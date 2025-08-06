Antalya-Alanya Otoyolu 2,5 Yılda Tamamlanacak - Son Dakika
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Antalya-Alanya Otoyolu 2,5 Yılda Tamamlanacak

06.08.2025 13:02
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AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, yapımına başlanan Antalya-Alanya Otoyolu'nu yüklenici firmanın 2,5 yıl gibi bir sürede bitirme taahhüdünde bulunduğunu belirterek, "Ulaşımda Antalya'ya çağ atlatıyoruz.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, yapımına başlanan Antalya- Alanya Otoyolu'nu yüklenici firmanın 2,5 yıl gibi bir sürede bitirme taahhüdünde bulunduğunu belirterek, "Ulaşımda Antalya'ya çağ atlatıyoruz. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Çetin, yaptığı açıklamada, Antalya'nın trafiğini rahatlatmak için 8 kavşak müjdesi verdiklerini, birkaç gün önce de Kepez Üstü Kavşağı'nın ulaşıma açıldığını söyledi.

Antalyalıların ve kente gelen misafirlerin 90 gün gibi kısa sürede sunulan bu hizmetten duydukları memnuniyeti sosyal medya hesaplarından paylaşımlarla dile getirdiğini belirten Çetin, "Yol medeniyettir. Bir müjde daha var. Uncalı'ya giden yol üzerindeki İller Bankasını geçince Sanayi Kavşağı'nın da üst bağlantı yolları tamamlandı. Bugün yarın o da bitmek üzere ve ulaşım üstten sağlanınca Antalya'mızın şehir içi trafiği rahatlayacak." diye konuştu.

Vatandaşlara 2023'te bu sözleri vadettiklerinde bazı kesimin inanmadığını dile getiren Çetin, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 7 yıldır Büyükşehir'i yöneten CHP'li belediye başkanı ve ekibine 7 yıldır bir çivi çakmadıklarını, bir kavşak yapmadıklarını, yeni arter açmadıklarını, yeni yollar, yeni planlamalar yapmadıklarını, Antalya'nın geleceğine yönelik vizyon projeleri ortaya koymadıklarını söylerken bunu kastediyorduk. Biz 23 yıldır eserlerimizle, yaptıklarımızla ortadayız. 8 kavşağın müjdesini verdiğimizde, hızlı bir şekilde tamamlanacağını söylediğimizde o gün bizi eleştiren muhalefet bugün mahcubiyetini yaşıyor. Antalyalıların bu hizmetleri kullanmasından dolayı da memnuniyet yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz."

"Sadece 8 kavşakla kalmayacağız, bunun arkası gelecek"

Çetin, kentte 8 kavşaktan 6'sının bu yıl içerisinde, Uncalı ve Duraliler kavşaklarının da 2026'da tamamlanacağını bildirdi.

Serik'teki kavşağın da hizmet vermeye başladığını hatırlatan Çetin, "Sadece 8 kavşakla kalmayacağız, bunun arkası gelecek. Antalya'nın ulaşım sorunlarını, çileye dönmüş trafik sorununu görüyoruz." dedi.

Antalya-Alanya Otoyolu'nun yapımına başlandığını hatırlatan Çetin, "Yaklaşık 3,5-4 yıl sürecek bir otoyol ihalesi. Ciddi bir yatırım. 90 metrelik tünel açılmıştı, viyadüklerle başlayan kısmında temel atma töreni gerçekleştirildi. Bunu da inşallah yüklenici firma 2,5 yıl gibi bir sürede bitirme taahhüdünde bulundu, daha erken bitirme sözünü verdi. Ulaşımda Antalya'ya çağ atlatıyoruz. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çetin, Tarım ve Orman Bakanlığınca Aksu'da 18 mahalleyi ilgilendiren bir ihale gerçekleştirildiğini söyledi. Bunun yaklaşık 170 milyon liraya yakın bedelli bir ihale olduğunu dile getiren Çetin, "Toplulaştırma alanları, su kanalları, suyun ulaşması, stabilize yolların yapılması ve sanatsal eserlerin onarılması gibi 18 mahalleyi ilgilendiren ihale gerçekleştirdik." bilgisini verdi.

