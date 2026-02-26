Avrupalı Belediye Başkanlarından Saraçhane'ye Destek Ziyareti: Ekrem İmamoğlu, İbb Başkanı Olarak Görevine Bir An Önce Geri Dönebilmelidir.

Haber: Oktay YILDIRIM/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Eurocities ve B40 Balkan Şehirleri Ağı üyesi Avrupalı belediye başkanları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek ve dayanışmak amacıyla, 19 Mart'tan bu yana ikinci kez Silivri'ye bir ziyaret gerçekleştirmek istedi. Adalet Bakanlığı'ndan istediği izni alamayan heyet, İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından Saraçhane'de ağırlandı. İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun da eşlik ettiği heyet, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Heyette yer alan Oslo Belediye Başkanı Eirik Lae Solberg, "İmamoğlu haksız bir şekilde yargılanmakta ve hukuka aykırı olarak tutuklu bir şekilde hapiste tutulmaktadır. İmamoğlu'nun dışında tutuklu bulunan diğer 14 belediye başkanı da en kısa sürede tahliye edilmelidir. Sayın İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine bir an önce geri dönebilmelidir. Daha sonrasında ise özgür bir seçim ortamında ülkesinin geleceği ve liderliği için adilce yarışabilmelidir" dedi.

Avrupa Şehirler Birliği (Eurocities) ve B40 Balkan Şehirleri Ağı üyesi Avrupalı belediye başkanları, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek ve dayanışmak amacıyla 19 Mart 2025 operasyonundan bu yana ikinci kez Silivri'ye bir ziyaret gerçekleştirmek istedi. Konuk heyetin, İmamoğlu ile cezaevinde görüşme talebi, Adalet Bakanlığı tarafından, önceki seferde de olduğu gibi kabul edilmedi. Aralarında Eurocities Başkanı ve Gent (Belçika) Belediye Başkanı Mathias de Clercq ile İmamoğlu'nun öncülüğünde kurulan B40 Ağı'nın dönem Başkanı ve Zagreb (Hırvatistan) Belediye Başkanı Tomislav Tomaševic, Oslo'ya (Norveç) hükümet eden Belediye Başkanı Eirik Lae Solberg, Arezzo (İtalya) Belediye Başkanı Alessandro Ghinelli ve Paris (Fransa) Belediye Başkan Yardımcısı Jean-Luc Romero'nun bulunduğu 12 kişilik heyet, İBB'nin Saraçhane'deki ana yerleşkesinde ağırlandı. İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından misafir edilen heyetle bir araya geldi. Aslan, Dr. İmamoğlu ve Avrupalı konukları, daha sonra kameraların karşısına geçti.

"Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na gösterdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz"

Dilek Kaya İmamoğlu, eşinin Silivri'deki hücresinden ziyarete ilişkin yolladığı mesajı kamuoyu ile paylaşmadan önce şöyle konuştu:

"Bugün burada, şehirler arası dayanışmanın en güçlü örneklerinden birine tanıklık ediyor; demokrasiyi, yerel yönetimlerin gücünü ve halk iradesini savunmak üzere bir araya geliyoruz. Avrupa ve Balkan şehirlerinden gelerek İstanbul'a destek vermeniz, yalnızca bir nezaket ziyareti değil; aynı zamanda ortak değerlerimizin ve şehirler arası dayanışmanın güçlü bir ifadesidir. Bu anlamlı buluşma vesilesiyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na gösterdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. İstanbul, tarih boyunca dayanışmanın ve birlikte geleceği kurma iradesinin simgesi olmuştur. Bugün burada kurulan bağların, kentlerimiz arasında kalıcı iş birliklerine ve ortak umutlara vesile olacağına yürekten inanıyoruz."

İmamoğlu: Bu kente hizmet etme iradem de demokrasiye olan inancım da ülkem için daha iyi bir gelecek umudum da sapasağlam yerinde duruyor

19 Mart'tan bu yana 346 gündür özgürlüğünden mahrum bırakılan İmamoğlu da eşi tarafından okunan mesajında şunları söyledi:

"Değerli belediye başkanı dostlarım; Sayın Eurocities ve B40 temsilcileri, değerli basın mensupları, kıymetli İstanbullular… Bugün aranızda bulunamıyorum. Bunun nedeni, ülkemde hukukun siyasete mahküm edilerek, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin rafa kaldırılmış olmasıdır. Bununla birlikte, İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olarak, bu kente hizmet etme iradem de demokrasiye olan inancım da ülkem için daha iyi bir gelecek umudum da sapasağlam yerinde duruyor. Öncelikle, İstanbul'a gelerek dayanışma gösteren Eurocities ve B40 heyetlerine yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin buradaki varlığı, dayanışmamızın, sınırları aşan ortak vicdanımızın, halk iradesine ve şehirlerin onuruna sahip çıkılmasının önemli bir göstergesidir."

