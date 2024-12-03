Anka Haber Ajansı 3 Aralık Salı Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anka Haber Ajansı 3 Aralık Salı Gündemi

Anka Haber Ajansı 3 Aralık Salı Gündemi

ANKA Haber Ajansı 3 Aralık Salı gündemi

03.12.2024 09:03  Güncelleme: 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

09.00 - Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının duruşması, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde yapılacak. (ANKARA)

09.00 - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel'e ilişkin davanın beşinci duruşması görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADIYAMAN)

09.30 - CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçu"ndan açılan davanın ilk duruşması Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (ANKARA)

09.30 - Yenidoğan Çetesi Davasının duruşmasına, müşteki ve avukatlarının açıklamalarıyla devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00- TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyareti edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

10.30 - DEM Parti "milletvekilleri aralarında siyasetçi, sendikacı ve gazetecilerin bulunduğu uluslararası bir heyetle birlikte" terör örgütü PKK'nın Lideri Abdullah Öcalan için Adalet Bakanlığı'na başvuracak ve açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10. 30- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Kadına Karşı Şiddeti ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu toplantısına katılacak. (ANKARA)

10.45 - 12.45 - 13.30- TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dünya Engelliler Günü kapsamında Öveçler'de Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi ile Engelliler Hizmet Birimleri'nin açılışını gerçekleştirecek (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - TÜRK - İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari ücret komisyonu toplantısı öncesi ekonomi muhabirlerinin sorularını cevaplayacak. (ANKARA)

12.30- Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Dernek Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

14.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSİ tarafından yapımı tamamlanan 564 tesisin toplu açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

14.00 - Keçiören Engelsiz Spor Merkezi açılışı Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımı ile yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

14.00 - CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - TBMM Genel Kurulunda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

15.00 - CHP İstanbul İl  Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Danışma Kurulu Toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.30 - İzmir Barosu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Aralık, Kültür, Çevre, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 3 Aralık Salı Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:17 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu
10:09 Okullardaki yeni tehlike Meyve suyu kutusuna saklayıp içeri sokuyorlar Okullardaki yeni tehlike! Meyve suyu kutusuna saklayıp içeri sokuyorlar
09:59 Kasım ayında enflasyon yüzde 2,24 arttı, yıllık bazda 47,09 oldu Kasım ayında enflasyon yüzde 2,24 arttı, yıllık bazda 47,09 oldu
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
07:54 Muhaliflerin Suriye’deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama’yı tamamen ele geçirmek Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek
15:55 Silah zoruyla yıldız futbolcunun milyonlarını çaldılar Silah zoruyla yıldız futbolcunun milyonlarını çaldılar
15:36 10 kilo veren Aslıhan Gürbüz’ün son hali çok konuşuldu 10 kilo veren Aslıhan Gürbüz'ün son hali çok konuşuldu
15:32 Düğünde dolar havuzu Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu Düğünde dolar havuzu! Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu
15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
15:29 Fenerbahçe yıldız futbolcunun kalemini kırdı Fenerbahçe yıldız futbolcunun kalemini kırdı
14:49 Türkiye’nin en zengin 2 kadını Türkiye'nin en zengin 2 kadını
14:47 Muhaliflerin ele geçirdiği sistem Rusya’nın uykularını kaçıracak cinsten Muhaliflerin ele geçirdiği sistem Rusya'nın uykularını kaçıracak cinsten
14:46 Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı
14:39 Yenidoğan Çetesi davasında WhatsApp konuşması soruldu, cevap şoke etti Yenidoğan Çetesi davasında WhatsApp konuşması soruldu, cevap şoke etti
14:23 Halep’te marketler açıldı, ürünler Türk Lirası ile satılıyor Halep'te marketler açıldı, ürünler Türk Lirası ile satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 10:40:23. #1.13#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 3 Aralık Salı Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.