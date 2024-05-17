Antalya'da 23. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri ve ScienceInBlue Projesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Antalya'da 23. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri ve ScienceInBlue Projesi Gerçekleştirildi

Antalya\'da 23. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri ve ScienceInBlue Projesi Gerçekleştirildi

Antalya'da düzenlenen 23. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri ve ScienceInBlue Projesi kapsamında, 17 ülkeden akademisyen ve temsilciye su altı kültürel miraslarına yönelik bilimsel dalış eğitimi verildi. Program, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu destekleriyle Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlendi. Katılımcılara, su altı kültür mirası ve bilimsel dalış konularında eğitimler verildi ve çeşitli teknolojik araçlar kullanılarak su altı eserlerinin belgelenmesi ve çıkartılması gibi konular anlatıldı.

17.05.2024 17:39
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Antalya'da 23. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri ve "ScienceInBlue" isimli Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında, 17 ülkeden akademisyen ve temsilciye su altı kültürel miraslarına yönelik bilimsel dalış eğitimi verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu destekleriyle planlanan program, Akdeniz Üniversitesi ile UNESCO ve Dünya Sualtı Federasyonu (CMAS) tarafından üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Akdeniz ve Galatasaray Üniversiteleri tarafından sürdürülen "ScienceInBlue" isimli AB projesi ile 23. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri kapsamındaki programa, Senegal, Mozambik, Cezayir, Tunus, Cabo Verde, Kenya, Mauritius, Komorlar, Cibuti, Madagaskar, Eritre, Gambiya, Mısır ve Fas'tan Kültür Bakanlıkları temsilcileri ile Türkiye, Portekiz, Polonya ve İtalya'dan akademisyenler katıldı.

Ülkelerinde su altı kültürel miras alanında çalışmaya hazırlanan katılımcılara, bilimsel dalış ve su altı kültür mirası başlıkları altında eğitim verildi.

Programda, su altı robotları, tabletleri ve bilgisayarları eğitimi, su altında Airlift kullanımı, belgeleme ve çizim yapma, 3B fotoğraf çekme, basınç odası teknolojisi ve su altı eser çıkartma yöntemleri gibi çok yönlü bilimsel dalış eğitimleri anlatıldı.

Eğitim programının ardından proje koordinatörü Doç. Dr. Hakan Öniz ve katılımcılar, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da 23. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri ve ScienceInBlue Projesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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