"Dayanışmanız bana, ama asıl önemlisi İstanbullulara güç veriyor"

Biz, seçildiğimiz günden beri, İstanbul'da ideolojik sloganlar değil, hizmet ürettik. Bugüne kadar ulaşım, yoksulluk, barınma, çevre, afet riski, göç, eşitsizlik konularında ve aynı zamanda demokrasi, kültür ve kalkınma alanlarında daha iyi hizmet vermek için önemli adımlar attık. Bu hizmetlerimizi halkımız için özveriyle yaptık. Biliyorum ki sizler de kendi şehirlerinizde aynı anlayışla çalışıyorsunuz. Bana layık gördüğünüz 'Fahri Hemşehrilik' için Paris Belediye Başkanı'na ve Paris halkına gönülden teşekkür ediyorum. Bu kararınız, bir dayanışma ve ilke beyanıdır. Aynı zamanda İstanbul halkının demokratik tercihine ve seçilmiş yerel yönetime duyulan saygının ifadesidir. Biz; hukukun üstünlüğü, adil ve tutuksuz yargılanma, seçilmişlerin görevini özgürce yapabilmesi ve vatandaşın iradesine saygı istiyoruz. Bu evrensel değerler bizleri birbirimize bağlıyor. Dayanışmanız bana, ama asıl önemlisi İstanbullulara güç veriyor.

"Şehirler birlikte durdukça, demokrasi de ayakta kalacaktır"

Bu şehir, tarih boyunca çok şey gördü. Zor zamanlar gördü, baskılar gördü, adaletsizlikler gördü. Ama her seferinde, insanları birbirine bağlayan o büyük şehir aklıyla, dayanışmayla yeniden ayağa kalktı. Ben buradan bir kez daha sizlere ve tüm İstanbul halkına sesleniyorum. İstanbul için çalışmaya, Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi için umut üretmeye devam edeceğiz. Çünkü biz, siyaseti bir kavga değil, bir hizmet olarak görüyoruz. Biz, geleceği korkuyla değil, cesaretle kurmak istiyoruz. Bugün burada bulunan tüm misafirlerimize, Eurocities ve B40 ailesine, şehirlerinizde bu değerleri savunan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şehirler birlikte durdukça, demokrasi de ayakta kalacaktır. Ekrem İmamoğlu."

Aslan: "Konuk heyetin, Ekrem Başkan ile cezaevinde görüşme talebi, Adalet Bakanlığı tarafından maalesef yine geri çevrilmiştir"

"Bugün İstanbul'da, Eurocities ile İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde kurulan B40 Balkan Şehirleri Ağı ortak heyetini Saraçhane'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" diyen Aslan da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:"

"Bu ziyaret, Eurocities ile B40 Ağı'nın, Ağustos 2025'te Sayın Başkanımıza olan desteklerini göstermek amacıyla gerçekleştirdikleri ziyaretin devamı niteliğindedir. Bugün yeniden burada bulunmaları, ortaya koydukları dayanışmanın kararlılıkla sürdüğünü göstermektedir. Konuk heyetle az önce sona eren geniş çaplı bir görüşme yaptık. Kendileriyle, 19 Mart'ta Sayın Ekrem İmamoğlu'nun haksız yere gözaltına alınması ile başlayan ülkemiz ve demokrasimiz adına talihsiz gelişmeleri ele aldık. Eurocities ve B40 üyesi şehirlerin belediye başkanları, ilk günlerden itibaren yanımızda oldular. Avrupalı meslektaşlarımıza, demokrasi mücadelemize verdikleri destek için teşekkür etmek istiyorum. Bu ziyaret, aramızdaki dayanışmanın en somut göstergesidir. Konuk heyetin, Ekrem Başkan ile cezaevinde görüşme talebi, Adalet Bakanlığı tarafından maalesef yine geri çevrilmiştir. Buna rağmen, birazdan birlikte Silivri'ye giderek, Başkanımıza desteğimizi oradan da bir kez daha ortaya koyacağız. Çünkü Başkanımızı yaklaşık bir yıldır parmaklıklar ardında tutan, normal bir yargı süreci değil; tüm dünyanın gözleri önünde yürütülen siyasi bir operasyondur."

