ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İstanbul\'a geldi

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Uçağı İstanbul'a inen Bakan Blinken'ı, ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake karşıladı. Blinken'ı Türk heyeti olarak sadece Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan ile İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz karşıladı.

Bakan Blinken, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Blinken ve beraberindeki heyeti İstanbul'a getiren uçak, saat 19.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.

BAKAN BLINKEN'A SOĞUK KARŞILAMA

Blinken'ı havalimanında Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

BLINKEN, BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasında yarın İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

BLINKEN, KASIM AYINDAKİ ZİYARETİNDE DE SOĞUK KARŞILANMIŞTI

Öte yandan kasım ayında da Türkiye'yi ziyaret eden Blinken, İsrail'e verdiği destekler nedeniyle ülkede soğuk karşılanmıştı. Blinken'ı karşılama heyetinde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı yer aldı.

Blinken'ın kasım ayındaki Türkiye ziyaretinde Esenboğa Havalimanı'nda karşılanması

Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Blinken ile Ankara'da bir araya gelmişti. İki bakan görüşme öncesinde gazetecilere poz vermişti. Bakan Fidan, elini sıkan ve sarılma girişiminde bulunan Blinken'ı geri çevirmişti.