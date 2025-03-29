81 ilde uluslararası "Sıfır Atık Günü" etkinlikleri - Son Dakika
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81 ilde uluslararası "Sıfır Atık Günü" etkinlikleri

81 ilde uluslararası "Sıfır Atık Günü" etkinlikleri Türkiye'nin BM nezdinde kabul gören ve dünyaya ilham veren "Sıfır Atık Hareketi" kapsamında 81 ilde ve yurt dışı temsilciliklerde 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' etkinlikleri düzenlendi.

29.03.2025 21:57
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81 ilde uluslararası "Sıfır Atık Günü" etkinlikleri

ANKARA - Türkiye'nin BM nezdinde kabul gören ve dünyaya ilham veren "Sıfır Atık Hareketi" kapsamında 81 ilde ve yurt dışı temsilciliklerde 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' etkinlikleri düzenlendi. 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru' teması kapsamında okullarda farkındalık eğitimleri eğlenceli programlarla gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın 26 Mart'ta BM yerleşkesindeki etkinliklere katılımı ile başlayan programlar, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, Sıfır Atık Vakfı, BM Çevre Programı ve BM Habitat iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru

Yurt içinde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri koordinesinde Sıfır Atık kavramının uygulanabilirliğini artırmak, farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli programlar düzenlendi. 26-29 Mart arasında pek çok ilde 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru' temasıyla geri dönüşüm anlatıldı. Defileler ve atölyelerde çocuklar atık kumaşları değerlendirip kendi tasarımlarını ortaya koydu.

Ankara Saraçoğlu'nda renkli etkinlik

Ankara'da etkinliklerin merkezi Saraçoğlu Mahallesi oldu. Müzik ve kukla gösterilerinin de gerçekleştirildiği etkinlikte atık kumaşlardan çanta tasarlayan çocuklar, kravattan puf yaptı. Yeteneklerini konuşturan minikler Sıfır Atık kavramını uygulayarak öğrendi. İlkokul öğrencilerinden Esra Sönmez, "Bence burası dünyanın en güzel etkinlik yeri olabilir. Ben çok sevdim. Atık kumaşlardan çanta yapıyorum, benim için oldukça güzel bir gün oldu" dedi.

Defile, atölye ve sergilerle sıfır atık anlatıldı

İstanbul'da ise Fatih Belediyesi Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde atölyeler düzenlendi. Sinop'ta çocuklar atık tekstil malzemelerinden çorap, keçe, kukla, sepet ve anahtarlık gibi ürünler yaptı. Muğla'da ilkokul öğrencileri atık malzemeler kullanarak defile hazırladı. Siirt'te Hacivat ve Karagöz, palyaço gösterisi ve yüz boyama gibi eğlenceli aktivitelerle öğrencilere geri dönüşümün önemi anlatıldı. Samsun'un İlkadım ve Canik Belediyeleri tarafından da 'Atma, Başkaları Giysin' temasıyla ücretsiz ikinci el kıyafet pazarı kuruldu. Mersin'de Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin atık malzemelerden yaptığı 14 tablo ve 6 büst sergilendi. Deprem bölgesinde ise, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulan Ramazan panayırlarında da depremzede çocuklar için Sıfır Atık temalı etkinlikler düzenlendi. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde de çeşitli programlar düzenlendi.

Türkiye'nin uluslararası farkındalık hareketi: Sıfır Atık

Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başladı. BM Genel Kurulu'nda, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu 'sıfır atık' kararı oylamayla kabul edildi ve 30 Mart, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan edildi. 12 Nisan 2023'te 'BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu' resmen kuruldu. Başkanlığını Emine Erdoğan'ın yaptığı danışma kurulunda, farklı ülkelerden 13 üye yer alıyor. Emine Erdoğan'ın önderlik ettiği 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ise bugün 100 ülkeden 13 binin üzerinde Sıfır Atık gönüllüsü imza attı. 7 yıldır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje, 30 Mart 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde 'Yeterince Var' sloganı ile 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru' temasıyla bir kez daha farkındalık oluşturdu.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel 81 ilde uluslararası 'Sıfır Atık Günü' etkinlikleri - Son Dakika

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