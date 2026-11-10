AK Partili Kırkpınar, ev gençlerinin nedenini meslek liselerini kapatmaya bağladı

AK Partili Kırkpınar, ev gençlerinin nedenini meslek liselerini kapatmaya bağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti'li Kırkpınar, TBMM komisyonunda ev gençlerinin nedenini muhalefetin meslek liselerini kapatmasına bağladı. YENİ Partili Arı ise 25 yıllık iktidarın eğitim ve istihdam politikalarını planlayamadığını belirterek 'Çocukları eve mahkum ettiniz' dedi.
Haber: Berfin BAYIR
(TBMM) - AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, ev gençlerinin ortaya çıkmasının nedenini, muhalefetin geçmişte meslek liselerini kapatmasına bağlayarak, "İmam hatipleri kapatacağız diye meslek liselerini kapattınız. Gençlerimiz maalesef mesleksiz kaldı. Gençlerimiz iş bulamıyorsa bunun sebebi sizlersiniz" dedi. YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı ise 25 yıllık AK Parti iktidarının gençlerin eğitim ve istihdam politikalarını planlayamadığını belirterek, "Çocukları eve mahkum ettiniz" diye konuştu.
"YASA DIŞI BAHİS PİYASASI YASAL PİYASANIN 30-40 KATI"
Oluç, yasa dışı bahis ve şans oyunlarının da ciddi bir sorun haline geldiğini, yasal bahis piyasasının büyüklüğünün yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak tahmin edildiğini, yasa dışı bahis piyasasının ise bunun 30-40 katına ulaştığının ifade edildiğini kaydetti. Oluç, "Baktığımızda belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük kayıt dışı pazarı oluştu bu açıdan. Yasal bahis piyasasının büyüklüğü aşağı yukarı 1,5 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Belki daha gerçekçi rakamlar sizde de vardır. Yasal bahisler açısından söylüyorum bunu. Ama yasa dışı bahisler konusunda bunun 30-40 katı rakamlardan söz ediliyor. ve bu çok büyük rakamlar. Baktığımızda 50 milyar dolar civarında bir rakamdan söz ediyoruz" dedi.
Yasa dışı bahis sisteminden özellikle işsiz gençlerin etkilendiğini belirten Oluç, MASAK raporlarına göre yılda ortalama 300 bin kişinin banka hesaplarının kiralandığını ve şüpheli işlemlerin bu hesaplar üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti. Oluç, "Genç işsizliği çünkü çok yüksek ve gençler, özellikle 'ev gençleri' diye tabir edilen işsiz olan gençlerin para kazanmak için başvurdukları bir sistemden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu konuda önlemlere ihtiyaç var ve bu yasa dışı bahis ve şans oyunları ekosisteminin kesinlikle kırılabileceği önlemlere ihtiyaç var" diye konuştu.
KIRKPINAR: "EV GENÇLERİNİN SEBEBİ SİZİN MESLEKSİZLEŞTİRME POLİTİKANIZ"
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise Bakanlığın gençlik ve spor alanındaki çalışmalarını savunarak, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.
Bakanlığın sporu tabana yaydığını, lisanslı sporcu sayısını artırdığını ve gençlere daha konforlu barınma imkanları sunduğunu belirten Kırkpınar, İzmir'e kazandırılan uluslararası düzeydeki iki stadyum için teşekkür etti. Stadyumlarda yakında bir milli maç oynanacağını belirten Kırkpınar, futbolseverleri karşılaşmayı izlemeye davet etti.
Komisyondaki konuşmaları sabahtan beri dinlediğini ve bu nedenle konuşmasının içeriğini değiştirmek zorunda kaldığını ifade eden Kırkpınar, öğrenci kredileri, burslar ve yurt imkanlarına yönelik eleştirileri geçmiş dönemlerle karşılaştırdı. Kendi öğrencilik dönemlerinde kredi almanın oldukça zor olduğunu savunan Kırkpınar, "Hepimiz öğrencilikten geldik. Geçmişte kaçımıza müracaat ederdik de kredi çıkardı? Defalarca müracaat etmemize rağmen hiçbirimize kredi çıkmazdı. Kredi çıkanlar parmakla gösterilirdi" dedi.
Öğrencilerin geçmişte ödemek zorunda kaldığı harçların da önemli bir sorun olduğunu belirten Kırkpınar, kendi dönemlerinde harçların kaldırılması ve YÖK'ün kaldırılmasının temel talepler arasında yer aldığını söyledi. Harçların kaldırıldığını ifade eden Kırkpınar, öğrenim kredilerindeki faiz uygulamasının da AK Parti iktidarı döneminde sona erdirildiğini savundu.
