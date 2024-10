Bahçeşehir Koleji 30. Yılını Kutladı

Güncel

BAHÇEŞEHİR Koleji, 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kutlama kapsamında gerçekleşen etkinlikte konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, "İyi ve kaliteli eğitimi Türkiye'nin her noktasına götürüyoruz" dedi.

Bahçeşehir Koleji, 30'uncu kuruluş yıl dönümünü Kemerburgaz'daki Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüs'te kutladı. 30 yıllık eğitim serüveninin anlatıldığı 'Dünden Bugüne Bahçeşehir' filminin gösterimiyle başlayan kutlamaya Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Kurucusu, İcra Kurulu Üyesi Semra Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Begüm Yücel, ABD'deki Bay Atlantic Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sinem Vatanartıran, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve okul yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda öğretmen katıldı.

ENVER YÜCEL: İYİ VE KALİTELİ EĞİTİMİ TÜM TÜRKİYE'YE YAYDIK

Enver Yücel, törende yaptığı konuşmada başarılarla dolu 30 yılı geride bırakmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bahçeşehir Koleji için hazırlanan ilk broşürü 30 yıl sonra yeniden gördüğünde yine aynı duyguları hissettiğini belirten Yücel, şunları söyledi:

"30 yıldır Türkiye'yi önceliğimiz yaptık. Çünkü Türkiye varsa biz de varız, Türkiye yoksa biz de yokuz. Ülkenin eğitim sistemini kendimize dert edindik. "Daha iyi ne yapabiliriz? Çocuklarımız dünya çocuklarıyla nasıl eşit koşullarda başarılı olabilir? Çocuklarımız, gelişmiş ülkelerdeki çocuklar kadar iyi bir eğitim nasıl alabilir?" diye sorduk. Bu duygularla 1994 yılında yola çıktık. Zaman geçti, birçok şey başardık. Sonrasında dedik ki, bu kaliteli eğitim sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmamalı. Bu eğitim misyonumuzu ve kalitemizi tüm Türkiye'ye yaymalıyız. Ama bir yandan da aklımızda, 'Evet, Türkiye'de iyi olmak önemli ama dünya çapında da başarılı olacağız, dünya markaları arasında yerimizi alacağız' düşüncesi vardı.

'DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 500'E GİRMEYE ÇOK YAKINIZ'

Enver Yücel, "1998 yılında üniversitemizi kurarken, 'Harvard olmak için 250 yıl beklemeyeceğiz, kısa sürede bu hedefleri aşacağız' dedim. Bugün geldiğimiz noktada Bahçeşehir Üniversitesi olarak dünya sıralamasında ilk 500'e girmeye çok yakınız. Bu vesileyle, başta Sayın Rektör olmak üzere tüm rektörlere teşekkür ediyorum. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak hep birlikte güzel işlere imza attık, önemli başarılara ulaştık. Hala her geçen gün yeni bir adım atıyor, eğitim sistemlerine yenilikler getiriyoruz. Biz dönüşümün öncüsü, gelişimin takipçisi olacağız. Bu duygularla çalışıyoruz. Tek çıkış yolumuz, iyi ve kaliteli eğitimdir. Bu kaliteli eğitim, Sinop'tan Antakya'ya, batıdan İzmir'e, Edirne'den Kars'a kadar her yere yayıldı. Şu an yüz binlerce öğrenciye hizmet veriyoruz ve hiçbiri birbirinden farklı değil; İstanbul'un göbeğinde başladığımız Bahçeşehir'deki eğitim kalitesini Türkiye'nin her noktasına taşıdık" diye konuştu.

