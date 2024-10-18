ANTALYA Özgür Özel: İsrail\'le ticaret cayır cayır devam ediyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'le ticaretin sürdüğünü belirterek, Maalesef ortaya bir gerçek çıktı. İsrail'le ticaret cayır cayır devam ediyor. Son olarak da ortaya çıktı ki bir malın serbest bölgeden antrepodan çıkıp, geçici depolama merkezinde etiket değiştirip, İsrail'e gitmesi de yasaklanmamış. Gerçek durum ortaya çıktı ki Türkiye'den İsrail'e gidecek mallar üçüncü bir ülkenin deposuna gidiyormuş gibi evraklandırılmakta dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya programı kapsamında Alanya ilçesi ziyaretlerinin sonrasında Gazipaşa ilçesine geçti. Partisinin ilçe başkanlığı ile Gazipaşa Belediyesi'ni ziyaret eden Özgür Özel, daha sonra Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nin açılışına katıldı. Bando eşliğinde yapılan kortej yürüyüşünün ardından açılışın yapılacağı alana gelen Özgür Özel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında konuştu. Tropikal meyve üreticilerinin pazarlama ve üretim sorunlarına değinen Özgür Özel, destekleyici çalışmalar ve kuralların hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Çekirdeksiz narın sadece Gazipaşa'da üretildiğini aktaran Özgür Özel, bu ürünün olumlu anlamda stratejik bir ürün olarak devlet tarafından sahiplenilmesinin önemli olduğuna işaret etti. Antalya'dan Alanya'ya yapılacağı söylenen otoyolun Gazipaşa'ya kadar uzanmamasının kabul edilebilir olmadığını savunan Özgür Özel, Gazipaşa hızla değişen ve gelişen bir ilçe olmasına rağmen eğitim yatırımı yapılmadığını söyledi.

'İSRAİL'LE TİCARET CAYIR CAYIR DEVAM EDİYOR'

Geçen yıl nisan ayına kadar tüm itirazlara rağmen Filistin'e karşı dayanışma ifadeleri varken, bir yandan da İsrail'le ticaretin sürdüğünden bahseden Özgür Özel, Maalesef ortaya bir gerçek çıktı. İsrail'le ticaret cayır cayır devam ediyor. Son olarak da ortaya çıktı ki bir malın serbest bölgeden antrepodan çıkıp, geçici depolama merkezinde etiket değiştirip, İsrail'e gitmesi de yasaklanmamış. Gerçek durum ortaya çıktı ki Türkiye'den İsrail'e gidecek mallar üçüncü bir ülkenin deposuna gidiyormuş gibi evraklandırılmakta. Uluslararası sularda, gelen bir helikopter, yaklaşan bir hızlı botla evraklar gelmekte, gemi başka bir limana girmeden, tak tak tak evraklar değişmekte, ürün İsrail'e sanki üçüncü ülkeden gidiyormuş gibi yapılmakta. Yani İsrail'le ticareti bitirdik diyenler nisandan beri de orta oyunu oynayarak İsrail'e ticarete devam etmektedirler. Bunu burudan, Gazipaşa'dan, Akdeniz'in kıyısından, Yörüklerin memleketinden, Türk milletine ve dünyadaki mazlumlar için yüreği yanan herkese şikayet ediyorum. İsrail'le ticareti durdurun dedi.

ÇANKAYA ÇAĞRISI

Türkiye'de siyasette herkesin merak ettiği birtakım değişiklikler ve hareketlenmeler yaşandığını söyleyen Özgür Özel, şöyle konuştu

Biz tüm seçilenlere, onu seçenlere hürmeten, AK Partiliye hürmeten, genel başkanları Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP'lilere hürmeten Sayın Bahçeli'ye, seçmenlerine hürmeten DEM Parti'nin başkanlarına, yöneticilerine, iyi insanlara hürmeten İYİ Partiliye, milli görüşe hürmeten Saadet Partisi'ne her zaman elimizi uzattık, her zaman iyi ilişkiler kurmaya, nezaketi sürdürmeye ama muhalefetten bir adım geri atmamaya durduk. Geçmişte bizi ağır dille eleştirenler şimdi el sıkmaya, yol aramaya, ilişki kurmaya başladı. Vallahi doğru yapıyorlar. Çünkü sokakta iki üyesi küs olmayanın yukarıda birbirine küsmeye, millete zaman kaybettirmeye, bu ülkenin yıllarını kaybettirmeye hakkı yok. Ama bir yandan da gerilimi sürdürecek değişik açıklamalar, tutumlar da oluyor. Buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kanunla almış tek ilçeden sesleniyorum, önümüzdeki bayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Bu ülke insanlarının istediği birlik ve beraberlik olacak, kurucusunun söylediği gibi 'Yurtta barış dünyada barış' olacak, yoksulluk bitsin diye Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olacaksa fırsat bu fırsattır. Buradan sayın Erdoğan'a sesleniyorum, 29 Ekim törenini, 29 Ekim resepsiyonunu, Gazipaşa'dan sesleniyorum, Gazi Paşa'nın evinde, milletin evinde, Çankaya Köşkü'nde yapınız. Çok uzun yıllar sonra tüm siyasi partiler Çankaya Köşkü'nde bir araya gelelim, bu milletin istediği birliği, beraberliği, barışı, kardeşliği ve hep birlikte bu yoksulluktan kurtulmayı sağlayalım. 3 gündür bekliyorum, Gazipaşa'dan sayın Erdoğan'a sesleniyorum, var mısın Sayın Erdoğan Gazi Paşa'nın evine gelmeye, Çankaya Köşkü'ne gelmeye ve bir saray dayatmasından vazgeçip, milletin evinde, Ata'nın evinde, milletin temsilcilerini ağırlamaya var mısın Varsan biz varız. Bu millet senden Atatürk'e, eserine ve ülkede yaşayan herkese saygı duymanı bekliyor. Biz bu milleti çok seviyoruz, bu halkı çok seviyoruz, Atatürk'ümüzü çok seviyoruz, Gazi Paşa'mızı çok seviyoruz. Konuşmasının ardından festival alanındaki stantları gezen Özgür Özel'e tropikal meyvelerden oluşan sepet hediye edildi. Üreticilerle sohbet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra ilçeden ayrıldı.

HABER- KAMERA Yücel BULUT GAZİPAŞA (Antalya),