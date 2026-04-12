İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu - Son Dakika
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu

İslamabad\'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu
12.04.2026 07:02
Dünyanın gözü 21 saattir Pakistan’ın başkenti İslamabad’daydı ancak beklenen haber gelmedi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance "Ülkemize anlaşma olmadan dönüyoruz, İran şartlarımızı kabul etmemeyi tercih etti" açıklamasında bulundu. İran ise ABD'nin aşırı talepleri nedeniyle bir anlaşmaya varılamadığını duyurdu.

ABD ile İran arasında tarihi görüşmelerin ilki Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapıldı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıkladı.

VANCE: İRAN İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR HABER

ABD Başkan Yardımcısı Vance, toplam 21 saat sürdüğü belirtilen doğrudan görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER KONUSUNDA İSTEDİĞİMİZ TAAHHÜTLERİ VERMEDİLER"

ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın nükleer silah konusunda istedikleri taahhüdü vermediğini vurgulayarak, "Gerçek şu ki, İran'ın nükleer silah peşinde koşmayacağına ve nükleer silaha ulaşmasını sağlayacak araçları aramayacağına dair kesin bir taahhüt görmemiz gerekiyor. İranlıların uzun vadede nükleer silah geliştirmeyeceklerine dair temel bir taahhüdü görüyor muyuz? Henüz bunu görmedik." değerlendirmesinde bulundu.

İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu

"BURADAN ÇOK BASİT BİR TEKLİFLE AYRILIYORUZ"

ABD olarak temel taleplerini en net şekilde ortaya koyduklarını ancak İran'ın "bu şartları kabul etmemeyi tercih ettiğini" söyleyen Vance, ABD Başkanı Donald Trump'la da defalarca telefonda görüştüklerini kaydetti. Vance, "Buradan ayrılıyoruz ve çok basit bir teklifle, nihai ve en iyi teklifimiz olan bir mutabakat metniyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmeyeceğini göreceğiz." şeklinde konuştu.

İRAN'DAN AÇIKLAMA: ANLAŞMA YOK

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü. İran devlet televizyonu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İran-ABD görüşmelerinin sona erdiğini duyurdu.

İslamabad'da yaklaşık 21 saat süren ABD-İran müzakerelerinin özellikle Hürmüz Boğazı meselesi ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması gibi konularda anlaşma sağlanamadığı belirtildi. İran heyetinin, çeşitli girişimlerle ABD tarafını ortak bir çerçeveye yönlendirmeye çalıştığı öne sürülürken, ABD tarafının aşırı taleplerinin ortak bir çerçeve ve anlaşmanın oluşmasını engellediği iddia edildi.

İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu

ABD HEYETİ PAKİSTAN'DAN AYRILDI

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance liderliğindeki ABD heyeti, İran’la yürütülen müzakerelerden sonuç alınamaması üzerine Pakistan’dan ayrıldı. ABD ile İran’ın Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürüttüğü müzakereler resmen sona erdi. ABD basınında yer alan haberlere göre; ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı ile eski başdanışmanı Jared Kushner, yerel saatle 07:08 sıralarında "Air Force 2" uçağına binerek Pakistan’dan ayrıldı.

EK GÖRÜŞME OLACAK MI?

İran'ın Fars Haber Ajansı'na göre, İran'ın şu anda ABD ile ek görüşmeler için planı yok. Müzakereler 21 saat sürdü ve 1979'dan bu yana ABD ve İran arasında yapılan ilk doğrudan görüşmeler oldu. ABD-İran görüşmelerinin çöktüğü anlaşılıyor.

Son Dakika Güncel İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu - Son Dakika

