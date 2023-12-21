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Anayasa Mahkemesi, Cezaevindeki Milletvekili Can Atalay'ın Haklarının İkinci Kez İhlal Edildiğine Karar Verdi - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi, Cezaevindeki Milletvekili Can Atalay'ın Haklarının İkinci Kez İhlal Edildiğine Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın, Yüksek Mahkeme’nin hakkında verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yaptığı ikinci başvuruyu bugün inceledi. Mahkeme, Atalay’ın; “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verdi. Üç üyenin karşı oy kullandığı öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi, Cezaevindeki Milletvekili Can Atalay\'ın Haklarının İkinci Kez İhlal Edildiğine Karar Verdi
21.12.2023 - 13:46,
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın, Yüksek Mahkeme'nin hakkında verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yaptığı ikinci başvuruyu bugün inceledi. Mahkeme, Atalay'ın; "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının" ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verdi. Üç üyenin karşı oy kullandığı öğrenildi.

Cezaevindeki milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle haklarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi için ikinci kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Yüksek Mahkemesi'nin Birinci Bölümü, Atalay'ın ikinci başvurusunu; 13 Aralık'ta gündeme almış ve dosyanın Genel Kurul'a sevk edilmesine karar vermişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ikinci başvuruyu bugün gündemine aldı.

ÜÇ KARŞI OY İLE…

Genel Kurul; daha önce verilen ihlal kararına uyulmaması nedeniyle Can Atalay'ın Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile 19. maddesi ile güvence altına alınan "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının" ihlal edildiğine karar verdi. Kararın, üç karşı oy ve oyçukluğu ile alındığı öğrenildi.

AYM, "YENİDEN YARGILAMA VE TAHLİYE ZORUNLUDUR" DEMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi'nin ilk ihlal kararının gerekçesi, 27 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Gerekçeli kararda, "Anayasa Mahkemesi'nce başvurucu hakkında tespit edilen hak ihlallerinin sonlandırılmasına ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak; yeniden yargılamanın başlaması, mahkümiyet hükmünün infazının durdurulması ve ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması, başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi, yeniden yargılamada durma kararı verilmesi işlerinin yerine getirilmesi zorunludur" değerlendirmesi yapılmıştı.

İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ DOSYAYI, YARGITAY'A GÖNDERMİŞTİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı Yargıtay'a göndermişti. Mahkeme, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazmıştı. Yazıda, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Anayasa Mahkemesince verilen bireysel başvuruya konu ihlal kararı Mahkememizin kararına ilişkin olmayıp, Yargıtay ilgili Ceza Dairesince verilen tahliye talebinin reddi kararına ilişkin olduğu, dosyanın ilgili Daire önünde bulunduğu sırada başvurucunun milletvekili seçildiği ve bireysel başvuruya konu ihlalin bu Dairenin kararından kaynaklandığı, ayrıca bireysel başvuru yapıldıktan sonra ilgili Ceza Dairesince dosyanın esastan incelendiği ve karara bağlandığı, bu sebeple oluşan yeni hukuki durum karşısında Yargıtay 3. Ceza Dairesince yeni bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğu anlaşıldığından dosya Cumhuriyet Başsavcılığınıza gönderilmiştir."

Yerel mahkemenin dosyayı Yargıtay'a göndermesine tepki gösteren Can Atalay, "25 Ekim günlü Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmediği her bir dakikanın bu ülkede yaşayan herkesin hak ve özgürlüğünü korumakla yükümlü devletin niteliklerine zarar verdiği açıktır. Ancak 'ikili devlet' anlayışını kabul etmiyoruz. Buna alışmayacağız.  Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasına ilişkin bir 'irade' var ise bu iradenin 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanına ait olamayacağı açık olduğundan hukuka bağlı olmayan devlet hayalinin sahipleri kimlerdir?" açıklamasını yapmıştı.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, "TAKDİR YÜKSEK DAİRE'NİNDİR" MÜTALAASINI VERMİŞTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmeyen cezaevindeki Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumu ile ilgili mütalaasını, 3 Kasım'da 3. Ceza Dairesi'ne sunmuştu.

Mütalaada; "Hiçbir, devlet varlığına kasteden bir suçu işlemekle suçlanan bir kimsenin dokunulmazlığını kabul etmez. Aksi bir kabul, adalete olan inancı sarsarak kamu vicdanını da rahatsız eder. … Mahkumiyetine esas sevk ve uygulama maddelerinin Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesi kapsamında kalan suça ilişkin olduğu anlaşıldığından, seçimden önce bu madde kapsamında suç işleyen milletvekili, yasama dokunulmazlığından yararlanamayacaktır. Hükümlünün mahkumiyetine konu suç ve eylemleri devlet güvenliğine karşı işlenen suçlardandır ve madde kapsamına girmeyeceğini düşünmek mümkün değildir… Tahliye kararının reddi veya kabulü konusunda takdir yüksek Dairenindir" değerlendirmesi yapılmıştı.

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ, AYM KARARINA UYULMAMASINA HÜKMETMİŞ, AYM ÜYELERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaasının ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetmişti.

Daire, "yargısal aktivizm" yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na göndermişti.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi, Cezaevindeki Milletvekili Can Atalay'ın Haklarının İkinci Kez İhlal Edildiğine Karar Verdi - Son Dakika


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