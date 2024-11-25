AFAD, Yoğun Kar Yağışı nedeniyle 2,053 Vatandaşı Misafir Ediyor - Son Dakika
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AFAD, Yoğun Kar Yağışı nedeniyle 2,053 Vatandaşı Misafir Ediyor

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AFAD, yağışlar nedeniyle Kayseri, Malatya ve Sivas illerinde mahsur kalan toplam 2,053 kişinin kamu tesisleri ve otellerde misafir edildiğini açıkladı. 710 vatandaşın barınma talebinin yerine getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

25.11.2024 01:23  Güncelleme: 01:30
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(ANKARA) - AFAD, tarafından yapılan açıklamada, "Yağışlar nedeniyle Kayseri, Malatya ve Sivas illerimizde mahsur kalan toplam 2 bin 53 vatandaşımız kamu tesisleri ve otellerde misafir edilmektedir. Barınma talebi bulunan 710 vatandaşımızı tesislere yerleştirme çalışmaları devam etmektedir. Uyarı verilen illerimizde yürütülen çalışmalarda toplam; 17.739 personel, 7.330 araç görev yapmaktadır" denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye genelinde etkili oln kar yağışı sonrası yaşanan aksaklıklara yapılan müdahalelere ilişkin açıklama yaptı. AFAD'ın açıklaması şu şekilde:

"Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 25 Kasım Pazartesi günü; 25 ilimize Sarı Uyarı 13 ilimize ( Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Mersin, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon) Turuncu Uyarı verilmiştir. Turuncu ve Sarı uyarı verilen illerimizden toplam 5 bin 92  ihbar alınmıştır. İhbarlara müdahale ve mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara alma çalışmaları devam etmektedir. Yağışlar nedeniyle Kayseri, Malatya ve Sivas illerimizde mahsur kalan toplam 2 bin 53 vatandaşımız kamu tesisleri ve otellerde misafir edilmektedir. Barınma talebi bulunan 710 vatandaşımızı tesislere yerleştirme çalışmaları devam etmektedir.

Uyarı verilen illerimizde yürütülen çalışmalarda toplam; 17.739 personel, 7.330 araç görev yapmaktadır. Yoğun kar yağışı sebebiyle 11 ilimizde (Bayburt, Gümüşhane, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yozgat, Ordu, Bolu, Kayseri ve Niğde il geneli ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde) 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kar ve tipi nedeniyle Karaman, Aksaray, Mersin, Kayseri, Konya, Nevşehir, Kahramanmaraş, Sivas, Niğde, Tunceli, Gümüşhane ve Erzincan illerimizdeki toplam 91 farklı noktada yollar ulaşıma kapanmıştır.  AFAD, Kızılay, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 22. 130 kumanya/çorba ile içecek ve su dağıtımı yapılmıştır. Dağıtım çalışmaları devam etmektedir."

AFAD, Yoğun Kar Yağışı nedeniyle 2,053 Vatandaşı Misafir Ediyor
Kaynak: ANKA

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