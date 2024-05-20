ABU Arap ülkeleri ve kurumları İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı için taziye mesajı yayımladı

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ABU Arap ülkeleri ve kurumlarıyla bazı siyasi hareketler, helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekiler için taziye mesajı yayımladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, X platformundan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki yetkililerin elim bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran hükümeti ve halkına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Katar Emiri, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet ve mağfiret, yakınları için de sabır dilediğinde bulundu.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da X platformundan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve beraberindeki yetkililerin elim bir kazada hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran yönetimine ve halkına en içten taziyelerini sunduğunu ifade etti.

Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilediğini aktaran Al Nahyan, bu zor koşullarda ülkesinin İran'la dayanışma içerisinde olduğunu teyit etti.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife de Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle İran lideri Ali Hamaney'e taziye telgrafı gönderdi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre Al Halife, telgrafta bu elim olay nedeniyle Hamaney ile İran halkına samimi taziye dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve merhamet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

Umman Sultanı Tarık bin Heysem de Hamaney'e taziye mesajı yolladı.

Kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine samimi taziye dileklerini ileten Bin Heysem, Allah'tan merhumlara rahmet; yakınlarına sabır, Hamaney'i ve dost İran halkını her türlü kötülükten korumasını diledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir'e başsağlığı dileklerini iletti.

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da İran Cumhurbaşkanı'nın hayatının kaybetmesinin ardından Muhbir'e taziye telgraf gönderdi.

Mısır, Filistin, Ürdün, Tunus

Mısır da İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve beraberindekilerin elim bir kaza sonucu yaşamını yitirmesinden derin bir üzüntü duyduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, açıklamasında, dost kardeş İran halkına en içten taziye dileklerini sunarak, Allah'tan merhum Cumhurbaşkanı ve hayatını kaybedenler için rahmetiyle muamele etmesini, yakınlarına da sabır niyaz ettiğini aktardı.

Sisi, ülkesinin bu büyük felaket karşısında İran yönetimi ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Reisi ve Abdullahiyan ile beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatlarını kaybetmesi nedeniyle İran hükümeti ve halkına en derin taziyelerini sundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamaya göre Abbas, Filistin'in ve halkının bu büyük felakette İran yönetimi ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu teyit ederek, Allah'tan hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır niyaz etti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise X platformundan yaptığı açıklamada, "Reisi ve Abdullahiyan ile beraberindekilerin hayatını kaybetmesi nedeniyle İran yönetimine, hükümetine ve halkına en derin taziyelerini sunduğunu" kaydetti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Reisi ve beraberindekilerin elim bir olayda hayatını kaybetmesinden dolayı duyulan derin üzüntüyle başsağlığı mesajı iletildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, İran yönetimi ve halkına taziye mesajını sundu ve bu büyük felakette onlarla dayanışma içerisinde olduklarını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Lübnan 3, Suriye 3, Irak ise 1 günlük resmi yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Lübnan Başbakanı Necib Mikati de taziye mesajı yayımlamıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir'e gönderdiği mesajda, kendilerinin de İran halkının yaşamış olduğu zor saatlerin takipçisi olduklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki dayanışma ve işbirliğinde iyi bir ortak olan bir şahsiyeti kaybettiklerine dikkati çeken Tebbun, İran yöneticilerine ve halkına taziyelerini iletti.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer bazı yetkililerin ailelerine ve İran halkına taziye dileklerinde bulunuldu.

KİK, Arap Birliği ve Ezher

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de İran hükümetine ve halkına en derin başsağlığı dileklerini sunduğunu; bu zor koşullar altında onlarla dayanışma içerisinde olduklarını teyit etti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, X platformundaki hesabından Reisi'nin elim helikopter kazasının ardından hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına taziyelerini sundu.

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ise İran halkına, Cumhurbaşkanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın ve beraberindekilerin ailelerine en içten taziyelerini sunduğunu; Allah'tan hepsini geniş rahmetiyle kuşatmasını, ailelerine ve sevdiklerine sabır vermesini niyaz ettiğini aktardı.

Lübnan'daki Hizbullah, Hamas ve Yemen'deki Husiler

Lübnan'daki Hizbullah ise yayımladığı mesajda, İran İslam Cumhuriyeti'nin lideri Ali Hamaney, İran yönetimi, halkı ve ailelerinin yanı sıra "dünya Müslümanları ve özgürlere" derin taziye dileklerini iletti.

Açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Reisi, "kendileri için bir ağabey, güçlü bir destekçi, başta Kudüs ve Filistin olmak üzere ümmetin meselelerinin sağlam bir savunucusu" şeklinde nitelendirildi.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ise "sorumlu olduğu pozisyonlarda kıymetli bir kardeş, dünyadaki tüm siyasi ve diplomatik mahfillerde var olan, aktif, fedakar bir bakan ve bayrak taşıyıcı olduğu, kendisini direniş hareketlerini desteklemeye adayan destekçi" olarak vasıflandırıldı.

Hamas da Reisi ve Abdullahiyan'ın kendilerini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu yaşanan esef verici kaza ve elim felaket sonrasında hayatını kaybetmeleri nedeniyle İran lideri Ali Hamaney'e, hükümete ve İran halkına başsağlığı mesajı ile dayanışma dileklerini iletti.

Hamas, olayda hayatını kaybedenlerin Filistin davasının ve halkının İsrail karşısındaki meşru mücadelesinin desteklenmesindeki onurlu bir konuma sahip oldukları vurgulandı.

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat da İran Cumhurbaşkanı'nın yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı ve taziye diledi.

Husilere ait Saba ajansının haberinde yer alan açıklamada Meşat, olayı "elim bir kayıp" olarak nitelendirerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin yanında yer aldıklarını; onun sabırlı olma ve zorlukların üstesinden gelme yeteneğine güveninin tam olduğunu aktardı.

Tunus'taki Nahda Hareketi de yaptığı yazılı açıklamayla, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililerin vefatı nedeniyle taziyede bulundu.

Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.