Ataşehir Belediyesi, İbb ve Kiptaş Arasında Deprem Riskine Karşı İş Birliği

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(İSTANBUL) Ataşehir Belediyesi, İBB ve KİPTAŞ ile, olası İstanbul depremine karşı kentsel dönüşümün hızlandırılmasını öngören protokolleri bugün imzaladı. İmza töreninde konuşan Ataşehir Belediye Başkan Onursal Adıgüzel kentsel dönüşüm sürecinde iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Daha güvenli, daha dayanıklı, daha modern bir Ataşehir hedefiyle çıktığımız bu yolda çalışmalarımızı kararlılıkla yürüteceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde riskli yapıların dönüşümünün hızlandırılması amacıyla ilçe belediyeleriyle iş birliğini sürdürüyor. Bu kapsamda İBB'nin "Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi" ile Şehircilik Grubu şirketlerinden "KİPTAŞ", ilçe belediyeleriyle iş birliği protokolleri imzalamaya devam ediyor.

"Hızlı tarama" ve "İstanbul Yenileniyor" projeleriyle kentsel dönüşüm projelerinin planlı ve süratli bir biçimde gerçekleştirilmesine yönelik iş birliği protokolleri daha önce Şişli, Üsküdar, Kartal, Küçükçekmece, Çatalca, Avcılar ve Bakırköy belediyeleriyle imzalanmıştı. Bugün ise Ataşehir Belediyesi, İBB ve KİPTAŞ ile işbirliği için protokolleri düzenlenen törenle imzaladı.

Protokollerin imzacıları olan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ve İBB Şehircilik Grubu ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt imzaların atılması öncesinde sürece ve iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulundular.

Kurt: Ataşehir'de bugüne kadar 12 bin 509 bağımsız birimi kapsayan başvuru geldi

Törende ilk konuşmayı İBB Şehircilik Grubu ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt gerçekleştirdi. Ali Kurt şunları söyledi:

"'İstanbul Yenileniyor' sistemi 2019-2024 arasında çok ciddi bir ilgiyle karşılaştı. Fakat bu süreçteki icraatları arttırabilmemiz için ilçe belediyelerimizle iş birliği yapmamız çok elzemdi. Bunlardan somut örnek vermek için Ataşehir özelindeki bazı verileri paylaşmak istiyorum. Ataşehir'de bugüne kadar 12 bin 509 bağımsız birimi kapsayan başvuru geldi, yaklaşık 50 bin insan. Az önce alana geldiğimizde de bazı hak sahiplerimiz belediye başkanımıza süreçlerdeki aksaklıklarla ilgili taleplerini ilettiler. Aslında tam da bunlara, bu sorunlara çözüm bulmak için biz bu işin protokolünü yapıyoruz. Bu süreçlerin tüm koordinasyonu tamamen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ilgili bürokratlarıyla yürütülmektedir. KİPTAŞ burada paylaşan, sürece destek olan bir iştirak şirketidir.

"Bu işbirliği protokolüyle dar gelirli ailelere inşaat maliyetleri üzerinden desteklerde bulunacağız"

'İstanbul Yenileniyor' kapsamında biz, 2021'in Temmuz ayında inşaat maliyetine riskli yapılarımızı yenileyeceğimizi taahhüt etmiştik. Çok ciddi bir başvuru aldık. Şu anda İstanbul genelinde yaklaşık 1.8 milyondan fazla insanımızı kapsayan, 500 binden fazla yapıyı içine alan başvuru aldık. KİPTAŞ'ın bundan önceki performansını göre çok daha fazla riskli yapıya çözüm ürettik ama daha da hızlanmamız gerekiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizin Temmuz ayında geçen bir mali destek paketi var. Bu, bu süreçleri çok hızlandıracak. Bu iş birliği protokolüyle de ilçe belediyemizin koordinasyonunda, özelikle dar gelirli ailelere inşaat maliyetleri üzerinden desteklerde bulunacağız. Az önce bir hanımefendi başkanımızın yolunu kesmişti, Özlem sitesinde bir hak sahibi. Burada borçlanma bedelleri maalesef inşaat maliyetlerinden ötürü çok yüksek çıkmıştı, ama bu protokol sonrası buradaki dar gelirli aileleri tespit edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin onaylaması halinde, Büyükşehir Belediyemizin kaynaklarıyla KİPTAŞ üzerinden ilçe belediyemiz koordinasyonuyla buradaki vatandaşlarımıza yüzde 65'e varan inşaat maliyetlerinde destekte bulunacağız. Küçükçekmece'de, Fatih ilçesinde, Kadıköy'de örneklerine bu dönem başladık. Buradaki destek olduğumuz ailelerin inşaat maliyetlerinin yaklaşık yüzde 61'ine yakınını Büyükşehir Belediyesi ve KİPTAŞ organizasyonunda destek olmaya başladık. Bunlar somut örneklerimiz. Bunu arttırmamız gerekiyor. Bu arttırma da ancak iş birliğiyle olur.

