Adana'da kuyumcu cinayeti: 10 tutuklama, Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı - Son Dakika
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Adana'da kuyumcu cinayeti: 10 tutuklama, Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı

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Adana'da kuyumcu Zahir Cız'ı öldüren Osman Altun ile yardım eden 9 şüpheli tutuklandı. Bayğaralar suç örgütünün, 18 yıl hapsi olan Altun'a yurt dışına kaçırma vaadiyle cinayeti azmettirdiği ve jet skiyle Yunanistan'a kaçış hazırlığı yapıldığı belirlendi.

Adana Seyhan'da, ilçenin tanınmış isimlerinden olan kuyumcu Zahir Cız’ı dükkanının önünde oturduğu sırada öldürüp yanındaki kişiyi yaralayan şüphelinin, yurt dışına kaçmak için jet ski ve tekneyle Yunanistan’a geçmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Adım adım takip edilen şüpheli, kaldığı otele düzenlenen baskında yakalandı.

JET SKİYLE TEKNEYE, OTELDEN YUNANİSTAN’A

Polisin tespitlerine göre, cinayetin ardından Aydın’a giden Osman Altun son olarak Kuşadası’ndaki bir otele yerleşti. Şüphelinin buradan jet skiyle Ege Denizi açıklarında bekleyen bir tekneye bindirileceği, ardından da Yunanistan’a kaçırılacağı belirlendi.

Bu tespitler üzerine harekete geçen Adana polisi, şüphelinin kaldığı otele baskın düzenledi. Polisi görünce koşarak kaçmaya çalışan Altun, kısa süren takibin ardından yakalandı.

Adana'da kuyumcu cinayeti: 10 tutuklama, Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı

İŞ YERİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde 4 Ekim’de saat 14.00 sıralarında kuyumcu Zahir Cız, tanıdığı Hüseyin Altunbulduk (39) ile iş yerinin önünde otururken silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Cız hayatını kaybetti. Karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Altunbulduk ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi tamamlanan Zahir Cız’ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Cız, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Adana'da kuyumcu cinayeti: 10 tutuklama, Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı
Osman Altun

18 YIL KESİNLEŞMİŞ HÜKMÜ VARDI, DENETİMLİ SERBESTLİKLE SALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganın Osman Altun olduğunu tespit etti. Altun, daha önce “kasten yaralama”, “hırsızlık” ve “mala zarar verme” suçlarından tutuklanmış, yapılan yargılamalar sonucunda 18 yıl kesinleşmiş hapse mahkum edildiği ve bir süre önce de denetimli serbestlik tedbiriyle tahliye edilmişti.

Şüphelinin saldırıdan önce bölgede keşif yaparak Cız’ı gözetlediği, uygun anı bekleyerek saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

ZIRHLI ARAÇ YERLEŞTİRMİŞ, BİNADAN ÇIKMIYORDU

Cız’ın, saldırının yaşandığı apartmanın önüne zırhlı araç yerleştirdiği ve bir süredir binadan hiç ayrılmadığı öğrenildi.

Adana merkezli organize suç gruplarından “Şirinler”e yakın olduğu öne sürülen Cız’ın, yaklaşık 2 yıl önce “Bayğaralar” suç örgütünün elebaşlarından olduğu belirtilen F.Ç. ile telefonda görüştüğü ve tehdit edildiği öğrenildi.

Adana'da kuyumcu cinayeti: 10 tutuklama, Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı
Zahir Cız

“YURT DIŞINA KAÇIRMA” VAADİ İDDİASI

Soruşturmayı bu yönde derinleştiren cinayet dedektiflerinin, Bayğaralar suç örgütünün, Cız’ı öldürmesi karşılığında Altun’a kendisini yurt dışına kaçırma sözü verdiğini tespit ettiği ileri sürüldü.

TİŞÖRTÜNÜ DEĞİŞTİRDİ, PORTAKAL BAHÇESİNE SAKLANDI

Polisin incelemelerine göre Altun, saldırının ardından bir ara sokakta üzerindeki tişörtü değiştirdi ve motosikletle Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki evine gitti. Şüphelinin ardından taksiyle Çukurova ilçesi Söğütlü Mahallesi’ndeki bir portakal bahçesine giderek bir süre burada saklandığı tespit edildi.

Altun’un daha sonra önce Küçük Dikili Mahallesi’ndeki, ardından da Demetevler Mahallesi’ndeki bir eve geçtiği saptandı.

Adana'da kuyumcu cinayeti: 10 tutuklama, Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı

ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLE AYDIN’A GİTTİ

Plaka Takip Sistemi (PTS), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarıyla şüphelinin izini süren polis, Altun’un otoyol girişine yakın bir noktada durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsüne binerek Aydın’ın Söke ilçesine gittiğini belirledi. Şüphelinin peşine düşen cinayet dedektifleri, Altun’un Kuşadası’ndaki otelde kaldığını tespit etti.

YARDIM ETTİĞİ BELİRLENEN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Altun’a cinayette, kaçmasında ve saklanmasında yardım ettiği belirlenen Recep Çağan (42), Mustafa Eser (28), Ali Can Yıldırım (26), Yahya Aktan (23), Abdurrahim Öner (32), Serhat Yıldız (25), Ayhan Akdağ (46), Memduh Akyol (22) ve Gürhan Özkan (28) de gözaltına alındı. Şüpheliler Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

“KARŞILIĞINDA BENİ YURT DIŞINA KAÇIRACAKLARDI”

Emniyetteki sorgusunda Osman Altun, “Saldırıyı, ismini hatırlayamadığım bir kişi yapmamı istedi. Karşılığında beni yurt dışına kaçıracaklardı” ifadesini verdi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Altun ile 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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