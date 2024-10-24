ANKARA TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

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ANKARA'da PKK'lı teröristler tarafından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici (36), Cengiz Coşkun (49), Hasan Hüseyin Canbaz (28) ve Atakan Şahin Erdoğan (40), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine PKK'lı teröristler Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz, makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun için Karşıyaka Mezarlığındaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bektaş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Devrişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile şehitlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin yakınları Türk bayrağına sarılı tabutların başında gözyaşlarına boğuldu. Şehit Hasan Hüseyin Canbaz'ın eşi Simge Canbaz, tabutun başında fenalaştı. Canbaz'a, sağlık görevlileri müdahale etti. Zahide Güçlü Ekici'nin tabutunun başına tülbent konuldu. Eşi Yalçın Ekici, büyük üzüntü yaşadı. Cenaze namazlarını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Şehitlerin cenazesi, namazların ardından omuzlarda cenaze araçlarına taşındı. Bu sırada Zahide Güçlü Ekici'nin eşi Yalçın Ekici, fenalaştı. Yalçın Ekici'yi de sağlık görevlileri müdahale etti. Şehitlerin cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

ŞEHİT EŞE SON VEDA

Güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan için de Sincan ilçesindeki Cimşit Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Pınar Erdoğan, iki kızı ile birlikte Türk bayrağına sarılı tabutun başına gelerek, şehit eşine veda etti. Pınar Erdoğan ve kızları, tabutu ve şehit Erdoğan'ın fotoğrafını öptü. Pınar Erdoğan, gözyaşı döken kızlarını, "Ağlamayın, babanız şehit oldu" diyerek teskin etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi daha sonra Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.