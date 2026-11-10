AK Partili Kırkpınar, ev gençlerinin nedenini meslek liselerini kapatmaya bağladı

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise Bakanlığın gençlik ve spor alanındaki çalışmalarını savunarak, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.

Bakanlığın sporu tabana yaydığını, lisanslı sporcu sayısını artırdığını ve gençlere daha konforlu barınma imkanları sunduğunu belirten Kırkpınar, İzmir'e kazandırılan uluslararası düzeydeki iki stadyum için teşekkür etti. Stadyumlarda yakında bir milli maç oynanacağını belirten Kırkpınar, futbolseverleri karşılaşmayı izlemeye davet etti.

Komisyondaki konuşmaları sabahtan beri dinlediğini ve bu nedenle konuşmasının içeriğini değiştirmek zorunda kaldığını ifade eden Kırkpınar, öğrenci kredileri, burslar ve yurt imkanlarına yönelik eleştirileri geçmiş dönemlerle karşılaştırdı. Kendi öğrencilik dönemlerinde kredi almanın oldukça zor olduğunu savunan Kırkpınar, "Hepimiz öğrencilikten geldik. Geçmişte kaçımıza müracaat ederdik de kredi çıkardı? Defalarca müracaat etmemize rağmen hiçbirimize kredi çıkmazdı. Kredi çıkanlar parmakla gösterilirdi" dedi.

Öğrencilerin geçmişte ödemek zorunda kaldığı harçların da önemli bir sorun olduğunu belirten Kırkpınar, kendi dönemlerinde harçların kaldırılması ve YÖK'ün kaldırılmasının temel talepler arasında yer aldığını söyledi. Harçların kaldırıldığını ifade eden Kırkpınar, öğrenim kredilerindeki faiz uygulamasının da AK Parti iktidarı döneminde sona erdirildiğini savundu.

"ÖĞRENCİ KREDİ BORÇLARINA FAİZ UYGULANIRDI"

Kredi borçlarına geçmişte beyaz eşya üzerinden faiz uygulandığını ve bu nedenle öğrencilerin ciddi sorunlar yaşadığını anlatan Kırkpınar, kardeşinin kredi borcu nedeniyle aracına haciz konulduğunu belirterek, "Daha sonra alınan kredilerle ilgili faiz vardı. Çok ciddi, beyaz eşya üzerinden faiz uygulanırdı. Mesela ben özellikle kardeşimin kredi aldığı dönemde aracına haciz konduğunu biliyorum. Çünkü çok yüksek oranda faiz uygulandığı için hacze uğramıştı. Ama biz bu faizleri kaldırdık ve onun ödemesini taksitlere böldük" diye konuştu.

Yurtlardaki barınma koşullarına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Kırkpınar, geçmişte devlet yurtlarında 20-30 kişilik koğuş sisteminin bulunduğunu, bu yurtların da yetmediğini söyledi.

Kırkpınar, "Gençlik kapıları yoktu. Bu gençlik kapılarının çok çeşitli versiyonları var. Tematik kamplar, kış yaz kampları, bilgi beceri kampları, bütün bunların hepsi bizim zamanımızda, AK Parti hükümetleri zamanında oldu. Dolayısıyla festivaller, TEKNOFEST'ler bütün bunlar bizim zamanımızda oldu" ifadelerini kullandı.

"MESLEK LİSELERİNİ KAPATTINIZ, GENÇLERİMİZ MESLEKSİZ KALDI"

Muhalefet milletvekillerinin genç işsizliği ve ev gençleri konusundaki değerlendirmelerine tepki gösteren Kırkpınar, gençlerin meslek sahibi olamamasının, geçmişte meslek liselerine yönelik uygulamalardan kaynaklandığını ileri sürdü.

İmam hatip liselerinin kapatılmasına yönelik politikalar nedeniyle meslek liselerinin de zarar gördüğünü savunan Kırkpınar, "Bugün İmam Hatiplerin kapatılmış olmasının biz bugün sıkıntılarını yaşıyoruz. İmam Hatipleri kapatacağız diye meslek liselerini kapattınız. Dolayısıyla Türkiye'de bu İmam Hatipler kapatıldığı için, meslek liseleri kapatıldığı için bir mesleksizleştirme söz konusu oldu ve bugün birçok gencimiz maalesef meslek sahibi değil" diye konuştu.

"EV GENÇLERİ SİZİN SAYENİZDE OLDU"

Muhalefetin meslek liselerine ve MESEM'lere karşı olduğunu iddia eden Kırkpınar, gençlerin iş bulamaması üzerinden iktidara yöneltilen eleştirilerin sorumluluğunun muhalefette olduğunu savundu. Kırkpınar, "Sonra iş bulamayan ev gençlerinden bahsediyorsunuz. Bakın, gençlerimiz eğer iş bulamıyorsa ve bugün Türkiye'de sizin tabirinizle eğer ev gençleri oluşmuşsa bunun sebebi sizlersiniz, sizin sayenizde oldu. Çünkü sizler meslek liselerini kapattınız ve gençlerimiz maalesef bir kısmı mesleksiz kaldı" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de istihdam sorunu bulunmadığını ve işsizlik oranlarının tek haneli rakamlarda olduğunu savunan Kırkpınar, organize sanayi bölgelerindeki fabrikaların ve firmaların meslek sahibi, çalışabilecek insan aradığını söyledi. Kırkpınar, "İstihdamıyla ilgili, organize bölgeleri dolaştığımızda fabrikalar, firmalar meslek sahibi ve iş yapabilecek isimleri, insanları arıyorlar. Bugün insanlar mesleksizleşmişse bunun sebebi sizlersiniz. Bir kere bunu iyi düşünün. Bakın, biz sizin yaptığınız bu hataları, sizin geçmişte yapmış olduğunuz bu hataların sıkıntılarını bugün yaşıyoruz" diye konuştu.

"CİNSİYETSİZLEŞTİRME PROJENİZ Mİ VAR?"

Kadınların çocuk sahibi olmaya özendirilmesine yönelik eleştirileri de gündeme getiren Kırkpınar, "Kadınları doğurmaya özendiriyorsunuz, çocuk yapmaya özendiriyorsunuz diyorlar. Değerli arkadaşlar, sizin bu evlenmeyle, çocuk yapmayla, neslimizin devam etmesiyle ilgili nedir probleminiz? Açık açık söyleyin. Buna karşı olarak cinsiyetsizleştirme projeniz mi var? Bunu mu destekliyorsunuz?" diye sordu.

Kimsenin ne zaman evleneceğine müdahale edilemeyeceğini belirten Kırkpınar, "Neyi amaçladığınızı, neyi hedeflediğinizi bizler çok iyi biliyoruz" dedi.

AK Parti döneminde eğitim sistemi, mesleki eğitim, kadınların iş gücüne katılımı ve eğitim seviyesinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini savunan Kırkpınar, TEKNOFEST'lerdeki gençlerin buluşmalarına, kadınların istihdam ve eğitim alanındaki konumuna ve PISA verilerine dikkati çekti.