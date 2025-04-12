Ankara Kent Konseyi, Eski Bakan Ali Naili Erdem'i Ağırladı

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi'nin (AKK) deneyim paylaşım platformu SözONda'nın konuğu, eski Bakan Ali Naili Erdem oldu. Erdem, Ankara'daki görev süresince kazandığı deneyimleri, "Hatıralarımdaki Ankaralılar ve Rizeliler" başlığıyla katılımcılara aktardı.

Deneyim paylaşımlarını söyleşi konseptiyle katılımcılarla buluşturan SözONda'nın son konuğu, eski Milli Eğitim Bakanı, eski Çalışma Bakanı ve eski Sanayi Bakanı Ali Naili Erdem oldu.

Ankara Kent Konseyi desteği ve ev sahipliğinde Çamlıhemşin Eğitim ve Kültür Derneği (ÇAHEV) tarafından düzenlenen, ÇAHEV Başkanı Metin Gültan sunumuyla gerçekleşen söyleşi programında Erdem, Ankara'daki görev süresince kazandığı deneyimleri, birikimleri "Hatıralarımdaki Ankaralılar ve Rizeliler" başlığıyla katılımcılara aktardı.

Ankara Kent Konseyi Kent Atölyesi'ndeki söyleşi programına AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, eski Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu, eski Orman Bakanı Nevzat Ercan, eski Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğlu, eski Bursa Milletvekili Mehmet Gazioğlu, eski Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem, ABB eski Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve eski Başbakan Yardımcısı, AKK Onur Kurulu Üyesi Murat Karayalçın, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, AKK YİK Başkanı Şevket Bülend Yahnici, Yargıtay eski Başkanı Sami Selçuk, eski Vali ve Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar, iş insanı Sefer Ulusoy, Rize Dernekleri Federasyonu (RİDEF) Başkanı Muammer Bostan, Çamlıhemşin- Hemşin Vakfı Başkanı Hüseyin Gültan başta olmak üzere; bürokratlar, emekli asker ve generaller, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, AKK bileşenleri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

"Burası müşterekler üzerinden kavgaları durduğumuz bir alan"

Program açılışında sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın selamını ileterek başlayan AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Sayın Mansur Başkanımız da bugün bu programda yer almayı çok istedi. Bu kadar kıymetli hazirunun Ankara Kent Konseyi'nde olması bizler için büyük bir onur. Bugün SözONda ile olağanüstü cümlelere şahit olacağız" dedi.

ABB eski Başkanı ve AKK Onur Kurulu üyesi Murat Karayalçın'a teşekkürlerini sunarak sözlerine devam eden Yılmaz, "Sayın Murat Karayalçın kent bilimci ve şehir bilimci olmaktan da öte lütfedip sayın Mehmet Haberal, Ömer Koç, İlhan Tekeli, Ruşen Keleş hocamız ile beraber Ankara Kent Konseyinin Onur Kurulu Üyesi olmayı kabul etti. Bu bizim için büyük bir şerefti. Sıfır bütçe ile kentlilerin şiirsel bir katılımla organizasyona dönüştürdüğü Ankara Kent Konseyine bugün misafirsiniz. Bu bizler için büyük bir şeref. Müşterekler üzerinden kavgaları durduğumuz bir alan burası" diye konuştu.

Ankara'da uzun yıllar Devlet Bakanı olarak görev yapan Ali Naili Erdem, söyleşi programında çalışma hayatındaki deneyim, birikim ve anılarını katılımcılarla paylaşarak o dönemin siyasetini, Ankara'sını da hafızalarda canlandırdı.

1927 yılı doğumlu eski Bakan Ali Naili Erdem, moderatör Metin Gültan'ın yönelttiği "Ankara'ya ilk ne zaman geldiniz, o zamanın Ankara'sı nasıldı" sorusu üzerine, 1940'lı yılların Ankara'sının anılarında büyük yeri olduğunu ifade ederek, bakanlık yaptığı dönemi kapsayan 1960'lı ve 1970'li yılların Ankara'sını, şu sözlerle özetledi:

"Ankara dediğimiz yer Ulus ve Kızılay arasındaydı. Yine de çok güzel günlerimiz geçti. Çok kıymetli insanlar tanıdık, güzel anılar edindik. O dönemler Türk siyasetinde saygı ve uzlaşı vardı."

Erdem, Türk siyasetine damga vuran Celal Bayar, Süleyman Demirel, Fahri Korutürk, Bülent Ecevit gibi önemli isimlerle olan Ankara anılarını da anlattı.

Murat Karayalçın belediyeciliğine övgü

ABB eski Başkanı ve AKK Onur Kurulu üyesi Murat Karayalçın'ın belediyeciliğinden de övgüyle bahseden Erdem, "Diploması elinde değil, önünde olan birisidir Karayalçın. Ankara'nın kentleşmesinde büyük emeği olmuştur. Ankara'ya çok büyük hizmetler yapmıştır. Her zaman sevilecek ve takdir edilecek bir adamdır" ifadelerini kullandı.

Karayalçın'dan birliktelik vurgusu

Ankara için her daim çalışmaya hazır olduklarını vurgulayan ABB eski Başkanı ve AKK Onur Kurulu Üyesi Murat Karayalçın ise "Siyasi görüşümüz ne olursa olsun hep birlikte Ankara'nın yeniden Türkiye'nin en güçlü, en ileri olanaklara sahip hale getirilmesi için çaba harcadığımız Ankara Büyükşehir Belediyesine katkıda bulunmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

AKK YİK Başkanı Şevket Bülend Yahnici, "Biz Ankaralıyız, Ankara sevdalısıyız, ömrümüzü hep Ankara için geçirdik. Ankara Kent Konseyinde de onun için buradayız. Ankara önemli bir şehir, Milli Mücadele'nin başkenti. Bizim Ankaralılığımız, Ankara'yı yaşayan ve soluyan her insana Ankaralı olarak bakmaktır. Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya geldiğinde 25-50 bin arası bir şehirdi bugün ise milyonlar yaşıyor bu kentte. Hep beraber aynı havayı soluyoruz" dedi.

Yarım asırlık siyasi birikimini Ankara Kent Konseyi'nde aktaran ve katılımcılara ışık tutan Erdem, "Atatürksüz bir Türkiye olamaz. İslam gönül hazinem, devrimler akıl dünyamın hazinesidir. Ne İslam'dan vazgeçeceğiz ne Atatürk'ten" diyerek sözlerini sonlandırdı.