"ÖĞRENCİ KREDİ BORÇLARINA FAİZ UYGULANIRDI"
Kredi borçlarına geçmişte beyaz eşya üzerinden faiz uygulandığını ve bu nedenle öğrencilerin ciddi sorunlar yaşadığını anlatan Kırkpınar, kardeşinin kredi borcu nedeniyle aracına haciz konulduğunu belirterek, "Daha sonra alınan kredilerle ilgili faiz vardı. Çok ciddi, beyaz eşya üzerinden faiz uygulanırdı. Mesela ben özellikle kardeşimin kredi aldığı dönemde aracına haciz konduğunu biliyorum. Çünkü çok yüksek oranda faiz uygulandığı için hacze uğramıştı. Ama biz bu faizleri kaldırdık ve onun ödemesini taksitlere böldük" diye konuştu.
Yurtlardaki barınma koşullarına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Kırkpınar, geçmişte devlet yurtlarında 20-30 kişilik koğuş sisteminin bulunduğunu, bu yurtların da yetmediğini söyledi.
Kırkpınar, "Gençlik kapıları yoktu. Bu gençlik kapılarının çok çeşitli versiyonları var. Tematik kamplar, kış yaz kampları, bilgi beceri kampları, bütün bunların hepsi bizim zamanımızda, AK Parti hükümetleri zamanında oldu. Dolayısıyla festivaller, TEKNOFEST'ler bütün bunlar bizim zamanımızda oldu" ifadelerini kullandı.
"MESLEK LİSELERİNİ KAPATTINIZ, GENÇLERİMİZ MESLEKSİZ KALDI"
Muhalefet milletvekillerinin genç işsizliği ve ev gençleri konusundaki değerlendirmelerine tepki gösteren Kırkpınar, gençlerin meslek sahibi olamamasının, geçmişte meslek liselerine yönelik uygulamalardan kaynaklandığını ileri sürdü.
İmam hatip liselerinin kapatılmasına yönelik politikalar nedeniyle meslek liselerinin de zarar gördüğünü savunan Kırkpınar, "Bugün İmam Hatiplerin kapatılmış olmasının biz bugün sıkıntılarını yaşıyoruz. İmam Hatipleri kapatacağız diye meslek liselerini kapattınız. Dolayısıyla Türkiye'de bu İmam Hatipler kapatıldığı için, meslek liseleri kapatıldığı için bir mesleksizleştirme söz konusu oldu ve bugün birçok gencimiz maalesef meslek sahibi değil" diye konuştu.
"EV GENÇLERİ SİZİN SAYENİZDE OLDU"
Muhalefetin meslek liselerine ve MESEM'lere karşı olduğunu iddia eden Kırkpınar, gençlerin iş bulamaması üzerinden iktidara yöneltilen eleştirilerin sorumluluğunun muhalefette olduğunu savundu. Kırkpınar, "Sonra iş bulamayan ev gençlerinden bahsediyorsunuz. Bakın, gençlerimiz eğer iş bulamıyorsa ve bugün Türkiye'de sizin tabirinizle eğer ev gençleri oluşmuşsa bunun sebebi sizlersiniz, sizin sayenizde oldu. Çünkü sizler meslek liselerini kapattınız ve gençlerimiz maalesef bir kısmı mesleksiz kaldı" değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'de istihdam sorunu bulunmadığını ve işsizlik oranlarının tek haneli rakamlarda olduğunu savunan Kırkpınar, organize sanayi bölgelerindeki fabrikaların ve firmaların meslek sahibi, çalışabilecek insan aradığını söyledi. Kırkpınar, "İstihdamıyla ilgili, organize bölgeleri dolaştığımızda fabrikalar, firmalar meslek sahibi ve iş yapabilecek isimleri, insanları arıyorlar. Bugün insanlar mesleksizleşmişse bunun sebebi sizlersiniz. Bir kere bunu iyi düşünün. Bakın, biz sizin yaptığınız bu hataları, sizin geçmişte yapmış olduğunuz bu hataların sıkıntılarını bugün yaşıyoruz" diye konuştu.
"CİNSİYETSİZLEŞTİRME PROJENİZ Mİ VAR?"