"Halkın iradesine güveniyoruz"

Unutulmamalıdır ki; Sayın İmamoğlu'na yöneltilen bu haksız ve hukuksuz davalar, Türk halkının vicdanında çoktan mahküm edilmiştir. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca yurttaşımız, özgürlük ve demokrasi talebiyle ayağa kalkmış, iradesine sahip çıkmış ve çıkmaya da devam etmektedir. 19 Mart 2026'dan beri, dokuz tutuklama dalgasıyla belediye yöneticilerimiz, çalışma arkadaşlarımız, gazeteciler, öğrenciler ve hatta aile bireylerimiz hedef alınmıştır. Ne Sayın Ekrem İmamoğlu'na ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik baskılar bizleri yolumuzdan çevirebilir. Bizler; demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelesine aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Halkın iradesine güveniyoruz. Demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelemiz hem İstanbul'da hem de Türkiye'de daha güçlü bir şekilde sürecektir. Yanımızda duran, demokrasi ve adalete inanan tüm meslektaşlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyorum."

Eurocities Başkanı Mathias de Clercq: Ekrem İmamoğlu, yerel liderliğin, otoriter kontrole karşı güçlü bir alternatif olduğunu gösterdiği için hapiste

İmamoğlu'na destek için gelen heyet de görüşlerini özetle şu sözlerle dile getirdi:

Eurocities Başkanı ve Gent Belediye Başkanı Mathias de Clercq:

"Demokrasi değerlerini savunan değerli arkadaşlarımız; sizlere içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz. ve Dilek Hanım'a da eşinin sesini duyurmaya devam ettiği, sergilediği cesaret ve eşi özgür olmasa da onu burada layıkıyla temsil ettiği için teşekkür ediyoruz. Kendisinin yürüttüğü işler, hepimize ilham olmaya devam ediyor. Eşinize olan desteğimizin bir nişanesi olarak; size Gent Ejderhamızı, yani şehrimizin en yüksek binası olan Gent Çan Kulesi'nin tepesinde bulunan, şehrimizin ayrıcalıklarının ve özgürlüklerinin simgesi olan ejderhanın bir kopyasını takdim etmek isterim. Bu simge, demokrasiyi ve özgürlüğü temsil etmektedir. Tüm belediye başkanlarına da zaman ayırıp, bu buluşmaya katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde, pek çok gerçeği acı bir şekilde yaşadık. Bir mevkidaşımız olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu an hapiste. Üstelik bir suç işlediği için değil; demokratik bir ülkede, demokratik bir Avrupa'da özgür bir hayatın mümkün olduğunu gösterdiği için hapiste. Yerel liderliğin, otoriter kontrole karşı güçlü bir alternatif olduğunu gösterdiği için hapiste."

"Demokrasinin Türkiye'de erozyona uğruyor olması, hepimiz için bir uyarı niteliğinde olmalıdır"

Ne yazık ki Ekrem Bey yalnız değil; başka belediye başkanları da Bulgaristan'da ve Macaristan'da benzer bir durumla karşı karşıyalar. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu yargılanıyor olması ve diğer seçilmiş belediye başkanlarının bu muameleye maruz kalması, çok ağır şartlar altında devam ediyor. Biz, Avrupalı belediye başkanları olarak, bu uygulamanın birçok uluslararası insan hakları mevzuatına aykırı olduğunu görüyoruz. Burada hem seçilme hakkı hem de kendilerini seçen insanların seçme hakkı aslında ihlal edilmiş oluyor. Biz belediye başkanları olarak, açık ve net bir şekilde bu mesajı yaymalıyız. Demokrasinin Türkiye'de erozyona uğruyor olması, hepimiz için bir uyarı niteliğinde olmalıdır. Bizim bugün Ekrem Bey'i ziyaret etme talebimiz vardı; ancak hükümetten bu talebimize herhangi bir yanıt alamadık. Saat 17.00'de oraya gideceğiz. Kendisini görebilirsek çok güzel olurdu; ancak göremezsek de Dilek Hanım'la görüştüğümüz üzere; Ekrem Bey'in liderliğinin geçmişte, günümüzde ve gelecekte hepimize ilham vermeye devam edeceğini, bizim için bir ivme kaynağı olduğunu, bizi harekete geçirdiğini ve demokratları harekete geçirecek bir cesaret sergilediğini Dilek Hanım'a ilettik."

