ABD'de Silahlı Saldırılar ve Araç Patlamaları

(ANKARA) - ABD'de 15 kişinin ölümüne yol açan New Orleans'taki saldırının ardından New York'ta bir gece kulübünde silahlı bir saldırıda 11 kişi yaralandı. Las Vegas'ta da Trump Uluslararası Oteli'nin önünde Tesla üretimi bir Cybertruck patlarken aracın içindeki bir kişi öldü ve çevredeki 7 kişi yaralandı. Tesla'nın CEO'su Elon Musk New Orleans saldırısında kullanılan Ford F-150 ve Las Vegas'ta patlayan Tesla Cybertruck'ın aynı araç kiralama şirketinden kiralandığını belirterek iki olayın birbiriyle bağlantılı terör saldırıları olabileceğini ileri sürdü.

New York'un Queens ilçesindeki Jamaica mahallesinde bir gece kulübünde, bu sabah erken saatlerde gerçekleşen bir silahlı saldırıda yaklaşık 11 kişi yaralandı. Bölge kaynaklarına göre olay yerine polis güçleri sevk edildi. New York Polis Departmanı henüz olayla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Bölgedeki kolluk kuvvetleri yerel saatle 23: 20'de silah seslerinin duyulduğunu bildirdi.

"New Orleans saldırısında kullanılan Ford F-150 ve Las Vegas'ta patlayan Tesla Cybertruck aynı şirketten kiralandı"

New Orleans'ta da dün bir kamyonun kalabalığın içine dalması, toplamda 15 kişinin ölümüne ve 30 kişinin yaralanmasına yol açtı. Ayrıca, Las Vegas'ta Trump Uluslararası Oteli'nin kapısının önünde bir Tesla üretimi bir Cybertruck'ın patlaması ve yanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti ve yedi kişi yaralandı. ABD medyasında yer alan haberlere göre bölge polisi saldırının bir terör saldırısı olduğunu belirtiyor.

New Orleans'taki saldırıda kullanılan F-150 model Ford ve ertesi gün Las Vegas'ta patlayan Cybertruck'ın kiralık olduğunu ve her ikisinin Turo isimli bir firmadan kiralandığının altını çizen Tesla'nın CEO'su (İcra Kurulu Başkanı) Elon Musk, "Bir terör saldırısı olma ihtimali yüksek görünüyor... Belki bir şekilde bağlantılıdırlar" iddiasında bulundu.

Musk, Las Vegas'taki CyberTruck patlamasının araca sonradan yerleştirilen bir patlayıcı ile tetiklendiğini söyledi. Musk, "Az önce patlamanın kiralanan Cybertruck'ın yatak kısmında taşınan çok büyük havai fişekler ve/veya bir bomba tarafından tetiklendiğini ve aracın kendisiyle ilgili bir sorun olmadığını doğruladık. Patlama anında araç telemetresi olumlu yöndeydi" ifadesini kullandı.