ADOB'dan Modern Dans Gecesi: 'Frekans' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ADOB'dan Modern Dans Gecesi: 'Frekans'

ADOB\'dan Modern Dans Gecesi: \'Frekans\'
13.03.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 'Frekans' gecesinde iki yeni çağdaş dans eseri sahneleyecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğu, "Frekans" adlı çağdaş dans gecesinde, Michael Charles Popper imzalı ve dünya prömiyerini yapacak "Son Kalp Atışına Dek" ile Dong Kyu Kim koreografili "Heyecan" adlı iki ayrı eseri izleyiciyle buluşturacak.

İki perdeden oluşan gecenin ilk bölümünde, koreografisini Dong Kyu Kim'in yaptığı "Heyecan" yer alıyor. Eser, insanın doğası gereği tek başına değil toplum içinde var olabildiği düşüncesinden hareketle birlikte hareket etmenin önemini sahneye taşıyor.

Yapımda, yıkıcı bir tayfunun içinde büyük bir teknede birlikte yol alma metaforu üzerinden doğanın gücüne karşı koymak yerine onunla uyum içinde hareket etmenin gerekliliği vurgulanıyor.

Gecenin ikinci perdesinde ise koreograf ve rejisör Michael Charles Popper imzasını taşıyan ve dünya prömiyerini yapacak "Son Kalp Atışına Dek" sahnelenecek.

İnsanların birbirleriyle kurduğu bağların teknolojiyle aynı anda hem güçlenip hem zayıfladığı bir çağda geçen yapım, izleyiciyi insanın kendini ne ölçüde görünür kılabildiği ve başkalarına ne sunabildiği soruları üzerine düşünmeye davet ediyor.

"İnsanlık hakkında öğrendiklerim çalışmalarımın önemli bir parçası"

Eserin koreograf ve rejisörü Popper, AA muhabirine, sanat yolculuğunu "tek bir alana sığdırılamayacak çok yönlü bir üretim" olarak tanımladı.

Çocukluk yıllarında müzik eğitimiyle sanata başladığını dile getiren Popper, daha sonra bale eğitimi aldığını, zamanla farklı yaratıcı alanlarda da üretmeye başladığını anlattı.

Kendisini bir "polimat" olarak gördüğünü dile getiren Popper, "Birçok yaratıcı alanla ilgileniyorum. Yönetmenim, koreografım, görsel sanatçıyım, yazarım, tasarımcıyım ve aynı zamanda opera şarkıcısıyım. Liste böyle uzayıp gidiyor." dedi.

Son yıllarda ise evsizler için gönüllü çalıştığını aktaran Popper, "Bu yaratıcı bir iş değil ama son 7 yılda insanlık hakkında öğrendiklerim yaratıcı çalışmalarımın önemli bir parçası haline geldi. İşin aslı, hala öğreniyorum, çok az şey bildiğimi hissediyorum. Bir yere varmış gibi hissetmiyorum ve umarım asla hissetmem." ifadelerini kullandı.

"İnsan hayatının sınırlılığında bir şiirsellik var"

Popper, eserin başlığının insan yaşamının hem potansiyeline hem de geçiciliğine işaret ettiğini vurgulayarak, insan hayatını oluşturan bütün olasılıkların son ana kadar varlığını koruduğunu söyledi.

Öte yandan, nasıl bir hayat yaşanırsa yaşansın bunun sınırlı ve çok uzun olmayan bir zaman dilimi içinde geçtiğini belirten Popper, "İnsan hayatının sınırlılığında bir şiirsellik var ve insanlar olarak bu geçiciliği çok güçlü hissediyoruz. Belki de bunu unuttuğumuz anlarda bir tür neşe ortaya çıkıyor." dedi.

Popper, sahnede bu düşünceleri doğrudan açıklayan net cevaplar vermekten özellikle kaçındığının altını çizerek, "İzleyeceğiniz tiyatro oyunu, fikirlere ve öykü parçalarına dair ipuçları ve önerilerle dolu. Çalışma biçimim de düşünme ve hissetme biçimimle örtüşüyor. Hayat ya da insanlar hakkında iyi tanımlanmış, dar fikirlerle ilgilenmiyorum." dedi.

Hayatı ve insanı "çok karmaşık ve kavraması zor" olarak nitelendiren Popper, "Bence tiyatro bu şeyleri basitleştirip, daha anlaşılır veya takip edilmesi daha kolay hale getirmeye çalıştığında, insanlık hakkında oldukça kötü yalanlar söylüyor. Bu yüzden ben eserlerimde daha çok soru sormayı ve önerilerde bulunmayı tercih ediyorum. İnsanlar bir şey anlarsa harika, anlamazlarsa da harika. Hayat zaten böyle değil mi?" diye konuştu.