"Sayın İmamoğlu, bir yıl boyunca herhangi bir hüküm giymeden, tutuklu bir şekilde yargılanıyor. Bu kabul edilebilir bir gerçek değil; bu bir uyarıdır, bir tehlikedir"

B40 Ağı ve Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomasevic: "B40 Ağı, Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu tarafından beş yıl önce kurulan bir ağdır ve bu oluşum, şehirler arasında ve Balkanlar'da diyaloğun artırılması hedefiyle yola çıkmıştı. Türkiye önemli bir ülkedir ve burada bulunmaktan şeref duyuyorum. İstanbul, nüfus açısından Avrupa'nın en büyük şehridir. Ekrem İmamoğlu, demokratik olarak seçilerek, bu büyük şehre öncülük etmek üzere göreve gelmiştir. Ağustos ayında birlikte yaptığımız ziyarette de kendisini görmek istedik; ancak bu talebemiz ne yazık ki reddedildi. O dönem, kendisinin hapse atılmasından altı ay sonra gerçekleşen bir ziyaretti. Üzerinden bir altı ay daha geçti ve kendisi hala hapiste. Bugün, 2026 yılının Şubat ayında İstanbul'a tekrar geldiğimde, Sayın İmamoğlu'nun hala hapiste olduğu gerçeğini kabullenemiyorum. Bu benim ikinci ziyaretim; gerekirse üçüncü, dördüncü ziyaretleri de yapacağımdan şüpheniz olmasın. Bir yıldan bahsediyoruz; bir yıl boyunca herhangi bir hüküm giymeden, tutuklu bir şekilde yargılanıyor. Bu kabul edilebilir bir gerçek değil; bu bir uyarıdır, bir tehlikedir.

"Sayın İmamoğlu, Avrupa'nın tamamında en çok saygı gören belediye başkanlarından biridir ve biz belediye başkanları arasında çok güçlü bir destek görmektedir"

Venedik Komisyonu'nun geçen yıl Ekim ayında hazırladığı raporda, tutuklu yargılama sürecinin yerel liderler açısından ne kadar tehlikeli olduğu belirtilmiştir. Çünkü yargılama sürecinde bir tutukluluk olursa, bu yerel demokrasiyi aşındırmaktadır. Biz yerel liderler, şehirlerimizin halkına liderlik etmek için seçildik. Zagreb'de geçen ay düzenlediğimiz zirvede, yirminin üzerinde belediye başkanı, Sayın İmamoğlu'nu desteklemek için bir bildiri imzaladılar. Aynı zamanda Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ı da desteklemek üzere bir bildiri imzaladılar. Çünkü o da benzer bir süreçten geçti. Emin olun tüm dünya, sadece Avrupa değil, Sayın İmamoğlu'nun yargı sürecini takip ediyor. Sayın İmamoğlu, Avrupa'nın tamamında en çok saygı gören belediye başkanlarından biridir ve biz belediye başkanları arasında çok güçlü bir destek görmektedir. Balkan Şehirleri Ağı üyesi belediye başkanlarının kendisine çok büyük saygı ve ihtimam gösterdiğini söyleyebiliriz.

"Ekrem İmamoğlu; İstanbul'da ve tüm Türkiye'deki pek çok insana da ilham olmaya devam etmektedir"

Ekrem Bey benim için sadece bir mevkidaş değil, şahsen kendisini bir dost olarak görüyorum. Bu vesileyle sergilediği direnç için Sayın Dilek Hanım'a da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bir yıl boyunca çok büyük bir metanetle bu süreci yönetti. Şahsen hayranlık duyduğum bir belediye başkanını, en azından onu görebilirim diye düşünerek ziyarete geldim. Bu girişimim başarılı olacak mı, buna bakıyorum. Tabii bunun cevabı ne yazık ki bizim elimizde değil. Ancak sizi temin ederim ki, hepimiz ve burada bulunmayan Avrupa'daki diğer belediye başkanlarının pek çoğu, dayanışma içerisinde ve Sayın İmamoğlu'na destek vererek hareket ediyoruz. Kendisinin sergilediği cesaret, sadece Avrupa'daki değil, dünyanın her yerindeki belediye başkanları için ilham kaynağıdır. Şundan eminim ki Ekrem İmamoğlu; İstanbul'da ve tüm Türkiye'deki pek çok insana da ilham olmaya devam etmektedir. Şahsen inancım şudur ki; Sayın İmamoğlu masumdur. Umuyorum ki kendisi tutukluluğunun sona ermesiyle en kısa sürede özgürlüğüne kavuşur.

