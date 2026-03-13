ADOB\'dan Modern Dans Gecesi: \'Frekans\'

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğu, "Frekans" adlı çağdaş dans gecesinde, Michael Charles Popper imzalı ve dünya prömiyerini yapacak "Son Kalp Atışına Dek" ile Dong Kyu Kim koreografili "Heyecan" adlı iki ayrı eseri izleyiciyle buluşturacak.

İki perdeden oluşan gecenin ilk bölümünde, koreografisini Dong Kyu Kim'in yaptığı "Heyecan" yer alıyor. Eser, insanın doğası gereği tek başına değil toplum içinde var olabildiği düşüncesinden hareketle birlikte hareket etmenin önemini sahneye taşıyor.

Yapımda, yıkıcı bir tayfunun içinde büyük bir teknede birlikte yol alma metaforu üzerinden doğanın gücüne karşı koymak yerine onunla uyum içinde hareket etmenin gerekliliği vurgulanıyor.

Gecenin ikinci perdesinde ise koreograf ve rejisör Michael Charles Popper imzasını taşıyan ve dünya prömiyerini yapacak "Son Kalp Atışına Dek" sahnelenecek.

İnsanların birbirleriyle kurduğu bağların teknolojiyle aynı anda hem güçlenip hem zayıfladığı bir çağda geçen yapım, izleyiciyi insanın kendini ne ölçüde görünür kılabildiği ve başkalarına ne sunabildiği soruları üzerine düşünmeye davet ediyor.

"İnsanlık hakkında öğrendiklerim çalışmalarımın önemli bir parçası"

Eserin koreograf ve rejisörü Popper, AA muhabirine, sanat yolculuğunu "tek bir alana sığdırılamayacak çok yönlü bir üretim" olarak tanımladı.

Çocukluk yıllarında müzik eğitimiyle sanata başladığını dile getiren Popper, daha sonra bale eğitimi aldığını, zamanla farklı yaratıcı alanlarda da üretmeye başladığını anlattı.

Kendisini bir "polimat" olarak gördüğünü dile getiren Popper, "Birçok yaratıcı alanla ilgileniyorum. Yönetmenim, koreografım, görsel sanatçıyım, yazarım, tasarımcıyım ve aynı zamanda opera şarkıcısıyım. Liste böyle uzayıp gidiyor." dedi.

Son yıllarda ise evsizler için gönüllü çalıştığını aktaran Popper, "Bu yaratıcı bir iş değil ama son 7 yılda insanlık hakkında öğrendiklerim yaratıcı çalışmalarımın önemli bir parçası haline geldi. İşin aslı, hala öğreniyorum, çok az şey bildiğimi hissediyorum. Bir yere varmış gibi hissetmiyorum ve umarım asla hissetmem." ifadelerini kullandı.

"İnsan hayatının sınırlılığında bir şiirsellik var"

Popper, eserin başlığının insan yaşamının hem potansiyeline hem de geçiciliğine işaret ettiğini vurgulayarak, insan hayatını oluşturan bütün olasılıkların son ana kadar varlığını koruduğunu söyledi.

Öte yandan, nasıl bir hayat yaşanırsa yaşansın bunun sınırlı ve çok uzun olmayan bir zaman dilimi içinde geçtiğini belirten Popper, "İnsan hayatının sınırlılığında bir şiirsellik var ve insanlar olarak bu geçiciliği çok güçlü hissediyoruz. Belki de bunu unuttuğumuz anlarda bir tür neşe ortaya çıkıyor." dedi.

Popper, sahnede bu düşünceleri doğrudan açıklayan net cevaplar vermekten özellikle kaçındığının altını çizerek, "İzleyeceğiniz tiyatro oyunu, fikirlere ve öykü parçalarına dair ipuçları ve önerilerle dolu. Çalışma biçimim de düşünme ve hissetme biçimimle örtüşüyor. Hayat ya da insanlar hakkında iyi tanımlanmış, dar fikirlerle ilgilenmiyorum." dedi.

