Anka, CHP Genel Merkezi\'nde Kurulan Dijital Seçim Takip Merkezini Görüntüledi. CHP\'li Okakın: "Eksiksiz Bir Çalışma İnşa Ettik, Hiçbir Şüphemiz Yok."

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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: ONUR BİNGÖL ve ÜNAL AYDIN

ANKA Haber Ajansı, CHP'nin sandık sonuçlarını ve oy kullanma günü yaşanacak tüm gelişmeleri takip edeceği dijital seçim takip ve çağrı merkezini görüntüledi. Okullardan, ilçe ve il seçim merkezlerinden Ankara'ya akacak on binlerce sandık sonucunu bir araya getirecek dijital takip merkezi dördüncü ve son tatbikatını ANKA Haber Ajansı'na açtı. Seçim gecesi hukuki itirazlar ya da parti örgütünün yaşayabileceği her türlü soruna karşı görev başında olacak çağrı merkezi için de CHP'nin Parti Meclisi toplantılarının yapıldığı salon organize edildi. Hem dijital takip üssü hem de seçim günü için yapılan tüm hazırlıklar hakkında ANKA Haber Ajansı'na bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın 31 Mart seçimleri için hiçbir eksikleri kalmadığını vurguladı. Çok deneyimli ve bu alada rüştünü ispat etmiş bir ekiple çalıştıklarını anlatan Okakın, "Sektörel deneyimi çok yüksek, seçim güvenliğinin dijital altyapısında oluşabilecek tüm alternatif tabloya hazırlık deneyimi de bulunan kimselerle, güçlü bir kadroyla büyük, özverili, eksiksiz bir çalışmayı hep birlikte inşa ettik. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerine artık saatler kaldı. CHP Genel Merkezi seçim sonuçları ve oy kullanma günü için yaptığı teknik ve teknolojik hazırlıkları tamamladı. CHP'nin dijital birimi, geçtiğimiz gün dördüncü ve son seçim gecesi tatbikatını gerçekleştirdi. ANKA Haber Ajansı, CHP'nin dijital üssünde yapılan dördüncü tatbikatı görüntüledi. CHP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın tatbikatı, partisinin seçim gecesi için hazırlık yaptığı dijital çalışmaları ve sandık güvenliği önlemlerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Pınar Uzun Okakın'ın açıklamaları şöyle:

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ, EN BÜYÜK VERİ MERKEZİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Biz CHP olarak yerel seçim gündemine aslında hem Türkiye'nin hem toplumun hem siyasi partilerin büyük çoğunluğunun gündeminde yerel seçime dair alınması gereken önlemler yokken gerekli tüm önlemleri, aklınıza gelen, belki yaşanmayacak olan tüm felaket senaryolarına hazırlanmak üzere çok güçlü bir süreç inşa ettik. Dolayısıyla aslında yerel seçimlerin hem teknik hem insan gücü mobilizasyonu açısından, eş güdümlü çalışması gereken bu sistemini aylar önce kendimizi hazır vaziyete getirmek üzerine büyük bir çaba gösterdik. Neleri önemsedik? ve bu doğrultuda ne yaptık? Biz CHP olarak öncelikle teknik anlamda siyasi iktidarın elindeki güç kapsamında belki sistemlerimize yönelik saldırıları şiddetlenebilir düşüncesiyle alınması gereken tüm önlemleri aldık. Dünyanın en güçlü, en büyük veri merkeziyle çalışıyoruz. Yedeklemelerimiz, stres ve yük testlerimiz, penetrasyon sızma testlerimiz ve seçim günü oluşabilecek olası trafiğin bin katı ağırlığında bir yükü ne derece kaldırabiliyoruz diye düşündüğümüz tüm yönleri aslında aylar önce hazır vaziyete geldik. Yani biz bu seçim sürecine dijital anlamda aylar önce hazır vaziyette beklerken kendimizi bulduk.