Solberg: "Mevkidaşımın yargılanma sürecinde tutuklu bulunmasını şiddetle kınıyorum"

Oslo'ya hükümet eden Belediye Başkanı Eirik Lae Solberg: "Burada sizlerle birlikte bulunmak benim için büyük bir mutluluk. Ancak bir eksiğimiz var: Dünyanın ve Avrupa'nın en saygıdeğer, en önde gelen belediye başkanlarından birisi şu anda aramızda değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bizlerle birlikte değil. Kendisi halklarımıza sunduğumuz hizmetleri geliştirmek, aynı zamanda güvenli ve özgür bir geleceği inşa etmek için çalışırken şu anda hapishanede tutulmakta. Hatta yargı süreci dahi tamamlanmadan, özgürlüğüne izin verilmiyor; tutuklu olarak yargılanıyor. Bir Avrupa şehrinin belediye başkanı olarak, mevkidaşımın yargılanma sürecinde tutuklu bulunmasını şiddetle kınıyorum. Türkiye'den çok uzakta, Kuzey'de bir şehrin belediye başkanı ve Norveç Muhafazakar Parti temsilcisi olarak bugün destek için buradayım. Bunu özellikle söylüyorum. Siyasi yaklaşımımız ne olursa olsun; sosyalist, sosyal demokrat, muhafazakar ya da liberal fark etmeksizin Ekrem İmamoğlu'nu desteklememiz, onun yanında durmamız ve bu adaletsizliğe karşı sesimizi yükseltmemiz çok önemlidir.

"Demokrasi saldırı altında"

Farklı siyasi görüşlerden ve arka planlardan gelmemize rağmen, böyle kritik bir noktada bir arada olmamız, Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü için mücadele etmemiz ve bu konuyu ön planda tutmamız hayati bir önem taşıyor. Bu anlamda demokrasiyi korumak ve öne çıkarmak için yapacaklarımız dünya çapında çok kıymetlidir. Çünkü demokrasi saldırı altında. Böyle bir ortam içinde yerel yönetimlerin rolü daha da kritik hale gelmekte. İmamoğlu bize umut sağladı, Türk halkına bir umut oldu ve vatandaşlara başka bir yolun, yeni bir dünyanın mümkün olduğunu aşıladı. Nefretin ve kutuplaşmanın olduğu bir ortamda, bu kutuplaşma karşıtı yaklaşımın tam merkezinde duran isimlerden biridir. Tüm otoriter eğilimlere karşı durmak ve bir değişim sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmamoğlu haksız bir şekilde yargılanmakta ve hukuka aykırı olarak tutuklu bir şekilde hapiste tutulmaktadır. İmamoğlu'nun dışında tutuklu bulunan diğer 14 belediye başkanı da en kısa sürede tahliye edilmelidir. Sayın İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine bir an önce geri dönebilmelidir. Daha sonrasında ise özgür bir seçim ortamında ülkesinin geleceği ve liderliği için adilce yarışabilmelidir.

"Sayın İmamoğlu'nu desteklemek için buradayız. Kendisi, halkın iradesiyle seçilmiş bu şehrin belediye başkanıdır"

Arezzo Belediye Başkanı Alessandro Ghinelli: "Hem şahsım hem de vatandaşlarım adına, Sayın İmamoğlu'nu desteklemek için buradayız. Kendisi, halkın iradesiyle seçilmiş bu şehrin belediye başkanıdır. Sayın İmamoğlu, hala bu şehrin meşru belediye başkanıdır. Kendisinin hapse atıldığını duyduğumuzda, tabii ki sert bir reaksiyon gösterdik. Belediye başkanı olarak, destek amaçlı İmamoğlu'nun fotoğrafını 'İmamoğlu'na Özgürlük' sloganıyla sosyal medyada paylaştık ve bu konuda çeşitli adımlar attık. Ekrem Bey, benim şehrimde de çok önemli bir figürdür. Böylesine bir baskı altında kalan, kendi şehrini başarıyla temsil eden önemli bir kişiye, Sayın İmamoğlu'na 'Fahri Hemşehrilik' sunmak da aklımızdaki fikirlerden birisiydi. Bunu da önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirmek istiyoruz. Kendisini şehirlerimizin fahri vatandaşı olarak görmekten onur duyarız."