"Modern Dans Topluluğu'nun başlangıcından bu yana buradayım"

Popper, yaratım sürecinin oldukça kısa ve yoğun geçtiğini belirterek, dansçılarla hızlı bir çalışma temposu içinde ilerlediklerini kaydetti.

"Daha uzun bir atölye çalışmamız olsa, fikirleri gerçekten derinlemesine irdeleyebilsek ne güzel olurdu." diyen Popper, aynı zamanda, yepyeni yaratıcı insanlarla bir araya gelmenin ve "Bunu hızlıca nasıl yapabiliriz, ne ortaya çıkarabiliriz" diye düşünmenin de ayrı bir zevki olduğunu söyledi."

Popper, Modern Dans Topluluğu'nun henüz yeni oluşmaya başladığı dönemde Ankara'da bulunduğunu dile getirerek, "34 yıldır buraya geliyorum. Modern Dans Topluluğu'nun en başından beri buradayım. İlk gelen kişi olmaktan büyük gurur duyuyorum ve kendimi şanslı hissediyorum çünkü ilk geldiğimde burada açık fikirli bir grup insandan başka hiçbir şey yoktu." dedi.

Popper, eserde kullanılan müziklerin farklı kaynaklardan seçildiğini belirterek, bunu bir çorbaya benzetti. Seçim sürecinin sahnelerin atmosferine göre şekillendiğini aktaran Popper, "Bir şarkının notalarına ulaştım ancak kaydını bulamadım. Ben de şarkıcı olduğum için kendim söyledim ve eski bir kayıt hissi verecek şekilde düzenledik." ifadelerini kullandı.

"MDT'nin son yıllarda yaptığı eserlerden farklı bir eser seyredeceğiz"

Eser sorumlusu Bürge Kayacan da "Frekans" gecesinin iki farklı anlatıdan oluştuğunu belirterek, ilk perdede koreografisini Güney Koreli sanatçı Dong Kyu Kim'in yaptığı ve daha önce seyirciyle buluşan ve çok beğenilen "Heyecan"ın yeniden sahneleneceğini söyledi.

Popper'ın da daha önce topluluk için çeşitli yapımlar hazırladığını aktaran Kayacan, uzun bir aradan sonra yeniden davet edilmesinin hem topluluk hem de yeni kuşak dansçılar için önemli olduğunu kaydetti.

Popper'ın, Modern Dans Topluluğu (MDT) ile geçmişe dayanan güçlü bir bağı bulunduğunu dile getiren Kayacan, "Michael Popper, MDT'nin kuruluş döneminde topluluğa gelen ilk koreograflardan biriydi. Ben de MDT'nin ilk dansçılarından biriyim. O yüzden bizim için çok özel ve ayrı bir anlam taşıyor." dedi.

"Frekans" gecesinde izleyicileri farklı bir deneyimin beklediğini ifade eden Kayacan, şunları kaydetti:"

"İlk perdede çok güçlü bir dans seyredecekler. İliklerine kadar çağdaş dansı hissedecekler. İkinci perdede dünya prömiyerini yapacağımız, Son Kalp Atışına Dek adlı eserde ise bir fiziksel tiyatro görecekler ve duygusal olarak çok etkileneceklerini düşünüyorum. MDT'nin son yıllarda yaptığı eserlerden farklı bir eser seyredeceğiz."

"Frekans" çağdaş dans gecesi, yarın saat 20.30'da Opera Sahnesi'nde dünya prömiyeriyle izleyiciyle buluşacak."

Yapım ayrıca 4 Nisan saat 13.00'te ve 11 Nisan saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Ankara, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADOB'dan Modern Dans Gecesi: 'Frekans' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Zehra 10 gündür aranıyordu Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak

12:04
İsrail’in ’’Vuracağız’’ dediği Tahran’daki miting alanında patlama
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:13
Milyonların beklediği maçta sorun çıktı
Milyonların beklediği maçta sorun çıktı
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:57
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:40
Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı
Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı
10:35
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt
SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
07:59
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı’nın durumu ağırlaştı
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı
07:49
Rusya’dan İran’a savaşın seyrini değiştirecek yardım Açıklamalar art arda geldi
Rusya'dan İran'a savaşın seyrini değiştirecek yardım! Açıklamalar art arda geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:17:19. #7.12#
SON DAKİKA: ADOB'dan Modern Dans Gecesi: 'Frekans' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.