Büyükşehir Belediyesinin de kendi sorumluluk alanlarında yeni kavşaklar yapması gerektiğini belirten Çetin, art niyetli bazı kişilerin bu kavşakları Büyükşehir Belediyesinin yaptığını söylediğini kaydetti. Antalya'daki yatırımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Çetin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Serik'teki anayolu ilgilendiren farklı seviyeli iki kavşağın daha yapılacağını, Gebiz Kavşağı'ndan sonraki 11 kilometrelik mevcut yolda ise halen iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

"Atatürk Devlet Hastanesi için onay alındı"

Kentteki sağlık yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Çetin, Aksu Hastanesi'ni yıl sonu ya da 2026'nın ilk aylarında açmayı hedeflerini belirtti.

Muhalefetin "Yıkılıp yerine rezidans, otel yapılacak" dediği merkezdeki Atatürk Hastanesi için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden onay aldıklarını, yerine daha güzel bir hastane yapacaklarını ifade eden Çetin, eskisinin yıkılıp yerine yenisinin temelinin atılmasının yıl sonuna doğru planlandığını dile getirdi.

Çetin, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkılarak yerine yeni müze yapılması çalışmalarıyla ilgili de "Müze birilerine verilecek, yerine otel yapılacak" şeklinde söylenti çıkarıldığını belirtti.

Yeni müze binası yapıldığında bu söylentileri yayanların da mahcup olacağını belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Aynı İstanbul'daki AKM'de olduğu gibi burada da müze yeriyle alakalı ortalığı velveleye veriyorlar. Ben o müzeye ilk gittiğimde çocuktum, 50 senedir aynı müze duruyor. 50 yıl geçmiş, artık miadını doldurmuş bir yapı. Tarihi eser durumu da yok. Antalya Türkiye'de turizmin başkenti. Kültür ve Turizm Bakanımızın buralı olmasını fırsata çevirerek, böyle bir yatırımı Antalya'nın kazanması doğru değil mi? Bunda ne gibi bir eleştiri olabilir ki? Yıkılıp yenisinin yapılması, güzel bir eserin ortaya çıkması. Yeni yerler lazım, yeni modernize olmuş bir müze lazım."

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma

Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmaya ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsmi birtakım yolsuzluk iddialarıyla anılan partinin hezeyanlarını beraber izliyoruz. İstanbul ile başlayan, Antalya, İzmir, Manavgat, Adıyaman ve Adana'ya sıçrayan, arkasının ne olup ne biteceğini bilmediğimiz hukuki bir süreci de beraber yaşıyoruz. Biz her zaman baştan itibaren söyledik. Savcılara, hakimlere güvenmek, adalete saygı duymak lazım. Onların vereceği kararı da saygıyla karşılamak lazım."

Vatandaşların bu süreçte, CHP teşkilatından, belediye başkanlarından ve CHP Genel Başkanı'ndan daha sağduyulu ve temkinli davrandığını belirten Çetin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasına ilişkin bazı kesimin "Oğlu ile gelini arasındaki meseleden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı" söylemlerinde bulunduğunu ifade etti.

Bu dosyaların tamamının gizlilik içerdiğini vurgulayan Çetin, "Ne olup ne bittiğini, arkasında nelerin olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir savcı, bir insanın gelini veya damadı, oğlu veya kızının arasındaki anlaşmazlıktan dolayı hiçbir babayı, anneyi içeri almaz. Hiçbir hakim, savcı böyle bir şeyi yargılamaz. Demek ki burada farklı şeyler var." değerlendirmesinde bulundu.

Çetin, "Kimseyi körü körüne almış bir yargı yok. Tamamen hukuki bir süreç var, şikayetçiler var. Biz herkese 'izleyelim, sağduyulu davranalım ve ağzımızdan çıkacak ifadelere dikkat edelim' diyoruz. 'Burada yanlış bir durum yok' diyenleri kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ali Çetin, AK Parti, Belediye, Politika, Ekonomi, antalya, Ulaşım, Güncel, Alanya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya-Alanya Otoyolu 2,5 Yılda Tamamlanacak - Son Dakika

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