"Türkiye'de adaletsizliğe maruz kalan tüm liderleri desteklemek için buradayız"

Madrid Belediyesi Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Jose Francisco HerreraB "Sayın İmamoğlu'nun destekçilerine ve ailesine desteklerimizi iletmek için buradayız. Aynı zamanda Türkiye'de adaletsizliğe maruz kalan tüm liderleri desteklemek için buradayız. İBB Başkanı Sayın İmamoğlu'na yapılan bu saldırı, aslında tüm şehirlere ve yerel yönetimlere yapılmış sayılır. Bu, doğrudan demokrasiye ve özgürlüklere yapılmış olan direkt bir saldırıdır. Siyasi görüşleri nedeniyle baskı altında kalan veya tutuklanan belediye başkanları, birer siyasi tutsaktır. İmamoğlu ve diğer liderler için bizlerin desteğinin yanı sıra, ulusal merkezi hükümetlerimizin ve uluslararası kuruluşların desteği de çok önemlidir. Tabii ki farklı hükümetler ve devletler, kendi stratejik çıkarları ve farklı fikirler çerçevesinde hareket ediyor olabilirler; bu meselenin en ön safında savunucu olmak istemeyebilirler. Ancak bu savunmanın yapılması şarttır; çünkü demokrasi ve özgürlük burada tehlike altındadır. Destek adımlarımızı atmamız için tam zamanıdır. Burada, arkamdaki birçok cesur insanla birlikte demokrasi için mücadele eden herkese teşekkür ederiz."

"Avrupa şehirleri ve temsilcileri olarak burada desteklerimizi sunuyoruz"

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Romero: "Öncelikle Paris Belediye Başkanımız Sayın Hidalgo'nun selamlarını ve saygılarını Sayın Başkanvekili Nuri Aslan'a iletiyorum. Aynı zamanda kendilerine, bizi sıcak karşıladıkları için çok teşekkür ediyorum. Avrupa şehirleri ve temsilcileri olarak burada desteklerimizi sunuyoruz. Demokratik değerlere ve hukuka sahip çıkma, hiçbir siyasi sınırlamaya tabi değildir. Bu anlamda Sayın Dilek Kaya İmamoğlu'na en içten desteklerimi iletmek istiyorum. Geçtiğimiz yılın Mart ayında, demokratik olarak seçilmiş İstanbul'un meşru belediye başkanı Sayın İmamoğlu hapse atıldı. Biz demokratlar olarak, böyle bir şeyi kabul etmeyiz. Bu, münferit bir vaka da değil. Daha önce de İstanbul dışında çeşitli belediye başkanlarının, özellikle de muhalefet partili belediye başkanlarının hapse atıldığını gördük. Demokrasi, her zaman kültürümüzün, içinde bulunduğumuz alanların ve yaşamımızın bir parçasıdır. Bu anlamda Paris şehri olarak, Türkiye'deki ve İstanbul'daki tüm demokratik sivil toplum kuruluşlarını ve girişimleri destekliyoruz. Hepinize bu mücadeledeki çalışmalarınız için teşekkür ediyorum.

"Şu anda İmamoğlu'nun tutsak olmasını esefle karşılıyoruz. Paris şehri olarak, kendisine sembolik bir 'Fahri Hemşehrilik' beratı sunmak istiyoruz"

Sayın Ekrem İmamoğlu daha önce birkaç kez Paris'i ziyaret etmişti. O dönemde Paris Belediye Başkanımız ile bir araya gelmişlerdi. Şu anda İmamoğlu'nun tutsak olmasını esefle karşılıyoruz. Paris şehri olarak, kendisine sembolik bir 'Fahri Hemşehrilik' beratı sunmak istiyoruz. Paris Şehir Konseyi'nin onayıyla, oy birliğiyle böyle bir girişimde bulunmaya karar verdik. Dünyada kişisel özgürlükleri desteklemek için böyle bir adım atıyoruz. Bugün burada, Paris Belediye Başkanı Sayın Hidalgo adına, bu fahri hemşehrilik unvanını Sayın Dilek İmamoğlu'na sunmak istiyorum. Bu jest, bir dayanışma ve teyakkuz simgesidir. Temel haklara saygı ve hukukun üstünlüğüne karşı gösterdiğimiz bağlılığın bir nişanesidir. Bu noktada, otoriter eğilimlere karşı yerel yönetimlerin, insanların oylarına saygı duyulması yoluyla özerkliğini koruması gerektiğine inanıyoruz."

Heyet, Saraçhane'deki basın açıklamasının ardından Silivri Cezaevi önünden de bilgilendirmelerde bulundu.