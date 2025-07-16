Antalya'da Eşini Öldüren Sanık İçin Müebbet Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Eşini Öldüren Sanık İçin Müebbet Talebi

Antalya\'da Eşini Öldüren Sanık İçin Müebbet Talebi
16.07.2025 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini 9 kurşunla öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

ANTALYA'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) 9 kurşunla öldüren Savaş Temirhanoğulları (48) ve kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen arkadaşı Fikret İnal'ın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları, 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine ateş edip, kaçtı. Bu sırada odasında uyurken silah seslerine uyanan çiftin kızları İ.T. (15), kabus gördüğünü düşünüp yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Eve gelen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.

KORKUTELİ'DE YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, Temirhanoğulları ve İnal'ı saklandıkları yerde, suç aleti tabancayla yakaladı. Savaş Temirhanoğulları ile kaçmasına yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Fikret İnal tutuklandı.

5'İNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Temirhanoğulları'nın 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme', İnal'ın ise 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım ve yataklık' suçlamasıyla yargılandığı davanın 5'inci duruşması, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede sanık avukatları Savaş Temirhanoğulları hakkında akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair yeniden rapor alınmasını ve maktulün tırnağında bulunan DNA'nın araştırılmasını istedi. Sanık Temirhanoğulları ise rapor talebine, "Ben burada boğazımı kesecektim. Yanıma gelen cezaevi personeli şahit. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Avukatlarıma katılıyorum" dedi.

'SANIK DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPIYOR'

Maktulün annesi Mediha Saçlı, "Sanık duygu sömürüsü yapıyor. 'Kendimi kesecektim' diyor ve bilerek söylüyor. Çocuğumu planlayarak öldürdü. Barışmaya gelen insan, güvenlikli kapıdan çıkardı. Bu adam arka kapıdan çıkıyor. Kızım Savaş'ın ailesinden yardım istedi ama edilmedi. Dışarda öldüreceklerdi ama kızım gitmediği için evde öldü. Benim çocuğum öldü, 3 torunum annesiz kaldı" diye konuştu.

MÜTALAA VERİLDİ

Mütalaayı açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Savaş Temirhanoğulları için 'Kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, sanık Fikret İnal yönünden ise 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebinde bulundu.

'SUÇLU OLSAM KAÇARDIM'

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık İnal, "Ben vicdanen suçlu olmadığımı biliyorum. 3 celse tutuksuz yargılandım. Suçlu olsam kaçardım. Ani gelişen bir olaydı. Biz oraya barışmaya gittik. Biz zaten gece çalışan insanlarız. Kastımız yoktu. 4 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

'TASARLANAN BİR DURUM DEĞİLDİ'

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Temirhanoğulları ise "Eşimin ailesinin verdiği ifadeler yalan. Kızımı bir kere 'torunum' diye sevmişler mi? Tasarlanan bir durum değildi" dedi. Mahkeme heyeti her 2 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

'EMSAL BİR MÜTALAA OLDU'

Duruşma sonrası mütalaayı değerlendiren Önce kadınlar ve Çocuklar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey, "Fadim'i öldüren Savaş'ın avukatları tarafından akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor alınması istendi. Mahkeme bunun dava sürecini uzatmaktan başka bir talep olmadığını anladı ve reddetti. Antalya Cumhuriyet Savcılığı tarafından Türkiye'de emsal olacak önemli bir mütalaa verildi. Öldüren koca Savaş için hem tasarlayarak hem de eşi öldürmeden dolayı ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Emsal karar ise öldüren katil kocanın yanında bulunan Fikret İnal hakkında. Mahkeme, 'Fikret İnal müşterek faildir' dedi. Fadim'in eşinin nasıl cezalandırılması gerekiyorsa Fikret de o sırada kocanın yanında tetiği çeken gibi fail olarak değerlendirildi. Hiçbir indirim uygulanmaması gerektiği de belirtildi" diye konuştu.

'BİR DE UTANMADAN 'İSTEYEREK DEĞİLDİ' DİYORLAR'

Sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen anne Mediha Saçlı ise "Benim çocuğumun canını nasıl yaktılarsa, Allah onların da canını yaksın. Çocuğumu 9 kurşunla öldürdüler. Bir de utanmadan, 'İsteyerek değildi' diyorlar. Halaları da kadın ama bana saldırıyorlar. Torunumu bize göstermiyorlar, çocuğu bizden uzaklaştırdılar. Canım yanıyor çünkü ben evladımı kaybettim. Torunumun elinden arkadaki anahtarı alıp kopyalatmışsın. Oysa benim kızım tüm kilitleri değiştirmişti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cinayet, Antalya, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Eşini Öldüren Sanık İçin Müebbet Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
Husumetli ailelerin ilginç kavgası Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler Husumetli ailelerin ilginç kavgası! Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
İstanbul’da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Heybeliada’da tekne kazası Denize düşen 7 kişi kurtarıldı Heybeliada'da tekne kazası! Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
Korkunç ölüm Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu Korkunç ölüm! Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı

17:19
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam’da kalıp Suriye’nin her karış toprağını savunacağım
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
16:00
İsrail’in Şam saldırısına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki
14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
08:13
Marmara’da orman yangınlarıyla mücadele Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
07:54
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
07:28
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
01:43
Kocaeli’ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
Kocaeli'ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
00:37
Yalova’da arazi yangını Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
Yalova'da arazi yangını! Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
00:18
15 Temmuz’un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
15 Temmuz'un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
00:10
İstanbul’da 15 Temmuz anması Üst düzey isimler katıldı
İstanbul'da 15 Temmuz anması! Üst düzey isimler katıldı
23:49
Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı
Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı
23:22
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 17:38:36. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Eşini Öldüren Sanık İçin Müebbet Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.