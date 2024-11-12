Antalya Yolu'ndan 87,5 Milyon Lira Tasarruf

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kızılkaya-Bozova- Korkuteli Yolu ile zamandan 32 milyon lira, akaryakıttan 55,5 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 87,5 milyon lira tasarruf edildiğini söyledi.

Uraloğlu, Antalya'da Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, son yıllarda düzenlenen Antalya Diplomasi Forumları ile kentin artık sadece turizmin ve tarımın değil, diplomasinin de küresel yıldızlarından biri haline geldiğini belirtti.

Antalya'nın artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bütünleştiği bir yer haline geldiğine işaret eden Uraloğlu, kente yapılan her türlü yatırımın Türkiye'nin prestijine yapılan yatırım anlamına geldiğini vurguladı.

Uraloğlu, bunun bilinciyle durmaksızın çalıştıklarını aktararak, bacasız fabrika olarak nitelendirilen turizm sektörünün kalbinin attığı Antalya'nın, Türkiye'deki tarım sektörünün de bel kemiği olduğunu kaydetti.

Antalya'nın AK Parti hükümetleri nezdinde ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Uraloğlu, "Antalya'nın yatırımlarıyla, ihtiyaçlarıyla ve projeleriyle her zaman çok yakından ilgilendik, ilgilenmeye devam edeceğiz. Antalya'yı turizmde, tarımda, sanayide ve ticarette büyütmek için belediyeleri bizde olsun olmasın, oy versin ya da vermesin, Antalya için projelerimizi kesintisiz sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak Antalya'da adeta bir hizmet fırtınası kopardıklarını anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"2002'den bu yana Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için 190 milyar 500 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 2002'de 197 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 715 kilometreye, 122 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 1020 kilometreye yükselttik. Antalya Batı Çevre Yolu'nu açtık. Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta Köprülü kavşaklarını bitirerek ulaşıma açtık. Akdeniz Batı Sahil Yolu'nu bölünmüş yol olarak tamamladık. Antalya-Kemer-Tekirova- Finike Yolu kapsamında Phaselis Tüneli'ni bitirerek hizmete açtık. Böylelikle Antalya'nın, Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş ve Kalkan gibi turizm cenneti beldelerinin ulaşımını güçlendirdik, kolaylaştırdık. Elbette orada yapmamız gereken işler olduğunu biliyorum."

Uraloğlu, ayrıca Demirkapı Tüneli'ni ve Alanya-Kuşyuvası-Taşkent Yolu tünellerini bitirerek trafiğe açtıklarını, Kızılkaya-Antalya Yolu, Antalya-Alanya- Gazipaşa Yolu, Kumluca-Finike Yolu, Demre Şehir Geçişi, Kaş Çevreyolu, Kalkan Şehir Geçişi, Akseki Bağlantı Yolu, Kızılcadağ- Elmalı Yolu, Konaklı- Güzelbağ Yolu ve Antalya Şehir Hastanesi bağlantı yollarını da hizmete sunduklarını aktardı.

Kentte devam eden çalışmalara değinen Bakan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Bugün itibarıyla da 41 milyar 601 milyon lira proje bedeliyle Antalya Kuzey Çevre Yolu, Alanya Doğu Çevre Yolu, Korkuteli-Elmalı Yolu, Elmalı-Finike Yolu, Antalya-Taşağıl- Konya Yolu gibi 23 ayrı karayolu projesinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaklaşık bir ay önce Antalya-Alanya Otoyolumuzun yapımını başlatan sözleşmeyi de imzaladık. Otoyolumuzu 84 kilometresi ana gövde ve 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 122 kilometre uzunluğunda projelendirdik. Projemiz kapsamında, Serik Kavşağı, Taşağıl Kavşağı, Manavgat Kavşağı, Manavgat Doğu Kavşağı, Alarahan Kavşağı, Konaklı Kavşağı ve Alanya Batı Kavşağı olmak üzere tam 7 farklı seviyeli kavşak, toplam 11 bin 300 metre uzunluğunda 8 tünel, 7 bin 30 metre uzunluğunda 19 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisini de bu proje kapsamında inşallah inşa edeceğiz."

Antalya-Alanya Otoyolu ile yılda 6,6 milyar lira tasarruf

Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun özellikle yaz aylarında turizme bağlı olarak artan yolculuk taleplerini, hızlı, konforlu ve güvenli olarak karşılayacağını, bölgedeki ticaret ve tarım sektörüne de hizmet edeceğini vurguladı.

