden en çok etkilenen illerin başında Malatya geliyor. Maalesef kentin duyarsız yöneticileri bunu kamuoyuna anlatamadılar. Bunu bir başımıza biz anlatmaya çalıştık. Malatya; Hatay gibi, Adıyaman gibi, Kahramanmaraş gibi şehir merkezi en çok yıkılan illerden birisi ama bu sesi bizim dışımızda duyuran olmadı. Her şey güllük gülistanlık gibi gösterilmeye çalışıldı ama üçüncü yıla girerken Malatya'da depremde hak ettiği yere ulaşabilmiş değil. Tabi konutlar yapılıyor ama biraz geç başladı. İnşaatlarımız geç başladı; diğer illere göre. Malatya yerinde dönüşümde yerinde sayıyor. Daha yeni ruhsatlar alınmaya başlandı. İnsanların kendi aralarında anlaşamaması, hem de yerel yönetimin bir inisiyatif alıp insanları anlaştırmaması gibi problemler var.

"Umarım belediye bir şeyler yapmaya başlar"

Yerel yönetimlerde büyükşehir belediye başkanına söylemiştik bir şirketin mutlaka bu yerinde dönüşümün başında olması gerektiği süreci yönetmesi lazımdı ama maalesef bu süreç iyi yönetilmiyor. Çeşitli konutlar yapılıyor, hem Orduzu'ya, hem İkizce'ye. Burada da malesef eski TOKİ ile büyük bir tecrübemiz var. TOKİ'de sosyal alanlar yok, ekmek alacağı yer yok, eczanesi yok, sosyal donatılar yok. Aynı şekilde konutlar yapıldı. Burası da altyapı yok, camisi yok, sağlık ocağı yok. Yeni yeni yapılacak ama ne zaman biteceği belli değil yani orası geçmişte yaşadığımız gibi Beydağı'ndaki insanların mecburen yaşamak zorunda kaldığı konutlar olmaması lazım. Oranın sosyal donatılarıyla, çevre düzeni ile peyzajıyla, Malatya için güzel bir yer olması lazım. Ama bu konuda çalışmalar çok yeterli değil. İyi gitmiyor. Şunu da söyleyelim işin tamamını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ yapıyor. Umarım belediye depremde bir şeyler yapmaya başlar.

"Deprem koordinasyon toplantılarına çağrılmadım"

Kentin en çok konuşan milletvekili, plan bütçede her gün Malatya'yı konuşan bir milletvekili hiçbir zaman çağrılmadı. Sanki bir siyasi partinin sorunuymuş gibi devam ediyor ama o siyasi parti eğer o sorumluluk onlardaysa onlar da sınıfta kaldı. Neyin, ne yapılacağı, kime hangi işyerinin verileceği de belli değil. Yeni vali gelince rezerv alanlarla ilgili ihaleler hızlandı. Ama orada da büyük bir belirsizlik var. Umarım doğru yönetilir. Biz bu anlamda olumlu katkı vermeye devam edeceğiz. Malatya'nın depremde sorunlarını siyaset dışı görüyoruz. Olumlu katkı vermeye, Malatya'nın sesi duyurmaya, haksızlığa uğrayanların sesi olmaya devam edeceğiz. Malatya için ben her türlü siyaseti bırakır, Malatya için çalışırım, çalışacağım. Malatya her türlü siyasetin üzerindedir. Malatya için, Malatya'nın geleceği için çalışmak hepimizin görevi ama maalesef ben yaptım olduyla iş gidiyor.

İşte göreceğiz bu işler tamamlanacak hem trafik problemi devam edecek, hem işyerleri ile ilgili problem devam edecek. Deprem maalesef Elazığ'da, Kocaeli'de, 99 depremlerinde olduğu gibi kent yeniden yapılabilirdi ama bu maalesef görmezden gelindi. Çok büyük belirsizlik oldu. Önce Söğütlü Camii buraya yapılmayacak dendi. Karşı yapılacak dendi. Bakımcı pazarı ile çeşitli şeyler söylendi. Bunların hepsi kamuoyunun takdirine ki bir şey yapılmadı. Ben de o Malatyalılar hiç merak etmesinler; bazen 'sahipsiz Malatya diyorlar' hiç sahipsiz değil Malatyalılar. Onların mecliste ses olan bir milletvekilleri var. Veli Ağbaba var sonuna kadar onların yanında olmaya devam edeceğim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 6 Şubat Depremlerinin 2'nci Yılında Veli Ağbaba: 'Şehir Merkezine Yapılan İnşaatlar Sosyal ve Kültürel Dokuyla Uyumlu Değil' - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 Şubat Depremlerinin 2'nci Yılında Veli Ağbaba: "Şehir Merkezine Yapılan İnşaatlar Sosyal ve Kültürel Dokuyla Uyumlu Değil" - Son Dakika
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