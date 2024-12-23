AFAD'dan Sağanak ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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AFAD'dan Sağanak ve Fırtına Uyarısı

AFAD\'dan Sağanak ve Fırtına Uyarısı

AFAD, yarın Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu. Özellikle Antalya, Muğla ve İzmir'de şiddetli yağış uyarısı yapılırken, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

23.12.2024 16:47  Güncelleme: 16:48
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yarın sabah saatleri itibarıyla Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgi ve yapılan değerlendirmelere göre; 24 Aralık Salı günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle çok kuvvetli ve şiddetli; Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı şiddetli sağanak beklendiği belirtildi.

İZMİR VE MUĞLA İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Muğla'da şiddetli ve yer yer aşırı şiddetli, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu ve Konya'nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi. Açıklamada, "Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'ninin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; rüzgarın, yarın Ankara il genelinde sabah saatlerinden itibaren genellikle güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çarşamba akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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