Antalya'da 3. Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri Başlıyor - Son Dakika
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Antalya'da 3. Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri Başlıyor

Antalya\'da 3. Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri Başlıyor

Antalya'da düzenlenen 3. Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri, 6-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Antalya, Bursa, İstanbul, Diyarbakır, Eskişehir, Ankara ve İzmir barolarının tiyatro toplulukları, 7 baro ve 8 oyunla sahne alacak.

02.06.2024 10:15  Güncelleme: 10:17
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(ANTALYA) - "3. Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri"nde Antalya, Bursa, İstanbul, Diyarbakır, Eskişehir, Ankara ve İzmir barolarının tiyatro toplulukları sahne alacak.

Yakalandığı hastalığın ardından 2021 yılında hayata veda eden avukat Soner Ustaoğlu anısına düzenlenen "Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri", üçüncü kez sanatseverlerle buluşuyor. Tiyatro Günleri'ne bu yıl Türkiye Barolar Birliği de destek veriyor. Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Barosu iş birliğinde 6 ile 13 Haziran arasında düzenlenecek etkinlikte, 7 baro 8 oyunla sahnede olacak.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek Tiyatro Günleri, Antalya Barosu Yırtık Cüppe Tiyatro Topluluğu'nun sahneleyeceği "Yalancı Aranıyor" isimli oyunla açılış yapacak. "Rosenbergler Ölmemeli" oyunuyla 7 Haziran'da Bursa Barosu, "Ne Seninle Ne Sensiz" ile 8 Haziran'da İstanbul Barosu, "Underground Bir Yeraltı Komedisi" isimli oyunla ise 9 Haziran'da Diyarbakır Barosu sahnede olacak.

Eskişehir Barosu'nun 10 Haziran'da "Dönemeç" oyunuyla devam edecek Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri, 11 Haziran'da Ankara Barosu'nun "Haydi Karına Koş", 12 Haziran'da İzmir Barosu'nun "Büyük Romulus" oyunlarıyla devam edecek. Antalya Barosu Baro Tiyatro'nun 13 Haziran'da oynayacağı "Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı" oyunuyla Tiyatro Günleri sona erecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 3. Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 3. Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri Başlıyor - Son Dakika
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