"EKSİKSİZ BİR ÇALIŞMA İNŞA ETTİK. BU KONUDA HİÇBİR ŞÜPHEMİZ YOK"

Arada kalan zamanı ise çeşitli testlerin sayısını arttırarak tekraren ve tekraren, defaatle gerekli önlemleri alarak varsa bir güvenlik açığı -ki tespit ettiğimiz bir durum söz konusu olmadı- bunların üzerine gitmek, aynı zamanda örgütümüzle teknik yönümüzün entegrasyonu ve eş güdümlü çalışmasını kolaylaştıramayacak bazı durumlar tespit ettiysek örgütümüzün kullanımına daha kolay, daha anlaşılır, daha yenilikçi ve hızlı sunulması için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirdik. Günün sonunda çok deneyimli kadrolarla, bu alanda rüştünü ispat etmiş, sektörel deneyimi çok yüksek, seçim güvenliğinin dijital altyapısında oluşabilecek tüm alternatif tabloya hazırlık deneyimi de bulunan kimselerle, güçlü bir kadroyla büyük, özverili, eksiksiz bir çalışmayı hep birlikte inşa ettik. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Bizim aslında şu an esasen odaklandığınız durum şu: Örgütümüz seçim günü çok büyük bir çaba sarf edecek. Okul sorumluları, okul bilişim sorumluları, kat sorumluları, sandık görevlileri, yedek sandık görevlileri, müşahitlerimiz, okul ve ilçe avukatlarımız ve bunun dışında tüm il ve ilçelerimizde gerek saha koordinasyonunda gerek seçim koordinasyon merkezlerinde görevi olan ancak seçim günü özellikle mobilize olması gereken ve çok önemli kritik görev rollerine sahip olan tüm yol arkadaşlarımızın seçim günü ortaya koyacağı performansı ve bu kolektif emeği hangi koşullarla güçlendirebilir, nasıl kolaylaştırabiliriz diyerek aslında biz CHP'nin yüz binlerce üyesiyle bu süreci her aşamada kendi sorumluluk alanlarımıza göre çok güçlü bir hazırlık gerçekleştirdik.

"OKUL BİLİŞİM SORUMLUSU ATAMALARINDA, CHP'NİN BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ATAMALAR İÇERİSİNDE, REKORUMUZA ULAŞTIK"

Tüm bunlara ilaveten seçim tatbikatlarımız gerçekleşti. Seçim tatbikatı dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şey şu: CHP, 31 Mart günü hem dijital hem de insan gücü eş güdümünü önemseyen ve bu uyumun önceden deneyimleyerek tatbik edilmesi gerektiğini fark eden bir siyasi parti. Dolayısıyla dedik ki 'Yaptığımız test sayılarını arttıralım.' CHP olarak Türkiye genelinde, 81 il 973 ilçede; okul bilişim sorumlularımızın, sandık sonuç girişi sorumlularımızın ve çağrı merkezi görevlilerimizin katılımıyla eş zamanlı, belli bir saat aralığı verdiğimiz bir seçim tatbikatı gerçekleştirdik. Seçim tatbikatlarımızın dördüncüsü ve sonuncusunu da Türkiye çapında gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bizi burada özellikle heyecanlandıran ve örgütümüzün emeğine çok müteşekkir olduğumuz bir konu var. Öncelikle okul bilişim sorumlusu atamalarında, CHP'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği atamalar içerisinde, bu dönem daha üst seviyede atamayla hem rekorumuza ulaştık hem de katılım açısından Türkiye genelinde yüzde 100 sandığın sonucunu örgütünüzün hızlı, sahada verimli, efektif biçimde takip edip edemediğini veri giriş tatbikatlarımızda deneyimlemiş olduk. Bu açıdan da katılım doğrultusunda, yani henüz 31 Mart gelmeden evvel bu kuvvetli, büyük organizasyonun doğru inşa edebildiğimizi gördüğümüz bir süreç yaşadık.

"TATBİKATLAR SONUCUNDA ÇOK OLUMLU BİR SONUÇLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Seçim tatbikatlarımızın sonucunda özet tablo olarak çok olumlu bir sonuçla karşı karşıyayız. Bu da bizim için çok tarihi, kritik önemi olan yerel seçimlere giderken daha özgüvenli, seçim gününe dair daha az endişesi olan ve aynı zamanda CHP'nin her bir üyesinin sadece kendi oy hakkına, kendi ödevine, kendi görevine değil; bulundukları tüm lokallerde tüm vatandaşların oy hakkı ve seçim güvenliğine sahip çıkmaları açısından son derece önemli buluyoruz. Aslında seçim güvenliği dediğimiz husus, CHP bünyesinde çeşitli genel başkan yardımcılıklarımızın kendi uzmanlık alanlarında özel ve özverili çalışmalarıyla bir bütün halinde ilerliyor. Tabii burada şunu özellikle önemsiyoruz: Seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası aşamalarımız için tüm zaman periyotlarını özel özel değerlendirip bu zaman dilimleri için gerek iletişim gerek örgüt yönetimi gerek dijital altyapı gerek hukuki güvenlik gibi pek çok değişkeni hesaba katarak gerçekleştirmemiz gereken tüm adımlar için alanda deneyimli, hem örgütümüz hem partimiz siyasi unsurları, aynı zamanda sürece katkı sunabilecek büyük bir kadroyla seçim sürecimize elbette hazırız."

