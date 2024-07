Kahramanmaraş\'ta depremde yıkılan binada 7 sanık yargılandı

Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılarak 76 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralı kurtarıldığı Ebrar Siteleri'ndeki K Blokla ilgili tutuksuz 7 sanığın 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22.5'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 2'nci duruşması görüldü. Binada annesi, babası ve kardeşini kaybeden Yasemin Kozaklı, sorumluların cezalandırılmasını istediğini belirterek, "8 katlı bina, depremde 2 kata düşmüştü neredeyse. Bina değil puzzle yapmışlar" dedi.

6 Şubat depremlerinin simgelerinden ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Siteleri'ndeki K blok ile ilgili açılan davanın 2'nci duruşması Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya; tutuksuz sanıklar Lütfi Timurbanga (57), Hüseyin Nar (51), binada ölenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Tevfik Tepebaşı (81), Ahmet Doğan (51) ve Atilla Öz (62) ise başka deprem dosyalarından tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sitemiyle duruşma salonuna bağlandı. Tutuksuz Nebi Koska (52) ile firari sanık Mustafa Timurbanga (55) ise duruşmaya katılmadı.

NAR: İSİM BENZERLİĞİNDEN DOLAYI BURADAYIM

Duruşmada ilk olarak Hüseyin Nar savunma yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Nar, "Zirve Yapı Kooperatifi üyesi değilim, Ebrar Sitesi'nin yerini dahi bilmiyorum. İsim benzerliğinden dolayı buradayım ve isim karışıklığı olduğunu soruşturma aşamasında savcıya da söylemiştim. Bunun ilgili evrakları avukatım dosyaya sunacak. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

TİMURBANGA: YÖNETİM KURULUNDA OLDUĞUMU SONRADAN ÖĞRENDİM

Kooperatif 2'nci başkanı Lütfi Timurbanga da suçlamaları reddederek ev sahibi olabilmek için kooperatife üye olduğunu ve yönetim kurulunda yer aldığını da sonradan öğrendiğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanını "Karar defterlerinde imzaların var" diyerek Timurbanga'ya imzaları gösterip kendisine ait olup olmadığını sordu. Timurbanga ise imzaların tamamına yakının kendisine ait olduğunu belirterek, "Ara ara toplantı yaparlar imzalar attırırlardı. 'Şurayı imzala' derlerdi ben de imzalardım, bana kooperatifle ilgili olduğunu söylerlerdi. 2'nci başkan olduğumdan bilgim yok. Ben L Blok'tan daire alacaktım. Kooperatif faaliyetlerinden dolayı herhangi bir para da almadım, sadece ev sahibi olabilmek için üye aidatını yatırdım. Herkes bilir ki Ebrar'ı Tevfik Tepebaşı, Ahmet Doğan, Atilla Öz ve Mustafa Timurbanga yaptırdı. K Bloğunun nasıl yapıldığına dair bir bilgim yok" dedi.

KOZAKLI: BİNA DEĞİL PUZZLE YAPMIŞLAR

Binada annesi, babası ve kardeşini kaybeden Yasemin Kozaklı ise sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Kozaklı, "Daireyi 2007 yılında Ahmet Doğan vasıtasıyla aldılar. 8 katlı bina, depremde 2 kata düşmüştü neredeyse. Bina değil puzzle yapmışlar. Ailemi 6 gün aradık kendi imkanlarımızla 6'ncı gün çıkarabildik enkazdan. Burada adalet yerini bulmazsa iki elim yakalarında olacak. Ailemin kanı yerde kalsın istemiyorum" dedi.

HÜSEYİN NAR'IN DOSYASI TEFRİK EDİLDİ, DOSYA YENİDEN BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLECEK

Ölenlerin yakınlarının avukatları sanıkların tutuklamalarını talep ederken, sanık avukatları da talebin reddedilip dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini talep etti. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanıklardan Hüseyin Nar'ın isim benzerliğinden dolayı dosyaya girdiğinin belirlendiğinden dosyasının tefrik edilmesine, 1959 doğumlu gerçek Hüseyin Nar'ın açık kimliğinin tespit edilerek Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ve dosyanın mimar, jeoloji ve inşaat mühendisliği alanında uzman kişilerden tayin edilecek yeni bir bilirkişiye gönderilmesine karar verip davayı 17 Ekim'e erteledi.

DOĞAN: KAMU GÖREVLİLERİ YARGILANSIN

Duruşma sonunda bir açıklama yapan Avukat Mustafa Mert Doğan, sanıkların bilinçli taksirden yargılandığını ancak olası tasla yargılanmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu düşüncemizi ifade ettik ancak savcılık makamı da dahil olmak üzere dosya üzerine herhangi bir somut, akla yatkın ya da net bir ifadede bulunmadan mahkeme taleplerinizi reddetmektir. Savcılık makamı da dosyaya yeterince çalışmamakta ve taleplerimizi, dosyanın geldiği durumu yeterince ortaya koyamamaktadır. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Şu an dosyalar kapsamında müteahhitlerin yargılanması sürüyor ancak kamu görevlilerinin hiçbiri yargılanmadı henüz. Kamu görevlilerinin yargılanması için Kahramanmaraş Valiliği'nde soruşturma izni talep edildi ancak talebe olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş yapılmadı. Depremin üzerinden 1.5 yıldan daha fazla zaman geçmiştir. Bu zamana rağmen herhangi bir kamu görevlisinin hala yargılanmamış olması hukuki açıdan tariflenemez bir durumdur. Bizler bir an önce bütün kamu görevlilerinin aynı müteahhitlerin yargılandığı gibi yargılanmasını talep ediyoruz. Adaletin gecikmesini kabul etmiyoruz. Depremzede aileleri ve onların vekilleri olarak mahkemelerde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kamu görevlilerinde yargılanması için bir an önce soruşturma izni verilmesini talep ediyoruz. Bu talebimiz de her yerde dile getirmeye devam edeceğiz."