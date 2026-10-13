Ayhan Gök, Antalya\'da Çinli turist sayısının ilk üç ayda yüzde 33 arttığını söyledi

ANTALYA, 13 Ekim (Xinhua) -- Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya, yılın başında Çin vatandaşlarına tanınan vize muafiyetiyle daha fazla Çinli turist ağırlamayı bekliyor. Yetkililer, Çin pazarının özellikle kentte turizm sezonunun uzatılmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, 2026'nın ilk üç ayında Çinli ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 arttığını söyledi.

Bölgesel gerilimlerin ardından bu artışın yavaşladığını ancak Antalya'ya yönelik ilginin halen geçen yılki seviyenin üzerinde olduğunu belirten Gök, Çinli turistlerin kenti özellikle eylül-aralık döneminde ziyaret etmeyi tercih ettiğine dikkat çekti.

Türkiye, 2 Ocak 2026'dan itibaren Çin vatandaşlarına turistik seyahatlerde 90 güne kadar vize muafiyeti imkanı tanımıştı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin verilerine göre, 2025 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısı 425.000'e ulaştı.

Vize muafiyetinin, Çinli turistlerin Türkiye'ye seyahatlerini kolaylaştırdığını ifade eden Gök, "Vize muafiyetinin uygulamaya girmesiyle Çinli turist sayısında artış gözlemledik. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artmasını umut ediyoruz" dedi.

Antalya'nın Çin pazarındaki potansiyeli, kentin geleneksel deniz, kum ve güneş turizminin ötesine geçme hedefiyle de örtüşüyor.

Gök, Çin pazarının Antalya turizminin en önemli sorunlarından biri olan sezonun belirli aylarda yoğunlaşmasının önüne geçilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti. Çin Yeni Yılı ve Çin'deki diğer resmi tatillerin genellikle sonbahar ve kış aylarına denk gelmesinin bu dönemlerde otellerin doluluk oranlarını artırabileceğini belirten Gök, Çinli turistlerin de yaz sezonu dışında daha uygun fiyatlardan yararlanabileceğini söyledi.

Antalya'nın geçen yıl yaklaşık 17,5 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladığını hatırlatan Gök, bölgesel gerilimlerin turizme etkisinin "çok sınırlı" kaldığını belirtti. Gök, kentin güçlü marka değeri ve ziyaretçilerin Antalya'yı yeniden tercih etme oranının yüksek olması sayesinde çevredeki jeopolitik gelişmelerden sınırlı ölçüde etkilenildiğini ifade etti.

Çinli turistlerin yalnızca sayılarıyla değil, seyahat alışkanlıklarıyla da Antalya turizmi açısından önem taşıdığını dile getiren Gök, bu ziyaretçilerin çoğunlukla otelde vakit geçirmek yerine çevredeki turistik yerleri keşfetmeyi tercih ettiğine işaret etti.

"Çin pazarı bizim için çok kıymetli" diyen Gök, yalnızca ziyaretçi sayısını artırmayı değil, turizm sezonunu uzatmayı ve Antalya'nın turizm olanaklarını çeşitlendirmeyi de hedeflediklerini vurguladı.

"Çinli turistler doğal olarak kültür turizmine daha yatkınlar ve gittikleri yerde otelde kalmaktan ziyade gezmek de istiyorlar" diye konuşan Gök, Antalya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 21 arkeolojik kazının sürdüğüne dikkat çekti.

Antalya'da turizm ve spor faaliyetlerine yönelik 350'den fazla parkur bulunduğunu belirten Gök, doğa yürüyüşü, dalış, yamaç paraşütü, jeep safari ve ATV turları gibi etkinliklerin Çinli turistlerin ilgisini çekebileceğini söyledi.

Likya Yolu ve Kervansaray Yolu gibi mevcut kültür rotalarının da Çinli ziyaretçiler açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirten Gök, yeni rotalar oluşturmaktan ziyade mevcut olanakların Çin pazarında daha etkin tanıtılması gerektiğini ifade etti.

Gök, Antalya'nın Çin pazarına yönelik en büyük beklentisinin Çin ile Antalya arasında doğrudan uçuşların başlaması olduğunu söyledi. Antalya Havalimanı'nın kapasite ve uluslararası bağlantılar açısından güçlü olduğunu belirten Gök, doğrudan uçuşların uzun mesafeli yolculuklarda aktarma ihtiyacını ortadan kaldırarak turizm talebini artırabileceğini dile getirdi

Bireysel seyahat eden Çinli turistlerin Antalya çıkışlı bazı rotaları halihazırda kullandığını aktaran Gök, bu ziyaretçilerin bir bölümünün Kaş ve Fethiye'ye, diğerlerinin ise Kapadokya'ya uzanan güzergahları tercih ettiğini söyledi.

Antalya'nın Çin pazarına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirten Gök, şu aşamada kesin bir ziyaretçi hedefi açıklamanın doğru olmayacağını ancak Çin turizm pazarındaki etkinliklerini artırmak için yoğun çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.