Hayatı ve insanı "çok karmaşık ve kavraması zor" olarak nitelendiren Popper, "Bence tiyatro bu şeyleri basitleştirip, daha anlaşılır veya takip edilmesi daha kolay hale getirmeye çalıştığında, insanlık hakkında oldukça kötü yalanlar söylüyor. Bu yüzden ben eserlerimde daha çok soru sormayı ve önerilerde bulunmayı tercih ediyorum. İnsanlar bir şey anlarsa harika, anlamazlarsa da harika. Hayat zaten böyle değil mi?" diye konuştu.

"Modern Dans Topluluğu'nun başlangıcından bu yana buradayım"

Popper, yaratım sürecinin oldukça kısa ve yoğun geçtiğini belirterek, dansçılarla hızlı bir çalışma temposu içinde ilerlediklerini kaydetti.

"Daha uzun bir atölye çalışmamız olsa, fikirleri gerçekten derinlemesine irdeleyebilsek ne güzel olurdu." diyen Popper, aynı zamanda, yepyeni yaratıcı insanlarla bir araya gelmenin ve "Bunu hızlıca nasıl yapabiliriz, ne ortaya çıkarabiliriz" diye düşünmenin de ayrı bir zevki olduğunu söyledi."

Popper, Modern Dans Topluluğu'nun henüz yeni oluşmaya başladığı dönemde Ankara'da bulunduğunu dile getirerek, "34 yıldır buraya geliyorum. Modern Dans Topluluğu'nun en başından beri buradayım. İlk gelen kişi olmaktan büyük gurur duyuyorum ve kendimi şanslı hissediyorum çünkü ilk geldiğimde burada açık fikirli bir grup insandan başka hiçbir şey yoktu." dedi.

Popper, eserde kullanılan müziklerin farklı kaynaklardan seçildiğini belirterek, bunu bir çorbaya benzetti. Seçim sürecinin sahnelerin atmosferine göre şekillendiğini aktaran Popper, "Bir şarkının notalarına ulaştım ancak kaydını bulamadım. Ben de şarkıcı olduğum için kendim söyledim ve eski bir kayıt hissi verecek şekilde düzenledik." ifadelerini kullandı.

"MDT'nin son yıllarda yaptığı eserlerden farklı bir eser seyredeceğiz"

Eser sorumlusu Bürge Kayacan da "Frekans" gecesinin iki farklı anlatıdan oluştuğunu belirterek, ilk perdede koreografisini Güney Koreli sanatçı Dong Kyu Kim'in yaptığı ve daha önce seyirciyle buluşan ve çok beğenilen "Heyecan"ın yeniden sahneleneceğini söyledi.

Popper'ın da daha önce topluluk için çeşitli yapımlar hazırladığını aktaran Kayacan, uzun bir aradan sonra yeniden davet edilmesinin hem topluluk hem de yeni kuşak dansçılar için önemli olduğunu kaydetti.

Popper'ın, Modern Dans Topluluğu (MDT) ile geçmişe dayanan güçlü bir bağı bulunduğunu dile getiren Kayacan, "Michael Popper, MDT'nin kuruluş döneminde topluluğa gelen ilk koreograflardan biriydi. Ben de MDT'nin ilk dansçılarından biriyim. O yüzden bizim için çok özel ve ayrı bir anlam taşıyor." dedi.

"Frekans" gecesinde izleyicileri farklı bir deneyimin beklediğini ifade eden Kayacan, şunları kaydetti:"

"İlk perdede çok güçlü bir dans seyredecekler. İliklerine kadar çağdaş dansı hissedecekler. İkinci perdede dünya prömiyerini yapacağımız, Son Kalp Atışına Dek adlı eserde ise bir fiziksel tiyatro görecekler ve duygusal olarak çok etkileneceklerini düşünüyorum. MDT'nin son yıllarda yaptığı eserlerden farklı bir eser seyredeceğiz."

"Frekans" çağdaş dans gecesi, yarın saat 20.30'da Opera Sahnesi'nde dünya prömiyeriyle izleyiciyle buluşacak."

Yapım ayrıca 4 Nisan saat 13.00'te ve 11 Nisan saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.