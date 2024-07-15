Bahçelievler Belediyesi, 15 Temmuz'u Anmak İçin Söyleşi Düzenledi - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi, 15 Temmuz'u Anmak İçin Söyleşi Düzenledi

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Bahçelievler Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında Milli Egemenlik Parkı'nda '15 Temmuz'u Anmak' konulu bir söyleşi düzenledi. Söyleşiye Gazeteci Nedim Şener ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar konuşmacı olarak katıldı. Programda Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, hain FETÖ'cülere karşı durduklarını ve dimdik ayakta durduklarını belirtti.

15.07.2024 23:54
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15 TEMMUZ darbe girişiminin 8'inci yılında Bahçelievler Belediyesi tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda '15 Temmuz'u Anmak' konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Gazeteci Nedim Şener ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar konuşmacı olarak katıldı. Söyleşi öncesinde, Soğanlı Caddesi'nden başlayan 'Sancak Koşusu' Milli Egemenlik Parkı'nda 'Bayrak Teslim Töreni' ile son buldu. Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "O hain FETÖ'cülere karşı çökmedik. Dimdik ayakta durduk. Onların uçaklarına, tanklarına rağmen biz sadece göğsümüzdeki imanla 'Dur' dedik" dedi.

Türkiye, 8 yıl önce yaşanan hain darbe girişiminde, darbeciler tarafından şehitlerini dualarla anıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bahçelievler Belediyesi tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda, '15 Temmuz'u Anmak' başlıklı söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Gazeteci Nedim Şener ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar konuşmacı olarak katıldı. Söyleşi öncesinde Soğanlı Caddesi'nde başlayan 'Sancak Koşusu' Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen 'Bayrak Teslim Töreni' ile son buldu. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, 15 Temmuz'da şehit olan 17 yaşındaki Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak, ablası Gülbeyaz, şehit olan Mehmet Karaaslan'ın eşi Sevda Karaaslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"O HAİN FETÖ'CÜLERE KARŞI ÇÖKMEDİK"

Programda konuşma gerçekleştiren Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bugün hem hüzünlüyüz, hem gururluyuz. Çünkü acılarımız, kayıplarımız var. 15 Temmuz'da Bahçelievler'den kayıplarımız var. Türkiye'de kayıplarımız var. Türkiye'de gazilerimiz var. Acımız var ama gururluyuz çünkü o hain FETÖ'cülere karşı çökmedik. Dimdik ayakta durduk. Onların uçaklarına, tanklarına rağmen biz sadece göğsümüzdeki imanla 'Dur' dedik. Başımızda, Başkomutan, Başkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'la o gece sokaklara çıktık. Dünya tarihinde belki de görülmeyecek bir olaydır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan bir İstiklal Savaşımız var. Bence 15 Temmuz 2016 da yine bir İstiklal Savaşı'dır ve aynı şekilde 6 Şubat'taki deprem de bir İstiklal Savaşı'dır. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye'mizi sevenler, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkler, Kürtler, Lazlar, Araplar, Çerkezler, Alevi arkadaşlarım, her partiden, her siyasi düşünceden arkadaşım birleşti ve o hain darbe girişimine 'Dur' dedi. İyi ki varsınız" diye konuştu. Programda, 15 Temmuz Şehitleri'nden Mahir Ayabak ve Mehmet Karaaslan'ın eşine Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır tarafından çiçek takdim edildi.

Bahçelievler Belediyesi, 15 Temmuz\'u Anmak İçin Söyleşi Düzenledi
Kaynak: DHA

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