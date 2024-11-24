Bakan Bayraktar, 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde Gabar\'da öğretmenlerle bir araya geldi Açıklaması

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretimine ilişkin, "Yaklaşık bir sene önce 23 bin varillerde olan üretimi bugün itibarıyla 58 bin varilin üzerine çıkardık ve her geçen gün, her geçen hafta ilerliyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar 70 bin varillere varmayı ümit ediyoruz." dedi.

Bakan Bayraktar 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesindeki Şehit Aybüke Yalçın 35 No'lu Petrol Üretim İstasyonu'nda düzenlenen programa katıldı.

Bayraktar, burada, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin 7 yıl önce düzenlediği saldırıda şehit olan Aybüke Yalçın'ın üniversitede birlikte eğitim gördüğü meslektaşları, Şırnak'ta görev yapan öğretmenler, petrol üretim sahasında görevli mühendisler ve personel tarafından karşılandı.

Daha sonra konteynerde öğretmenler ile bir araya gelen Bayraktar'a, şehidin müzik öğretmeni olan arkadaşları Aybüke öğretmenin anısına Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi.

Öğretmenlere çiçek ve hediye veren Bayraktar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın sahasına çalışmaları yerinde incelemek üzere geldiklerini söyledi.

Bugünün özel bir gün olduğuna işaret eden Bayraktar, geleceğin teminatı çocukları, gençleri yetiştiren, ülkenin geleceğini aydınlatan en önemli varlıklar olan öğretmenlerin bu özel gününü kutlamak için de burada olduklarını belirtti.

Bayraktar, bu sahaya ismi verilen Aybüke Yalçın öğretmeni de anmak için bir araya geldiklerini dile getirerek, menfur bir terör saldırısında 2017 yılında Aybüke öğretmenin şehit olduğunu anımsattı.

Bayraktar, " Türkiye'de ülkemizin bağımsızlığı, ileriye gitmesi için gayret gösteren, bu uğurda emek veren, bu uğurda şehit düşen birçok insanımız oldu. Türkiye teröre yıllarca büyük kurbanlar verdi, şehitler verdi. Sembolleşmiş isimlerden biri de Aybüke Yalçın öğretmenimiz. 23 yaşında şehit oldu, hakkın rahmetine kavuştu." dedi.

"Yıl sonuna kadar 70 bin varillere varmayı ümit ediyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak ülkenin enerjide bağımsızlığı için büyük bir mücadelenin içerisinde olduklarını ifade eden Bayraktar, bu mücadeleyi sürdürürken şehit Aybüke Yalçın, şehit Esma Çevik, şehit Teğmen Akdeniz sahalarında bugün Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda çok büyük adımlar atıldığını kaydetti.

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık bir sene önce 23 bin varillerde olan üretimi bugün itibarıyla 58 bin varilin üzerine çıkardık ve her geçen gün, her geçen hafta ilerliyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar 70 bin varillere varmayı ümit ediyoruz, o yolda ilerliyoruz ama bölgenin potansiyeli çok büyük. Yıllardır terörden dolayı bu bölgelerde arama yapamadık ama şimdi görüyorsunuz, bu dağlarda yaklaşık 500 kilometreye yakın yol yaptık ve bu yollarda 60'ın üzerinde kuyuda şu anda bu üretimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en kaliteli petrolünü burada üretmeye başlamış durumdayız. Dolayısıyla kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemiz birçok bedel ödedi ama enerji bağımsızlığını, ülkemizin milli güvenliğinin bir parçası olarak görüyoruz ve bu uğurda da çalışmalarımıza burada da diğer yerlerde de devam edeceğiz."

"Bütün öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyorum"

Bayraktar, bu ülkenin teröre hiçbir zaman boyun eğmediğini, bundan sonra da boyun eğmeyeceğini vurguladı.

"Bu mücadeleye hep birlikte, devletimizin tüm kurumlarıyla ama milletimizin duası ve gücüyle, iç cephemizi çok daha güçlü bir hale getirerek devam edeceğiz." diyen Bayraktar, bu vesileyle tüm öğretmenlerin "Öğretmenler Günü'nü kutladığını ifade etti.

Bayraktar, "Bizlerin bugünlere gelmesinde emeği bulunan başta kendi öğretmenlerim olmak üzere bütün öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyorum, tebrik ediyorum. Onlardan inşallah burada daha büyük keşiflere imza atacak, buradaki üretimlerimizi çok daha ileri götürecek, yeni nesiller yetiştirmelerini istirham ediyorum. Şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizi bir kez daha rahmetle anıyorum." diye konuştu.

"3 binin üzerine çıkardığımız istihdamı daha da artıracağız"

Bakan Bayraktar gazetecilerin, Şırnak'ta kurulması planlanan TPAO Bölge Müdürlüğü ve sosyal tesis ile ilgili sorusu üzerine şöyle dedi:

"Kısa zamanda onun temelini inşallah sizlerle beraber burada atmış oluruz. Onun dışında burada şu anda 3 binin üzerine çıkardığımız istihdamı daha da artıracağız. Üretim arttıkça daha da ileri bir noktaya geçeceğiz."

Bu güzergahın aynı zamanda petrolün geçiş güzergahı olduğuna işaret eden Bayraktar, Şırnak'ın, Irak-Türkiye petrol boru hattının geçtiği güzergah olduğunu vurguladı.

Bayraktar, "Burada ürettiğimiz, bugün 300 tankerle taşıyabildiğimiz petrolü artık bir boru hattıyla İdil'e, oradan da Irak-Türkiye boru hattına, Ceyhan'a kadar intikal ettireceğiz. Bunları yaparken üretimin artmasıyla bu bölgede özellikle Irak'tan gelebilecek petrolün de varlığıyla beraber inşallah daha farklı ve büyük projelere bakacağız. Onlar da çalışmalarımızın arasında yer almış durumda ama öncelikle hedefimiz, Türkiye Petrollerinin burada daha kalıcı varlığını göstermesi açısından bölge müdürlüğümüzün en kısa zamanda temelini atıp, inşasını tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa katılan Şehit Aybüke Yalçın'ın üniversiteden arkadaşı olan meslektaşlarından Hatice Büyükcengiz, 4 yıl boyunca Şırnak'ta müzik öğretmeni olarak görev yaptığını belirterek, "Kuyulara ismi ilk yazıldığında, görev yapmış olduğum Kumçatı'dan geçerken tabelaları gördüğümde içimde hep buruk bir sevinç oluyordu. 24 Kasım'da burayı görmüş olmak çok büyük bir hediye oldu. Öncelikle Sayın Bakanımıza ve bu konuda yardımcı olan danışmanı olan Nurettin Bey'e çok teşekkür ederim. Şu an duygularımı anlatamıyorum. Terörden arındırılmış bölgelerin her daim artmasını diliyorum. Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Tuğba Çakır da Ankara'da görev yaptığını anlatarak, Aybüke Yalçın'ı rahmetle andıklarını söyledi.

Aybüke öğretmenin hayat dolu ve çok iyi bir insan olduğunu dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Onun ismini böyle güzel ve anlamlı yerlerde görmek bizi çok mutlu ediyor. Ona da böylesi yakışırdı diyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir insandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'müzü içten dileklerimle kutluyorum."

Sevgi Köküş ise çok sevdiği arkadaşının isminin burada yaşatılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Şehit olanlar ile mesleğini sürdüren tüm öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladığını belirten Köküş, bu programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programın sonunda Bakan Bayraktar, öğretmenler ve petrol üretiminde görev yapanlar hatıra fotoğraf çektirdi.