SEMRA YÜCEL: HER ŞEY BİR DÜŞLE BAŞLADI

Bahçeşehir Koleji Kurucusu, İcra Kurulu Üyesi Semra Yücel de 30 yıl önce eşi Enver Yücel ile birlikte hayalini kurdukları eğitim yolculuğunu anlatırken duygusal anlar yaşandı. Yücel, "1994 yılında, Bahçeşehir'de şu anki Anadolu lisemizin bulunduğu binada, 216 öğrenciyle eğitim-öğretime başladık. O gün nasıl heyecanlıysak, bugün de aynı heyecanı, hatta çok daha fazlasını yaşıyorum. Evet, dile kolay, 30 yıl! Ama çok hızlı geçen bir 30 yıl oldu. Bu süreçte, Bahçeşehir Koleji olarak birçok yeniliğe imza attık, çok güzel anılar biriktirdik" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN YÜCEL: BİZİM TEK İŞİMİZ, TEK ODAĞIMIZ EĞİTİMDİR

Eğitimde öncü olmayı sürdürdüklerini belirten Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise şunları söyledi:

"Bugün, yalnızca ülkemizde değil, dünyanın hemen her yerinde bir Bahçeşehir Koleji veya Bahçeşehir Eğitim Kurumları mensubuna rastlamak oldukça mümkün. Sadece Uğur Okulları ve Bahçeşehir Koleji ile değil, aynı zamanda dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Bahçeşehir Üniversitesi de değerlerimizi her geçen gün dünya çapında yaymaktadır. Bizler; öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve idari personelimizle çok büyük ve her geçen gün büyüyen bir aileyiz. Dünya, bugün yeni teknolojilerden, nesnelerin internetinden ve yapay zekadan söz ederken; pek çok sektörde iş yapış şekilleri yeniden kurgulanırken eğitimi göz ardı etmemiz mümkün değil. Bu bağlamda, geçmişten aldığımız güç bizim için çok değerli. Bizim tek işimiz, tek odağımız eğitimdir. Ancak bu, alışkanlıkların konforuna sığınarak değil; merak, cesaret ve sürekli gelişimle mümkün olacaktır."

DAĞ: 30 YILDIR ÖRNEK OLUYORUZ

Kolejin kuruluş hikayesine dikkat çeken Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, "Biz, hayaller kuruyoruz ve bu hayalleri gerçekleştirmek için geleceğe köprüler inşa ediyoruz. Çocuklarımızın hayatlarına ve hayallerine dokunuyoruz, bu gururu hep birlikte yaşıyoruz. Elbette bu liderlik bize yetmiyor; geleceğe dair yeni hedefler koyuyoruz. Şimdiki hedefimiz, dünyanın en itibarlı eğitim kurumlarından biri olmak. Bu hedefe hep birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü biz, sadece bugünü inşa eden ve yürüten kişiler değiliz; biz geleceğin mimarlarıyız. Bugünü değil, geleceği düşünen ve kuran öğretmenleriz. Bu güvenle, bu hedefi de gerçekleştireceğimize içtenlikle inanıyorum" dedi.

'30 YILDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ AMA DEĞERLERİMİZ DEĞİŞMEDİ'

Özlem Dağ sözlerine şöyle devam etti:

"Evet, 30 yıl geçti ve bu sürede dünya değişti, Türkiye değişti, kurumumuz da gelişti ve büyüdü. Ancak bazı temel değerlerimiz hiç değişmedi. Öncelikle, tüm dünyanın önünde saygıyla eğildiği Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüme azmimiz ve onun gösterdiği hedefe yönelttiğimiz pusulamız hep sabit kaldı. Ayrıca, Yücel hocamızın liderliğinden aldığımız ilhamla, eğitime liderlik etme ve Türkiye'nin eğitim iklimine yön verme çabamız da hiç değişmedi. Sayın Semra Yücel hocamızın her zaman dediği gibi, kendimizle, yol arkadaşlarımızla ve kurumumuzla her zaman gurur duyduk ve bu hiç değişmedi."

Bahçeşehir Koleji'nde uzun yıllar görev yapan ABD'deki Bay Atlantic Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sinem Vatanartıran ise 30 yılın 24 yılında görev yaptığını ve bugüne kadar büyük işler başardıklarını belirterek "Biz bir aileyiz. Bahçeşehir koleji'nde küçük bir aileydik, şimdi büyüdük ve tüm türkiye'de büyük bir aile olduk. Bu süreçte güzel işler yaptık. Emeğim geçtiği için ayrıca gurur duyuyorum" diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji'ne kuruluş dönemlerinde görev yapmış olan öğretmenler ve çalışanların ödüllendirildiği törende son olarak 30'uncu yıl pastası kesildi.