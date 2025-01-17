Ankara\'da Ağaçlar İçin Seferberlik Başlatıldı

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(ANKARA) - Kavaklıdere, Gaziosmanpaşa ve Atatürk Bulvarı ile Cinnah Caddesi üzerinde asırlık ağaçların kuruduğunu, gölgesine sığınılacak ağaç kalmadığını belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) başvuran Kavaklıderem Derneği, "Ağaçlarımızı Geri İstiyoruz" kampanyası başlattı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın konuyla hemen ilgilendiğini belirten Dernek Başkanı Halil Yurtkuran, "Tüm Ankara için seferberlik ilan ediyoruz" dedi. Ankara Kent Konseyi de kampanyaya destek vererek ""Kapımdaki Doğa" başlığıyla bir çalıştay düzenleneceğini bildirdi. ABB ekipleri Dernek yetkilileriyle birlikte bölgede inceleme yaptı.

Kavaklıderem Derneği'nin olağanüstü toplanan Yönetim Kurulu, bölgedeki ağaçların hızla kuruduğu, Ankara'nın en yeşil bölgesinde neredeyse gölgesine sığınılacak ağaç kalmadığını belirterek Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a başvurdu.

Yurtkuran: "Boşalan yüzlerce ağaç parsellerinin üzerinin betonla kapatıldı"

Kavaklıderem Derneği Başkanı Halil Yurtkuran, ABB Başkanı Yavaş'a gönderdikleri dilekçede, semtin eski ağaç yapısına kavuşturulmasını istedi. Yurtkuran, bölgedeki ağaç popülasyonunun giderek kaybolmasının çok üzücü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Başvurumuzdan sonra Mansur Yavaş Başkan konuyla hemen ilgilendi. Büyükşehir Belediyesi'nden gelen uzmanlarla da görüştük. Öğrendiğimize göre Bahçelievler, Emek ve Aydınlıkevler semtlerinde de çok sayıda ağaç kaybı yaşanmış. Tüm Ankara için seferberlik ilan ediyoruz. Çevre Bakanlığı'nın Koruma Kurulu kararları gerekçe gösterilerek köküne bile dokunulamayan ömrünü tamamlamış ağaçlarımızın yerine yeni ağaçlar dikilmesini istiyoruz. Boşalan yüzlerce ağaç parseli var. Kimi parsellerin üzerinin betonla kapatıldığını gördük. Daha önce ömrünü tamamlamış kaç ağaç parselini, döşenen yaya kaldırımlarının altında kaybettik bilemiyoruz. Kavaklıdere Bölgesi'nin ağaç dikimi için pilot bölge ilan edilmesini istiyoruz."

Ankara Kent Konseyi de devreye girdi

Öte yandan Ankara Kent Konseyi (AKK) Çevre ve İklim Meclisi Başkanı Ömer Şan ile Meclis Genel Sekreteri ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim görevlisi de olan Prof. Dr. Nilgül Karadeniz ile Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi ve Meclis YK Üyesi Prof.Dr. Nilgün Görer Tamer de Kavaklıderem Derneği'ndeki toplantılara katıldıktan ve dernek yöneticileri tarafından bilgilendirildikten sonra bölgede inceleme yaptı.

Ankara Kent Konseyi Çevre ve İklim Meclisi Başkanı Ömer Şan, Kavaklıderem Derneği'nin tepkisini duyduklarını, ömrünü tamamlayan veya herhangi bir nedenle kesimi yapılmış ağaçların yerlerine yenilerinin dikilmesi için Kavaklıderem Derneği öncülüğünde ve Prof. Dr. Nilgün Görer Tamer'in planmasında, Ankara Kent Konseyi'nde "Kapımdaki Doğa" başlıklı bir çalıştay düzenleyerek, yıllardır el atılmayan sokak ağaçlarının giderek yok olması sorununa dikkat çekeceklerini belirtti.

Dernek ile ABB ve ANFA Genel Müdürlüğü'nden oluşan heyet cadde ve sokaklarda inceleme yaptı

Prof. Dr. Nilgül Karadeniz ise çevre sorununun tüm Ankara'yı ilgilendirdiğini, Görer Tamer'in Ankara Kent Konseyi Çevre ve İklim Meclisi ortak çalışmasıyla hazırladığı 'Kapımdaki Doğa Çalıştayı'na diğer semt derneklerinin de davet edilerek tüm Ankara'nın bu konuda duyarlı olmasının sağlanmasında yarar olduğunu söyledi.

"Kapımdaki Doğa Çalıştayı" ile ilgili bilgi veren AKK Çevre ve İklim Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Görer Tamer, ağaçlara yerleştirilen karekodla ağacın özelliğinin ve ekosisteme ne kadar değer kattığının öğrenilebileceğini, iklim dirençli yerleşimler için sokak ağaçların önemini anlatmaya çalışacaklarını kaydetti.

Kuruyan ağaçlardan boşalan parsellerin beton dökülerek kapatılmasının ve yerlerinin yok edilmesinin kabullenilemez olduğunu ve Ankara'nın aynı zamanda yeşilin de başkenti olması gerektiğini belirten Ankara Kent Konseyi Çevre ve İklim Meclisi Başkanı Şan, Başkent sokaklarındaki ağaç varlıklarının korunması açısından Kavaklıderem Derneği'nin başlattığı "Ağaçlarımızı Geri İstiyoruz" kampanyasını yürekten desteklediklerini söyledi.

Kavaklıderem Derneği Yönetim Kurulu ile ABB ve ANFA Genel Müdürlüğü ekiplerinden oluşan heyet, Kavaklıdere bölgesindeki cadde ve sokaklarda inceleme yaparak hayvan heykeline dönüştürülen kurumuş anıt ağaçlar ile kesilerek dipleri betonla kapatılmış ağaçlarla ilgili inceleme gezisi yaptı.