Otoyol projesinin bölge turizmi için önemli bir dönem noktası olacağına dikkati çeken Uraloğlu, bütün yıla yayılan trafik yoğunluğunun otoyol sayesinde önemli ölçüde azalacağını bildirdi.

Uraloğlu, turistlerin ve vatandaşların daha kısa sürede, daha fazla noktaya ulaşabilme, bölgede daha fazla zaman geçirme ve farklı destinasyonları keşfetme imkanı bulacağını belirtti.

Antalya-Alanya Otoyolu'nun bölgeye yapılan yatırımların artmasına ve yeni turizm tesislerinin açılmasına da öncülük edeceği değerlendirmesinde bulunan Uraloğlu, "Böylece yeni istihdam imkanları da beraberinde gelecek. Otoyolun tamamlanmasıyla zamandan 6 milyar lira, akaryakıttan 600 milyon lira olmak üzere yıllık 6,6 milyar lira tasarruf gerçekleştireceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 47 bin ton azaltarak Antalya'nın ve Torosların eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız." dedi.

Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu ile yıllık 87,5 milyon lira tasarruf

Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu'nun kentte hayata geçirilen en önemli projelerden biri olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, meyve yetiştiriciliği ve seracılık alanında Türkiye'nin önemli merkezleri arasındaki Korkuteli'nin yollarını da yenileyerek daha konforlu ve güvenli bir hale getirdiklerini bildirdi.

İlçeyi, Burdur, Isparta ve iç kesimlere bağlayan Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu'nu sathi kaplamalı tek yol olarak trafiğe hizmet verirken 45 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardına yükseltmek için projelendirdiklerini aktaran Uraloğlu, yolun Kızılkaya'dan Korkuteli'ne kadar uzanan 30 kilometrelik kesiminin 2 geliş ve 2 gidiş olacak şekilde tamamlandığını ifade etti.

Uraloğlu, "Bu kesimin 9 kilometresini Bozova Çevre Yolu oluşturuyor. Bozova Çevre Yolu ile Korkuteli arasında kalan 9,5 kilometrelik kesimin yapım çalışmalarına da süratle devam ediyoruz. Biz başladığımız hiçbir yolu yarım bırakmadık. Devamını da tamamlayıp sizlerin hizmetine sunacağız, şimdiden hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Bu projede yürütülen çalışmalarla mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olarak trafiğe hizmet veren güzergahta bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol konforu tesis ettiklerini belirten Uraloğlu, böylece trafik güvenliğini de güçlendirdiklerini kaydetti.

Bozova Çevre Yolu'nu açarak da transit trafiğin şehir içinde oluşturduğu yoğunluğun önüne geçtiklerini anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projemizle zamandan 32 milyon lira, akaryakıttan 55,5 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 87,5 milyon liralık tasarruf ettik. Çevreye zarar veren karbon emisyonunu da 4 bin 362 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağladık. Ayrıca projemizle İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında en kısa ulaşım imkanını tesis ederek, ülkemizin iç kesimleriyle güney kesimi arasında daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanını sağlamış olduk."

"Gazipaşa Yat Limanı'mızın inşa çalışmalarını bitirdik"

Öte yandan Bakan Uraloğlu, kentteki yatırımların sadece kara yolu çalışmalarıyla sınırlı olmadığını, devletin kasasından tek kuruş çıkmadan 927 milyon avro yatırım bedeliyle Antalya Havalimanı genişletme çalışmalarını da başlattıklarını anımsattı.

Havalimanının kapasitesini 35 milyon yolcudan yıllık 82 milyon yolcuya yükselteceklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Antalya'yı Doğu Akdeniz'in yat turizmi merkezi yapacak projeleri de hayata geçiriyoruz. Önceki yıllarda Alanya ve Kaş yat limanlarını hizmete açmıştık. Heyecanla beklenen 208 yat bağlama kapasiteli Gazipaşa Yat Limanı'mızın inşa çalışmalarını bitirdik ve inşallah çok yakında sizlerin hizmetine sunacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kentin gelişmesi, Antalyalıların kalkınması ve Türkiye Yüzyılı için koyulan hedeflere ulaşmak için gereken her türlü çalışmayı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve beraberindekilerle açılış kurdelesini kesen Uraloğlu, direksiyonuna geçtiği otomobille yolu test etti.