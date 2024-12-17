Adm Elektrik\'ten Yenilikçi Uydu Destekli Sayaç Okuma Projesi

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AYDIN, Denizli ve Muğla illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Adm Elektrik, Plan-S'in Connecta IoT Network teknolojisiyle elektrik sayaçlarını uydu üzerinden okuyacağı yeni bir proje başlattı. Bu sistemin özellikle GSM erişiminin sınırlı olduğu kırsal bölgelerde sayaç verilerinin okunmasını ve enerji kayıplarının tespitini mümkün hale getirerek sektörde dönüşüm yaratmasının beklendiği bildirildi.

Adm Elektrik, Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri iş birliğiyle yeni bir proje başlattı. Elektrik sayaçlarından gerçek zamanlı veri alımı ve analiz süreçlerini modern bir altyapıyla destekleyen sistem ile sektörde önemli bir dönüşüm sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi. Türkiye'de ilk olduğu ifade edilen proje kapsamında, Nesnelerin İnterneti (IoT) altyapısı kullanılarak elektrik sayaçlarından elde edilen veriler, Plan-S'in Connecta IoT Network teknolojisi ile uydular üzerinden Adm Elektrik'in veri merkezlerine iletilecek. Bu teknoloji sayesinde GSM erişiminin sınırlı ya da yetersiz olduğu kırsal bölgelerde de sayaç verilerinin okunması ve analiz edilmesi daha verimli olacak. Adm Elektrik, bu yenilikçi sistemle enerji dağıtım süreçlerini daha güvenilir, hızlı ve verimli hale getirirken, karbon ayak izini de azaltmayı hedefliyor.

KAYIP-KAÇAK KULLANIMIN ÖNLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK

Uydu üzerinden aktarılan veriler, hizmet verilen bölgelerdeki enerji verimliliği ve kayıp-kaçak kullanımın önlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Sistem, elektrik sayaçlarından alınan verilerin gerçek zamanlı analizini mümkün kılarak, kayıp ve kaçak elektrik kullanımı tespitini ve saha operasyonlarını daha etkin hale getirecek.

'ÖNCÜ OLMAK GURUR VERİCİ'

Teknolojiyi enerji sektörünün her alanında kullanarak daha verimli, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunmayı hedeflediklerini söyleyen Adm Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, "Bu proje, enerji yönetimi konusunda geleceğe yönelik önemli bir adım olacak. Kırsal alanlarda GSM çekim kalitesinin zayıf olması, mevcut uzaktan okuma sistemlerinde önemli bir sorun idi. Bu çözüm, saha operasyonunda verimlilik sağlarken çalışma hayatına yansıyan sağlık ve güvenlik risklerini de azaltacak. Teknolojide öncü olmak gurur verici" dedi.

Plan-S CEO'su Tugay Güzel ise Adm ile yapılan iş birliğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Connecta IoT Network ile birçok alanda enerji yönetimini dijitalleştirmek, sadece teknolojik değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da büyük bir adım. Adm Elektrik ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sektörde örnek teşkil edecek bir başarı hikayesi yaratacak."

PİLOT ÇALIŞMALAR BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Projenin pilot uygulama sürecinde, daha önce veri alınamayan bölgelerden başarılı bir şekilde veri akışı sağlandı ve bu sayede sayaç okuma süreçlerinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Tam ölçekli uygulamanın ise 2025 yılı içinde devreye alınması planlanıyor. Plan-S'in halihazırda yörüngede bulunan dört adet Connecta IoT Network uydusu ve SpaceX Falcon 9 Transporter 12 görevi ile fırlatılacak dört yeni uyduyla birlikte küresel kapsama alanı genişletilecek. Bu sayede, sayaç okuma işlemleri daha yaygın, hızlı ve etkin bir hale gelecek.