"Bu işi ne ilçe belediyeleriyle ne merkezi yönetimin kurumlarıyla bir rekabet içinde yürütmek istemiyoruz"

Biz bu işi hiçbir kurumla, ne ilçe belediyeleriyle ne merkezi yönetimin kurumlarıyla bir rekabet içinde yürütmek istemiyoruz. Çünkü can güvenliğini konuşuyoruz. KİPTAŞ şirketinin Büyükşehir desteğiyle sahada çok ciddi bir güven karşılığı var. Önemli olan bu güvenin yerel yönetimin desteği ve Büyükşehirin koordinasyonuyla vatandaşla iyi bir şekilde organize olarak sonuca ulaştırmak. Aksi takdirde yaptığımız bu çalışmaların hiçbir anlamı yok. Ciddi bir başvuru var ama ülkemizin maalesef ekonomik sorunlarından dolayı, maliyetine de borçlandıracak olsak vatandaşlarımızı bu borç yükünün altında eziliyorlar. Ama Temmuz ayında geçen destek paketiyle, göreceksiniz ki bu protokoller sayesinde çok hızlı işler yapacağız."

Akgün: İlçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve KİPTAŞ işbirliğiyle dönüşüm alanında seferberlik yapmak istiyoruz

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ise şu bilgileri verdi:

"Gerçekten önemli bir işbirliği protokole imza atıyoruz. Çünkü şehrimizin en büyük sorunu deprem. Depreme dayanıklı bir şehri inşa etmek için bütün çabamız. Ama zorlu bir görev bu. 2019'da göreve geldiğimizde Ataşehir'in dönüşümü açısından belki de en büyük sorun neredeyse ilçenin imar planları yoktu. Bu geçen süre içerisinde ilçenin imar planları belirli bir aşamaya geldi ve halen Onursal başkanımız ve ekibiyle beraber ciddi bir çalışma içerisindeyiz ki tüm imar sorununu bitirelim. Çünkü plan olmadan zaten dönüşümü gerçekleştirmek mümkün değil. Diğer taraftan da kentsel dönüşüm konusunda da mali destek programlarıyla 'İstanbul Yenileniyor' programımızla hem ilçe belediyesi, hem Büyükşehir Belediyesi, hem de KİPTAŞ işbirliğiyle gerçekten dönüşüm alanında bir seferberlik yapmak istiyoruz.

"Hızlı tarama sürecini artık ilçe belediyelerimizde yaptığımız iş birliğiyle daha da hızlandırarak yürütüyoruz"

Bugün imza altına alacağımız hızlı tarama protokolü son derece önemli. İstanbul'un röntgenini çıkarmak açısından önemli. Bizim nasıl bir yol haritası izleyeceğimiz, yani en sıkıntılı binadan en güvenli binaya tespitini yapabilmek ve bir program dahilinde bu dönüşüm süreçlerini yürütmek açısından son derece önemli. Büyükşehir Belediyesi'nde bu süreci başlatmıştık. Ama İstanbul çok büyük bir metropol. Dolayısıyla bu ihtiyacı yani hızlı tarama sürecini artık ilçe belediyelerimizde yaptığımız iş birliğiyle beraber daha da hızlandırarak yürütüyoruz.

