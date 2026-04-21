Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ataşehir Belediye Başkanı Rüşvet İddialarını Reddetti

21.04.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, rüşvet iddialarını asılsız olarak nitelendirdi.

ATAŞEHİR Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Adıgüzel ifadesinde, "Ne ben ne de çalışma arkadaşlarım herhangi bir rüşvet alışverişinin içinde bulunmamıştır" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ataşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında; düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Adıgüzel'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

'BU PROJEYE AİT BİR KISIM RUHSATLAR BİZ GÖREVE GELMEDEN ÖNCE VERİLMİŞTİR'

Soruşturma kapsamında T.E. isimli tanığın ifadesinde Ataşehir'deki bir hastane inşaatı için imar artışı ve iskan sürecinde rüşvet alındığı iddiası kendisine sorulan Onursal Adıgüzel, "Benden önceki dönemde yapımına başlanan bir projedir. Ben Ataşehir Belediyesi'ndeki hiçbir proje ile özel olarak ilgilenmem. Arkadaşlarım bana sorduğunda ya da projelerle ilgili soru geldiğinde hukuka uygun ve kamu menfaatini kendilerini ve bizleri koruyacak şekilde karar vermelerini isterim. Bunun dışında hiçbir telkinim olmaz. Almış olduğum görevler ve devlet tecrübesi her işin hukukuna uygun olarak düzenlenmesi yönündedir. Bu inşaat ile ilgili de 2 Bloktan oluştuğu için Hastanenin açılması ile ilgili bir iskan talebinin Belediyeye geldiğini duydum. Sadece bu proje için değil diğer tüm projeler için şartları sağlayıp, projeye uymaları halinde arkadaşlarımdan yardımcı olmalarını isterim. Bu projeye ait yatırılan iskan harçlarının miktarı ile ilgili bilgim yoktur. Ayrıca hangi firma tarafından, hangi tarihte yapıldığını bilmem. imar, iskan, yapı tadil vs. ruhsat alım işlemleri teknik bilgiler olduğu için ilgili birimler tarafından incelemeleri yapılır. Ben sadece hukuka uyun olmasını isterim. Belirttiğim üzere bu projeye ait bir kısım ruhsatlar biz göreve gelmeden önce verilmiştir. Bu proje ilgili Belediye Başkanının herhangi bir rolü yoktur. İnşaat yapmak isteyen firma veya mimarlar sırayla Teknik Müdürlüklere giderler. Her projenin kendi içinde konusu başka olduğu için tam olarak sıralamanın nasıl olduğunu açıklamam mümkün değildir. Bu teknik birimler İmar, Fen İşleri, Planlama, Yapı Kontrol, Kentsel Dönüşüm, Emlak İstimlak gibi birimlerdir. Tekrar altını çizmek gerekirse bu proje, benim başkanlığımdan önce ruhsatlandırılmıştır. Bu projeyle olarak yine belediyenin ilgili teknik birimleri ilgilenmiştir ancak başkan olarak benim herhangi bir dahlim yoktur" dedi.

'RÜŞVET ALAN BİR ÇALIŞMA ARKADAŞIMIN BENİM YANIMDA YERİ OLAMAZ'

Adıgüzel ifadesinde, "Şahsın yukarıdaki beyanları tamamen asılsızdır. Şahsıma ve çalışma arkadaşlarıma yöneltilen iftiraları kurgudan ibarettir. Benim çalışma biçimimi bütün arkadaşlarım bilir. Her çalışma arkadaşıma kendi görev alanı dahilinde sorumluluklar veririm. Bu arkadaşlar sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini takip ederim. Herhangi bir rüşvet pazarlığı söz konusu değildir. Bunların Tamamı iftiradır. Ne ben ne de çalışma arkadaşlarım herhangi bir rüşvet alışverişinin içinde bulunmamıştır. Böyle bir şey söz konusu da değildir. tamamı iftiradan ibarettir. Kimseden rüşvet alınmamıştır. Şeffaf ve kamucu belediyeciliğe inanıyorum. Rüşvet alan bir çalışma arkadaşımın benim yanımda yeri olamaz" dedi.

'BİR GÖNDERİLEREK SAHTE BİR İSKAN HARCINDAN BAHSEDİLMEKTEYDİ'

Kendisine sorulan 'Sahte Harç' iddiasını ifadesinde cevaplayan Adıgüzel, "Bana okumuş olduğunuz kayıtları anladım. Bana 9 Nisan olarak hatırladığım tarihte akşam saatlerinde telefonumda kayıtlı olmayan bir numaradan mesaj geldi. Bir fotoğraf gönderilerek sahte bir iskan harcından bahsedilmekteydi. Ben dönüş yapmadım. Bu durumu başkan yardımcım Birkan Birol'a sordum. O da taslak bir çalışma olarak verilmiş olabileceğini, resmi harç için böyle bir çıktının olamayacağını söyledi. Kendisi de bu duruma anlam veremedi. Belgenin kim tarafından düzenlendiği hakkında benim bir bilgim olmadı. Belgenin araştırılması talimatını verdim ancak bana belge ile ilgili bir sorun olmadığı yönünde dönüş yapıldı" dedi.

'DAYISININ YERİNE BENİM GELMEMDEN DOYALI BANA HUSUMET GÜDÜYOR OLABİLİR'

Özkan K.'nin yapılan inşaatlardaki usulsüzlüklere ilişkin iddialarını ifadesinde cevaplayan Adıgüzel, " Özkan K., benden önceki Belediye Başkanı olan Battal İlgezdi'nin yeğenidir. Ataşehirde bir inşaat yaptığını şimdi öğrendim. Dayısının yerine benim gelmemden doyalı bana husumet güdüyor olabilir. Kendisinden kesinlikle bir talebim olmamıştır. Ben, görevli arkadaşlarıma vatandaşların mevzuata uygun ruhsatlarını en hızlı şekilde verilmesi talimatından başka bir talimat vermem. Belediye tarafından bu şahıslardan konteynır talebi olduğuna dair bilgim yoktur" dedi.

'GERÇEK OLMAYAN İDDİALARLA GECENİN BİR VAKTİ GÖZALTINA ALINDIM'

Onursal Adıgüzel ifadesinde, "Uzun zamandır siyasetin içindeyim. Aktif siyaset yapmaktayım. Mal beyanım açıktır. Usulsüz olarak elde ettiğim herhangi bir kazanç veya mal varlığı yoktur. Bu zamana kadar kimseden herhangi bir maddi veya manevi bir menfaat talebim olmamıştır, olamazda. 3.kişiler tarafından ortaya atılan, gerçek olmayan iddialarla gecenin bir vakti gözaltına alındım. Bu süreci bütün olarak değerlendirdiğimde kişilerin ticari ve siyasi hırslarının hedefi oldum. Gece gündüz Ataşehir halkına daha iyi hizmet etmek için mücadele ettim. Gözaltı işlemine maruz kalmasıydım Cumartesi günü Ataşehir'in en büyük kütüphanesini açacaktım. Yine Ataşehir halkı için 22 Nisan'da dev bir spor ve sosyal tesis açılışı yapacaktım. Burada cezalandırılan sadece ben değilim. Aynı zamanda Ataşehir halkıdır. Üzerime atılan iftira ve suçlamaların tamamını reddediyorum. Herhangi bir suç işlemedim, bu yönde bir eylemde bulunmadım" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 17:31:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Ataşehir Belediye Başkanı Rüşvet İddialarını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.