"OPERASYONEL BİR KRİZE ANINDA, TÜM VERİLERİ ÖRGÜTÜMÜZÜN TÜM UNSURLARIYLA PAYLAŞACAĞIMIZ BİR AĞ HER ZAMAN İŞLETTİK"

Uzun Okakın, "Seçim gecesi olası bir kriz durumunda, sandıktan bir alarm gelmesi durumunda CHP'nin izleyeceği yol nedir" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Sandıklardan gelen alarmın hukuki yönü olup olmadığını, sayısal veri işlemeye dair bir problem olup olmadığını kendi alanlarında, kendi ilçeler ve mahalleler, okullar, sandıklar düzeyinde takip edecek müşahitlerimiz, okul ve ilçe avukatlarımız, sandık görevlilerimiz, okul sorumlumuz, kat sorumlumuz, okul bilişim sorumlumuz; mümkün mertebe seçimin unsuru ve fiziksel olarak alanı haline gelen tüm yerlerde görevlendirdiğimiz partili yol arkadaşlarımızla sahada takip edeceğiz. Öte yandan sisteminizde bizim için bir uyuşmazlık tespit edilen, üç farklı kaynağın karşılaştırılması neticesinde aleyhte bir problemin tespit edilen herhangi bir yer için aynı zamanda genel merkezimizden, il başkanlıklarımıza ve ilçe başkanlıklarımıza eş zamanlı sunulan ekranlarda, gerek buradan kuracağımız özel temaslarla gerek de kendileri takip edebilecekleri özel ekranlarda sonuçların sağlıklı neticelenmesine engel teşkil edecek gerek hukuki gerek sayısal gerek herhangi bir okulda operasyonel bir krize dair tüm verilerin eş zamanlı ve eş güdümlü örgütümüzün tüm unsurlarıyla paylaşacağımız bir ağ her zaman işlettik.

"VATANDAŞLARIMIZIN HER BİRİNİN KULLANDIĞI OY HAKKININ HAKKANİYET ÖLÇÜSÜNDE TECELLİ ETMESİ İÇİN ÇABA GÖSTEREN BİR CHP GÖRÜYORUZ"

CHP, seçim dönemlerinde geçmişten elde ettiği tüm tecrübeleri bir sonraki seçimde daha eksiksiz, kusursuz ancak örgütün deneyiminin de sağlıklı işlediğini gördüğü, damıtılmış bir süreç yönetimine dair üzerine koyarak süreci yönetmeye mükellef. Çünkü seçim deneyimleri açısından CHP örgütü, bizim ülkemizde olduğu gibi demokrasi kavramının tartışmalı olduğu yerlerde, seçim güvenliğini sağlamakla mükellef birer özne hüviyetine kavuşuyor. Aslında arzu ettiğimiz siyasi düzen tabii ki bu değil. Ama biz bazen deriz ki 'Alanında idealist bir çaba sergileyen, kendisini ülkenin aydınlık geleceğine adamış, çoğulculuk, demokrasi ve çağdaşlık gibi değerler çerçevesinde herhangi bir sorun hisseden, geleceğe dair endişesi olan tüm partililerimizle birlikte bizim normalde uygulamayacağımız ama ne yazık ki ülkemizde her seçim döneminde ve seçimler arası dönemde yanlış uygulamalara tanık olduğumuz bu süreçleri düzeltme, müdahale etme ve gereken neyse o sorumlulukları belirleyerek önceden dağıtmakla mükellef bir parti CHP. Dolayısıyla operasyonel anlamda sahada da tüm gün yorulacak ve yerel seçimlerin tüm Türkiye adına; sadece sonuçların CHP lehine olmasını önemsemeden, vatandaşlarımızın her birinin kullandığı oy hakkının hakkaniyet ölçüsünde tecelli etmesi için çaba gösteren bir CHP görüyoruz sahada."