Diğer protokolümüz de 'İstanbul Yenileniyor' kapsamında mali destek programıyla beraber vatandaşlarımıza bir destek sunarak dönüşüm süreçlerini hızlandırmak. Maalesef bir ekonomik kriz içerisindeyiz ve bu artan yapı maliyetlerinden dolayı artık binaların dönüşüm süreci son derece zor. Bunu bir anlamda yaptığımız planlarla çözmeye çalışıyoruz. Bir yandan da yaptığımız bu mali destek programlarıyla beraber kentsel dönüşümü hızlandırmak istiyoruz."

İmza töreninde konuşan Ataşehir Belediye Başkan Onursal Adıgüzel kentsel dönüşüm sürecinde iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Daha güvenli, daha dayanıklı, daha modern bir Ataşehir hedefiyle çıktığımız bu yolda çalışmalarımızı kararlılıkla yürüteceğiz" dedi. Onursal Adıgüzel şu açıklamalarda bulundu:

"Bu protokol ve imza töreni bizim için çok önemli bir adım. Türkiye'nin en önemli problemlerinden, aslında genel geçer gündemlerimiz var ama en öncelikli meselelerinden biri, depreme karşı şehrimizi hazır hale getirmek. Bu konuda biz de Ataşehir Belediyesi olarak neler yapabilirizi sık sık konuşuyoruz. 17 mahallemizde toplantılar yaptık, birinci gündemimizde yine deprem meselesi vardı. Depreme hazırlıklı olmak noktasında neler yapacağımız vardı. Göreve geldiğimizde ilk günden beri, verdiğimiz sözleri nasıl tutabiliriz diye bir çaba içindeyiz çalışma arkadaşlarımızla. Bugün de bu sözlerden biri için bir adım atıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Nispeten genç bir ilçe Ataşehir. Baktığımızda bina stoğumuzun kağıt üzerinde yüzde 60'ı 99 depreminden önce inşa edildiğiyle ilgili bir tespit yaptık. Tabii ki yerinde incelemeler, özellikle bu protokol sonrasında yapacağımız incelemeler bize daha doğru bir bilgi veriyor olacak.

"Dar gelirlilerin dönüşüm sürecinde desteklenmesi çok önemli bir mesele"

Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun çok önemli ve kararlı bir bakış açısı var. Bu meselede, gerekli teşviklerle dönüşümün hızlandırılması için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu vizyon doğrultusunda da KİPTAŞ'la ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte yeni süreci tasarlamak için bugün bu protokolü hayata geçiriyor olacağız. Amacımız Ataşehir'de sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm sürecini hayata geçirmek. Sosyal dokunun bozulmamasını sağlamak ve yaşam kalitesini de arttırmak. Bunların hepsini bir arada hayata geçirirsek Ataşehir'in daha da güzelleşeceğini, daha başarılı bir dönüşüm sürecini hayata geçirebileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle teşvikler çok kritik. Dar gelirlilerin, dönüşüm sürecinde desteklenmesi çok önemli bir mesele.

"Ataşehir Belediyesi, KİPTAŞ ve Büyükşehir Belediyesi projelere hep birlikte bakıyor olacak"

Geçmişte bu süreci yönetmekte bazı zorluklar yaşıyorduk. Ama, bunları aşacak formüller gelişmeye başladı, destekler gelişmeye başladı. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte teşviklerle, destekle birlikte sorunlar çözülecek. Türkiye'nin ekonomik şartları ortada. Bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hedefimiz güvenli yaşam alanları oluşturmak. Ama bu alanları oluşturabilmek için bir planlamaya ihtiyacımız var. Bu toplantıda aslında bu planlama sürecinin ilk adımı, Ataşehir'in daha iyi değerlendirilmesi için bize bir fırsat yaratıyor olacak. Ataşehir Belediyesi, KİPTAŞ ve Büyükşehir Belediyesi projelere hep birlikte bakıyor olacak."

İmzalar atıldı

Konuşmaların ardından protokollerin imzalanmasına geçildi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün "hızlı tarama ile binaların incelenmesine yönelik ortak hizmet protokolü" imzalandı. "İstanbul Yenileniyor" sistemi kapsamındaki protokolü ise, Başkan Onursal Adıgüzel ile İBB Şehircilik Grubu ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt imzaladı.