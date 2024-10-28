Bahçelievler'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Bahçelievler'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Bahçelievler\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Bahçelievler Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinlikler düzenledi. Kamu Binaları Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen çelenk sunma töreni ile başlayan etkinlikler, 101 bisiklet dağıtımı ve 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet' fotoğraf sergisi açılışıyla devam etti. Törene çok sayıda protokol üyesi katıldı. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, etkinliklerin Cumhuriyet coşkusunu artırmak için sürdüğünü ifade etti.

28.10.2024 17:54
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Bahçelievler Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinlikler düzenlendi. Kamu Binaları Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikler, Cumhuriyetin 101'inci yılında 101 bisiklet dağıtımı ve 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet' adlı fotoğraf sergisi açılışıyla sonlandı.

Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Garnizon Komutanı Personel Albay Tuğran Akarsu, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanlık Binası önünde Cumhuriyetin 101'inci yılına özel olarak kura sonucunda çocuklara 101 bisiklet dağıtıldı. Anadolu Ajansı arşivinden hazırlanan 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet' adlı fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirildi. Cumhuriyet'in kuruluş sürecini ve Atatürk'ün mirasını anlatan fotoğraflardan oluşan sergi, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

CEVİZOĞLU: EN ÖNEMLİSİ ÇOCUKLARIMIZI BİSİKLET DAĞITARAK MUTLU ETMEK

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ise, "Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır'ın önemli çalışmalarına yıllardır tanık oluyorsunuz, yine tanık oluyoruz. Bugün de yine Cumhuriyete yakışır biçimde çok önemli bir tören gerçekleştirdi. En önemlisi de çocuklarımızı bisiklet dağıtarak mutlu etmek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

BAHADIR: BU MİRASI İLERİYE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise "Cumhuriyetin kazanımlarını simgeleyen bu etkinlikle çocukların yüzlerinde mutluluğu görmek bizler için en büyük ödüldür. Cumhuriyetin 101'inci yılını büyük bir coşkuyla kutlamaktan memnunuz. Cumhuriyetimizin ilanı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük aşkının bir ifadesidir. Bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda bu mirası ileriye taşımak için çalışıyoruz" dedi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Etkinliklerin Cumhuriyet Bayramı boyunca süreceğini ifade eden Bahadır, "Tüm komşularımızı evlerini ve dükkanlarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 29 Ekim akşamı düzenlenecek olan Fener Alayı yürüyüşü ve Fatma Turgut konseri ile Cumhuriyet coşkusunu yaşamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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