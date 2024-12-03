Anka Haber Ajansı 3 Aralık Salı Gündemi

Güncel

09.00 - Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının duruşması, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde yapılacak. (ANKARA)

09.00 - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel'e ilişkin davanın beşinci duruşması görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADIYAMAN)

09.30 - CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçu"ndan açılan davanın ilk duruşması Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (ANKARA)

09.30 - Yenidoğan Çetesi Davasının duruşmasına, müşteki ve avukatlarının açıklamalarıyla devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00- TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyareti edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

10.30 - DEM Parti "milletvekilleri aralarında siyasetçi, sendikacı ve gazetecilerin bulunduğu uluslararası bir heyetle birlikte" terör örgütü PKK'nın Lideri Abdullah Öcalan için Adalet Bakanlığı'na başvuracak ve açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10. 30- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Kadına Karşı Şiddeti ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu toplantısına katılacak. (ANKARA)

10.45 - 12.45 - 13.30- TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dünya Engelliler Günü kapsamında Öveçler'de Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi ile Engelliler Hizmet Birimleri'nin açılışını gerçekleştirecek (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - TÜRK - İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari ücret komisyonu toplantısı öncesi ekonomi muhabirlerinin sorularını cevaplayacak. (ANKARA)

12.30- Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Dernek Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

14.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSİ tarafından yapımı tamamlanan 564 tesisin toplu açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

14.00 - Keçiören Engelsiz Spor Merkezi açılışı Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımı ile yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

14.00 - CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - TBMM Genel Kurulunda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

15.00 - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Danışma Kurulu Toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.30 - İzmir Barosu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…