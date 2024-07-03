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66 yaşında 6 üniversite bitirdi

66 yaşında 6 üniversite bitirdi

Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, öğrenciler pankartlarla mesajlarını iletti. Rektör Özlenen Özkan, gençlere ülkeye sahip çıkma çağrısında bulundu. Törende başarılı öğrencilere plaket verildi ve A Milli Takım maçı yayınlandı. Mezunlar arasında 66 yaşındaki Ali Demirel ve serebral palsi hastası Ege Can İyigünler dikkat çekti.

03.07.2024 11:09
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AKDENİZ Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende, eğitim gördüğü 6'ncı üniversiteden mezun olan Ali Demirel (66), "İlkokula başladığım günden itibaren eğitim hayatı içerisindeyim. Kışın sıkılmaktansa eğitimimi sürdürmeye devam edeceğim. Zamanımı eğitimle doldurmaya çalışıyorum" dedi. Annesinin her gün üniversiteye getirip, eğitimini tamamlamasına yardımcı olduğu serebral palsi hastası Ege Can İyigünler (21) ise mezun olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi'nin 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, üniversite stadyumunda yapıldı. Törende mezun öğrenciler, taşıdıkları pankartlarla mesajlarını iletti. 8 bin 864 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı törende bazı öğrenciler Filistin bayrağı, 'Türkiye Türklerindir', 'Ne Mutlu Türküm Diyene', 'Türkiyeli değil Türk' yazılı dövizler taşıdı. Törene katılanlar, alkışla mezunları tebrik etti.

'ÜLKENİZE SAHİP ÇIKIN' ÇAĞRISI

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, mezuniyet gururu yaşayan öğrencileri tebrik etti. Gençlere çağrıda bulunan Rektör Özkan, "Bu ülke bizim, hepimizin. Nereye gidersek gidelim, ne yaparsak yapalım, kalbimiz ve emeğimiz hep burada, Türkiye'de olmalı. Evet, yurt dışına gidin, eğitim alın, yeni deneyimler kazanın. Ufkunuzu genişletin ve dünyayı keşfedin. Nerede olursanız olun; ülkenize sahip çıkın. Eminim ki burada bulunan gençler arasından dünyanın sesine kulak vereceği liderler çıkacak. Çünkü dünya, evrensel değerlere saygılı, vicdan sahibi liderlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Özellikle tüm dünyada savaş çanları çalarken, hepimizin ülkemiz için daha çok çalışmamız daha çok üretmemiz gerekiyor. Bu bizim vatanımıza, milletimize borcumuzdur. Bu toprakların ekmeğini yedik, suyunu içtik. Bu ülkenin imkanlarıyla büyüdük, okuduk, kendimizi geliştirdik. Şimdi sıra bizde, bu ülkeye borcumuzu ödemek için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız" diye konuştu. Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de mezunları tebrik etti.

BAŞARILI ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Konuşmaların ardından başarılı öğrencilere plaket verildi, yaş kütüğüne isimlerinin yazılı olduğu levhalar çakıldı. Plaket verilen anlarda, stattaki ekranlardan A Milli Takımı'n Avusturya ile karşılaştığı Avrupa Futbol Şampiyonası maçı yayınlandı. Törendeki öğrenciler stadyumun çimlerinde, velileri de tribünden maçı izledi.

Mezunlar arasında öğrenimini tamamladığı yüksekokulun adı yazılı dövizi taşıyan Ali Demirel dikkati çekti. 7 yaşında ilkokula başlamasının ardından 59 yıl boyunca sadece 2000 ile 2006 yılları arasında öğrenime ara verdiğini anlatan Demirel, 5 üniversite bitirdiğini anlattı. Evli ve 2 çocuk babası olduğunu ifade eden Demirel, yeniden üniversite sınavına girdiğini belirtti.

VAKTİNİ SIKILMADAN GEÇİRMEK İÇİN OKUDU

Memleketi Antalya'nın Finike ilçesinde sosyal aktivite yetersizliğinden dolayı kış aylarında sıkıldığı için üniversitede eğitim görmeyi tercih ettiğine değinen Demirel, şunları söyledi:

"İlkokula başladığım günden itibaren eğitim hayatını içerisindeyim. 6 üniversite bitirdim. Bursa'da işletme bölümü, ODTÜ'de psikoloji, Kırıkkale'de iklimlendirme ve soğutma, Ankara Üniversitesi'nde kamu yönetimi, açık öğretimde sosyal bilimler, Akdeniz Üniversitesi'nde de tarım bölümünü tamamladım. ODTÜ'de felsefe bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Yüksek lisans tezimin onaylanma sürecindeyim. Üniversite sınavına girdim, turizm bölümünde öğrenci hayatıma devam edeceğim. Finike'de kışın sıkılmaktansa eğitimimi sürdürmeye devam edeceğim. İngiltere'de yüksek lisans eğitimime başlamıştım, tamamlayamadığım için ODTÜ'de yüksek lisans alıyorum. Tüm zamanımı eğitimle doldurmaya çalışıyorum."

SEREBRAL PALSİ HASTASI, HEYECANINI ANNESİYLE YAŞADI

Mezun öğrencilerden serebral palsi hastası Ege Can İyigünler, törene annesi Bade ve babası Ercan İyigünler ile katıldı. Annesinin sürdüğü tekerlekli sandalyeyle törene katılanları selamlayan İyigünler, mezuniyet gururu yaşadı. Sosyal Bilimler Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun olan İyigünler, "Eğitim hayatımı tamamladığım için çok mutluyum. Arkadaşlarımı öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Mezun oldum ve işe girip çalışmak istiyorum" dedi.

OĞLUNUN TEKERLEKLİ SANDALYESİNİ SÜRDÜ

Öğrenim hayatı boyunca destek verdiği oğlunun mezuniyetinde yanında olmaktan çok mutlu olduğunu anlatan Bade İyigünler, "Şu anda çok heyecanlıyız. 16 yıllık eğitim öğretim hayatını tamamladık. Ege Can'ın üniversiteyi kazanmak, eğitimini tamamlamak hayaliydi. Hayalini gerçekleştirdiği, bize bu gururu yaşattığı için ona teşekkür ediyoruz. Üniversiteye oğlumu her gün getirdim. Beraber gelip, gittik. Bıraktıktan sonra arkadaşları, öğretmenleri sahip çıktı. Mutlu bir şekilde üniversiteyi tamamladık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 66 yaşında 6 üniversite bitirdi - Son Dakika

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