"YEREL SEÇİMLER, GENEL SİYASETTEN MEMNUN OLMAYAN EZİCİ BİR ÇOĞUNLUĞUN DENGE SAĞLAYABİLECEĞİ BİR ALAN"

CHP'li Uzun Okakın, seçmene şöyle çağrı yaptı:

"Biz sadece CHP olarak değil, halkımızın geneli olarak çok büyük bir toplamız. ve bizim gönlümüzden geçen, bize vicdani olarak doğru gelen, bize yerel yönetim anlayışı olarak doğru gelen herhangi bir partiye kullandığımız oy, yerel yönetim başarısı dendiğinde CHP ve CHP'nin adayları aklına aklımıza geleceği için lehimize sonuçlanacağını bildiğimiz, seçmenimizin vicdanına güvendiğimiz, adaylarımızın rüştlerini ispat ettiğine, süreç yönetimlerine güvendiğimiz bir yerel seçim süreci olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden burada vatandaşımızın yapması gereken bir şey var. Bizim oy kullanma meselemiz tabii ki birey bazında; hem hakkınız hem ödevimiz hem görevimiz. Ancak bireysel olarak bu sorumluluğumuzu kişi kişi yerine getirirsek büyük bir toplamın güçlü bir parçası oluyoruz. O yüzden kimse 'Benim bir oyum acaba önemsiz mi olacak' düşüncesiyle sandığa gitmemezlik yapmamalı. Çünkü yerel seçimler, genel siyasetten memnun olmayan Türkiye'deki ezici bir çoğunluğun kentlerde, ilçelerde, illerde, belediyelerimizin tamamında aslında Türkiye'de adil olanı daha yükselterek Türkiye genelinde bir siyasi ve politik denge sağlayabileceği de bir alan.

"İSTERİZ Kİ VATANDAŞLARIMIZ SEÇİM GÜNÜ OY KULLANDIĞI SANDIĞIN SONUÇLARINI TAKİP ETSİN"

Dolayısıyla vatandaşımız oy kullanma hakkını ve ödevini yerine getirsin. Biz isteriz ki aynı zamanda seçim günü oy kullandığı sandığın sonuçlarını takip etsin. Eğer bir müşahit kartıyla bunu yapmak isterse bulunduğu ilçedeki ilçe başkanlıklarımıza ulaşsın ve müşahit kartını lütfen alsın. Okul önünde herhangi bir soruna müdahale etme gereği duyuyorsa, bu müşahit kartlarımız gerçekten oldukça önemli. Aynı zamanda vatandaşımızın da kullandığı oyun hakkaniyetli sonuçlandığına emin olması açısından yapması gereken ne varsa bizlere ortak olsun, bizlerle birlikte gerçekleştirsin. Biz seçim günü, onun tespit ettiği bir problemi gördüysek o sorunu daha güçlü çözebiliriz. Örgütümüzün güçlü ve büyük organizasyonuna ilaveten tüm vatandaşlarımızın eğilimi ne yönde olursa olsun, sandık güvenliğinin seçime dair endişesi varsa, bunun bir parçası olmasının aslında toplumun geneline katacağı şey çok fazla.

"BİR OYUN ÇOK FAZLA ÖNEMİ VAR"

Tüm vatandaşlarımızla büyük bir heyecanla yerel seçimleri bekliyoruz. Çünkü yerel seçimlerin bize ifade ettiği, anlam bir zarf, bir pusula, 'seçim sonuçlandı, bakalım ne olacak' değil. Yerel seçimlerin bizim için ifade ettiği anlam; rant için heyecanlananlarla, 'Kentin öteki hisseden tüm kesimlerine ne yapabilirim' diye heyecanlananlar arasındaki büyük bir fark. Dolayısıyla vatandaşlarımıza bu anlamda büyük sorumluluk düşüyor. Hep birlikte halkın bütçesiyle oluşan yerel yönetimlerin doğru kanallara aktarılmasını sağlayabilmek adına; ülkemizin tüm şehirleri, ilçeleri, kentleri açısından doğru politikaları birlikte uygulayabilmemiz için bir oyun çok fazla önemi var. O yüzden oyumuzu kullanalım. Örgütlerimizle 81 il, 973 ilçede organize olmuş biçimde sahadayız. Aynı zamanda ödevimizi önceden hazırlanmış ve oluşabilecek tüm felaket senaryolarını bilhassa çalışmış bir parti olarak sahadayız. Tüm vatandaşlarımızı hem oy kullanmaya hem de seçimin sonucunu partililerimizle birlikte takip etmeye özellikle davet ediyoruz."