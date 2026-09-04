Antalyalı imam Gökhan Çoban, gençlerle diyaloğunu kitaba dönüştürdü - Son Dakika
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Antalyalı imam Gökhan Çoban, gençlerle diyaloğunu kitaba dönüştürdü

Antalyalı imam Gökhan Çoban, gençlerle diyaloğunu kitaba dönüştürdü
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Antalya'da imam hatip Gökhan Çoban, cami kapısında tanıştığı bir gençten ilham alarak 'Eşikteki Bir Gencin Düşündürdükleri' kitabını yazdı. Çoban, gençleri bağımlılıktan ve sanal medya tuzaklarından korumayı hedefliyor; kitabı okuyan 16 yaşındaki Berkan Bahri ise namaza başlayıp hayatının değiştiğini söyledi.

ANTALYA'da cami imam hatibi Gökhan Çoban (44), cami kapısında bekleyen bir gençle kurduğu diyalogdan etkilenerek kaleme aldığı 'Eşikteki Bir Gencin Düşündürdükleri' adlı kitabıyla gençlerin hayatına dokunuyor. Gençleri bağımlılıktan, sanal medyadaki tuzaklardan ve zararlı alışkanlıklardan korumayı amaçlayan Çoban, yürüttüğü projelerle de gençlere manevi destek sağlıyor.

Muratpaşa ilçesindeki Meydan Kadıgil Camii'nde imam hatip olarak görev yapan Gökhan Çoban, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cami ve Okul Buluşmaları' kapsamında gençlerle yaptığı çalışmalar sırasında yaşadığı bir olaydan etkilenerek, kitap yazmaya karar verdi. Caminin girişinde bekleyen ve daha önce yolu camiye düşmemiş bir kişiyle tanışan Çoban, aralarında geçen diyaloğu ve gençlerin yaşadığı manevi boşlukları 'Eşikteki Bir Gencin Düşündürdükleri' adlı kitapta hikayeleştirdi.

Kitabın ortaya çıkış hikayesini anlatan Gökhan Çoban, "Bir gün öğrencilerimizle buluşurken aradaki bir boşlukta, aslında yolu hiç düşmemiş bir gencimiz camiye geldi. Dışarı çıktığım zaman onunla tanıştım. Kapıda beklerken onunla ilgilendim, aramızda bir diyalog gelişti. 'O gencimizi kazandık, bizler de bu gençliğimize yapmış olduğumuz söyleşiyi bir kitap haline getirsek' diye düşünürken bu kitabımızı oluşturdum" dedi.

Gençlerin günümüzde sanal medya ve zararlı alışkanlıklar nedeniyle çeşitli tuzaklarla karşı karşıya kaldığını belirten Çoban, "Gençlerimizin düşmüş olduğu maalesef çok sıkıntılı durumlar var. Kendilerinin içerisinde bulunduğu ve mutluluğu başka yerlerde arıyor olmaları, zararlı alışkanlıklar ve sosyal mecralarda çok değişik düştükleri tuzaklar var. Biz bu gençlerimizi buradan kurtarmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

'EŞİKTEN GİRMEK İSTEYEN NİCE GENCİMİZ VAR'

Muratpaşa İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nde görev yaptığını ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü olarak çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Çoban, kitabı gençlere hediye ettiğini söyledi. Kitabın gençlerden olumlu dönüşler aldığını belirten Çoban, "Bu kitabın hikayesi bir gençle başladı. Eşikte bekleyen, kapının hemen girişinde bekleyen bir gencimiz vardı. Aslında bu eşikten girmek isteyen nice gençlerimiz vardı. Bunu okuyan gençlerimizden bir tanesi etkilendi ve düzenli olarak namaza gelmeye gayret ediyor. 'Hocam ben okudum kitabınızı, çok etkilendim. Hikayeye kendimi koydum' dedi. Bu anlamda güzel bir iz bıraktı. Mesajın yerine ulaştığına canıgönülden inanıyorum" diye konuştu.

'CAMİLER HAYATIN İÇERİSİNDE'

Gençlerle iletişimin yalnızca yaz Kuran kurslarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Çoban, "Yaz Kuran kursları bittiği zaman onları bırakmıyoruz. İrtibatımız, iletişimimiz devam ediyor. Ailelerle, ebeveynlerle görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Çoban ayrıca, gençlerin Antalya'nın tarihi ve kültürel mirasını tanıması amacıyla 'Şehrin Kalbindeki İzler' adlı belgesel çalışmasını da yürüttüğünü söyledi. Yivli Minare, Tekeli Mehmet Paşa Camii gibi tarihi yapıların gençlere tanıtılmasının önemine değinen Çoban, "Tüm hedefimiz gençlerimizi aynı noktada toplamak, onların manevi dünyalarını ve karakterlerini İslam'ın güzellikleriyle yetiştirebilmek" diye konuştu.

Anne ve babalara da çağrıda bulunan Çoban, "Tüm gençlerimizin özellikle 'şehrin kalbi' dediğimiz camilerimiz, hayatın içerisindedir. Anne babaların özellikle bu konuda günde bir defa da olsa bu camilerden, bu eşikten hep beraberce girmelerini istiyoruz" dedi.

'BU KİTABI OKUDUM, HAYATIM DEĞİŞTİ'

Çoban'ın kitabını yaklaşık 2 ay önce okuduğunu belirten Berkan Bahri (16), kitabın hayatında değişikliğe neden olduğunu söyledi. Kitaptaki karakterle kendisi arasında benzerlik kurduğunu anlatan Bahri, kitabı okuduktan sonra namaza başladığını, camiye düzenli geldiğini ve Kuran okumayı öğrendiğini belirtti. Bahri, "İslam ile çok daha güzel oldu hayatım. Tevekkülle beraber stres yok. Çok mutluyum. Allah'ı ve Resul'ünü tanıdığım için mutluyum. Bu kitabı okudum, hayatımı en güzel şekilde değiştirdi" dedi.

'EVDE OTURACAĞIM ZAMANI BURADA DEĞERLENDİRİYORUM'

Meydan Kadıgil Camii'ne yaklaşık 3 yıldır geldiğini söyleyen Teoman Aslan (12) ise burada geçirdiği zamanın kendisini iyi hissettirdiğini ifade etti. Aslan, "Evde oturacağım zamanı burada değerlendirmek beni iyi hissettiriyor. Gökhan Hoca ile yaptığımız dersler sonucunda bir sürü sure ezberledim, Kuran okumayı ve namaz kılmayı öğrendim. Bu yüzden şu an çok mutluyum. Arkadaşlarımla bir araya geldiğim için mutluyum. Gerçekten çok daha fazla arkadaşım var. Sosyal açıdan da beni iyi etkilediğini düşünüyorum" diye konuştu.

'CAMİ BİZE HER TÜRLÜ ŞEKİLDE İYİ GELİYOR'

Yaklaşık 3 yıldır camiye geldiğini belirten Ahmet Efe Eren (15), arkadaşlarıyla namaz sonrasında vakit geçirdiğini söyledi. Eren, "Zamanım burada çok güzel ve verimli geçiyor. Arkadaşlarımla namaz sonrasında vakit geçiriyorum. Cami bize her türlü şekilde iyi geliyor. Hocamız da bizimle ilgileniyor, bize her türlü şeyle ilgili nasihat veriyor. Hayatımızı tamamlıyor diyebiliriz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalyalı imam Gökhan Çoban, gençlerle diyaloğunu kitaba dönüştürdü - Son Dakika

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