Kadınların çocuk sahibi olmaya özendirilmesine yönelik eleştirileri de gündeme getiren Kırkpınar, "Kadınları doğurmaya özendiriyorsunuz, çocuk yapmaya özendiriyorsunuz diyorlar. Değerli arkadaşlar, sizin bu evlenmeyle, çocuk yapmayla, neslimizin devam etmesiyle ilgili nedir probleminiz? Açık açık söyleyin. Buna karşı olarak cinsiyetsizleştirme projeniz mi var? Bunu mu destekliyorsunuz?" diye sordu.
Kimsenin ne zaman evleneceğine müdahale edilemeyeceğini belirten Kırkpınar, "Neyi amaçladığınızı, neyi hedeflediğinizi bizler çok iyi biliyoruz" dedi.
AK Parti döneminde eğitim sistemi, mesleki eğitim, kadınların iş gücüne katılımı ve eğitim seviyesinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini savunan Kırkpınar, TEKNOFEST'lerdeki gençlerin buluşmalarına, kadınların istihdam ve eğitim alanındaki konumuna ve PISA verilerine dikkati çekti.
ARI: "EĞİTİMLİ GENÇLER YURT DIŞINA GİTMEK İSTİYOR"
YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, Türkiye'de iyi eğitim almış gençlerin ülkede kalmak yerine yurt dışına gitme eğiliminde olduğunu söyledi.
Özellikle mühendislik, bilişim, iletişim teknolojileri, moleküler biyoloji ve tıp alanlarında eğitim alan gençlerin başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine yöneldiğini belirten Arı, sorunun yalnızca Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın değil, bütün iktidarın sorumluluğunda olduğunu ifade etti.
Gençlerin Türkiye'de kalabilmesi için hak ettikleri iş imkanlarına kavuşmaları gerektiğini vurgulayan Arı, "Sorun bütün devletin, sorun bütün iktidarın, sadece bir bakan olarak sizin değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sizin ve ülkeyi bütün yönetenlerin sorunu. Bu eğitimli gençleri Türkiye'de tutabilmekle, onlara hak ettiği işi verebilmekten geçiyor" diye konuştu.
"SEN 25 SENEDİR İKTİDARDASIN"
AK Parti'li Kırkpınar'ın meslek liseleriyle ilgili değerlendirmelerine de tepki gösteren Arı, 25 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin gençlerin eğitim ve meslek edinme politikalarını planlayamadığını söyleyerek, "Beyefendi, 25 sene geçti, 25 sene... Sen 25 yıldır bu iktidardasın. 25 yıldır gençlerin eğitimine bir düzenleme getirememişsin, planlama yapamamışsın. Gençleri işsiz kalsın diye her yere açtığınız üniversitelere göndermişsin. Onun yerine açın meslek liseleri. Bugün aranan eleman sorunu var bu ülkede. Aranan elemanı yaratamamışsın" ifadelerini kullandı.
Her yere açılan üniversitelerden binlerce gencin mezun olduğunu, ancak iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu elemanların yetiştirilemediğini söyleyen Arı, "Doğru eğitimle çocukları yönlendirmiş olsaydınız, o aranan eleman yetişmiş olsaydı bugün ev gencimiz belki de kalmayacaktı. Ama siz bunu bile 25 yıldır beceremediniz, başaramadınız. Çocukları eve mahkum ettiniz" dedi.
Gençlerin uyuşturucu, alkol ve yasa dışı bahis gibi bağımlılıklarla karşı karşıya kaldığını belirten Arı, yasal kumar uygulamalarının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Milli Piyango bayilerinde kazı kazan oyunlarına dikkati çeken Arı, "Bugün gidin Milli Piyango bayilerinin önüne. Kazı kazanların, anlık çekilen kazı kazanların gerek gençleri, gerek emeklileri, bütün vatandaşları kumar illeti içerisine soktuğundan hiç haberiniz yok mu?" diye konuştu.
Uyuşturucu kullanımına ilişkin cezaevlerindeki gözlemlerini de aktaran Arı, koğuşlarda bulunan tutukluların önemli bir bölümünün uyuşturucu suçlarından cezaevinde olduğunu ve bunların çoğunun gençlerden oluştuğunu öne sürdü.
Arı, gençlerin bağımlılıkla mücadele kapsamında korunması gerektiğini belirterek, "Bu sorunu tabii ki sadece siz çözemezsiniz ama uygulanan politikalarla ve özellikle emniyetle birlikte yapılacak programlar ve alınacak tedbirlerle bu sorunun çözülme yükümlülüğü de yine başta sizde" dedi.
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